Λάρισα: Μάχη στην εντατική δίνει 43χρονος που έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι

Ένας 43χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Λάρισα έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι λόγω πτώσης από ηλεκτρικό πατίνι, μετά από επαφή με πεζό. Αρχικά φάνηκε καλά, όμως αργότερα η κατάστασή του επιδεινώθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δίνει μάχη, αν και παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας 43χρονος στη Λάρισα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά πέρυσι τον Ιούλιο έπειτα από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι.
  • Το ατύχημα συνέβη στην οδό Ογλ μετά από επαφή με πεζό, με τον 43χρονο να χάνει την ισορροπία του και να χτυπά στο κεφάλι. Αρχικά δεν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όμως λίγο αργότερα η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία.
  • Ο 43χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με την υγεία του να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης και τους γιατρούς να προσπαθούν να τον εξέλθουν σταδιακά από την καταστολή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας 43χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι, το πρωί της Παρασκευής (31/7) στη Λάρισα.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 11 το πρωί στην οδό Ογλ, όταν κατά την κίνησή του με το ηλεκτρικό πατίνι υπήρξε επαφή με πεζό, με αποτέλεσμα ο 43χρονος να χάσει την ισορροπία του, να πέσει και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Στο σημείο κλήθηκε και έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται εκείνη τη στιγμή να αισθανόταν καλά και δεν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, λίγο αργότερα, αφού επέστρεψε στο σπίτι του, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Οι γονείς του αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια των γιατρών για την αντιμετώπιση του σοβαρού τραυματισμού του.

Στη συνέχεια, ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να μπορέσει σταδιακά να εξέλθει από την καταστολή και να ξυπνήσει.

Η κατάστασή του, πάντως, εξακολουθεί να απαιτεί στενή ιατρική παρακολούθηση, καθώς δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη ο κίνδυνος.

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