Λάρισα: Μάχη στην εντατική δίνει 43χρονος που έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας 43χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι, το πρωί της Παρασκευής (31/7) στη Λάρισα.

Το ατύχημα συνέβη περίπου στις 11 το πρωί στην οδό Ογλ, όταν κατά την κίνησή του με το ηλεκτρικό πατίνι υπήρξε επαφή με πεζό, με αποτέλεσμα ο 43χρονος να χάσει την ισορροπία του, να πέσει και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Στο σημείο κλήθηκε και έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται εκείνη τη στιγμή να αισθανόταν καλά και δεν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, λίγο αργότερα, αφού επέστρεψε στο σπίτι του, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Οι γονείς του αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια των γιατρών για την αντιμετώπιση του σοβαρού τραυματισμού του.

Στη συνέχεια, ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να μπορέσει σταδιακά να εξέλθει από την καταστολή και να ξυπνήσει.

Η κατάστασή του, πάντως, εξακολουθεί να απαιτεί στενή ιατρική παρακολούθηση, καθώς δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη ο κίνδυνος.