Τουρισμός για Όλους: Ποια ΑΦΜ κάνουν αιτήσεις σήμερα

Το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» συνεχίζεται με την υποβολή αιτήσεων, προσφέροντας επιδοτήσεις από 200 έως 600 ευρώ, ενώ η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 7 και 8, με διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών και έμφαση σε διακοπές εκτός υψηλής περιόδου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ.
  • Σήμερα υποβάλουν αιτήσεις όσοι ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7 και 8, ενώ αύριο ακολουθούν οι λήγοντες σε 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου υποβάλλονται οι αιτήσεις όλων των ΑΦΜ.
  • Το νέο πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, μεταξύ των οποίων και οικογένειες της μεσαίας τάξης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Σήμερα υποβάλουν αιτήσεις όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 7 και 8.

Αύριο, Κυριακή υποβάλλονται οι αιτήσεις των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 9 και 0, ενώ από τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου έως και τις 21 Αυγούστου στις 23:59:59 υποβάλλονται οι αιτήσεις όλων των ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

  • ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet,
  • με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το νέο πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, μεταξύ των οποίων και οικογένειες της μεσαίας τάξης.

Ενδεικτικά, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Έμφαση στις διακοπές εκτός υψηλής περιόδου

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Για τον λόγο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές που πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενώ υψηλότερες επιδοτήσεις προβλέπονται κατά τους χειμερινούς και ενδιάμεσους μήνες.

 

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