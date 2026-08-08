Τουρισμός για Όλους: Ποια ΑΦΜ κάνουν αιτήσεις σήμερα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με την επιδότηση να κυμαίνεται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο διαμονής και την κατηγορία των δικαιούχων.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με στόχο να διασφαλιστούν η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Σήμερα υποβάλουν αιτήσεις όσων ο ΑΦΜ λήγει σε 7 και 8.

Αύριο, Κυριακή υποβάλλονται οι αιτήσεις των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 9 και 0, ενώ από τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου έως και τις 21 Αυγούστου στις 23:59:59 υποβάλλονται οι αιτήσεις όλων των ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet,

με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το νέο πρόγραμμα προβλέπει διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά, μεταξύ των οποίων και οικογένειες της μεσαίας τάξης.

Ενδεικτικά, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Έμφαση στις διακοπές εκτός υψηλής περιόδου

Το αναβαθμισμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Για τον λόγο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές που πραγματοποιούνται από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, ενώ υψηλότερες επιδοτήσεις προβλέπονται κατά τους χειμερινούς και ενδιάμεσους μήνες.