Στις φλόγες κρίσιμες υποδομές στη Ρωσία: Η Ουκρανία χτύπησε δύο διυλιστήρια σε Σαμάρα και Κρασνοντάρ

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Νέα πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας φέρεται να εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δύο πετρελαϊκά διυλιστήρια σε διαφορετικές περιοχές της χώρας να τυλίγονται στις φλόγες. Οι επιθέσεις αναφέρθηκαν στο Σιζράν της περιφέρειας Σαμάρα και στο Ίλσκι του Κρασνοντάρ Κράι, στο πλαίσιο της ουκρανικής εκστρατείας πληγμάτων σε εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Ukrainian drones hit Syzran oil refinery in Russia’s Samara region overnight, starting a fire, with a parallel strike hitting the Ilsky refinery in Krasnodar Krai. Both are Rosneft plants, and Syzran sits more than 800 km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/xnsuryHWTc — Clash Report (@clashreport) August 8, 2026

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ουκρανικές δυνάμεις φέρεται να έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της 8ης Αυγούστου δύο διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις.

Το πρώτο πλήγμα αναφέρθηκε στο Σιζράν, στην περιφέρεια Σαμάρα, όπου ξέσπασε φωτιά σε διυλιστήριο έπειτα από ουκρανική επίθεση, σύμφωνα με το κανάλι Exilenova Plus στο Telegram.

Οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Στις φλόγες και διυλιστήριο στο Κρασνοντάρ

Σχεδόν ταυτόχρονα, αναφορές έκαναν λόγο για δεύτερο πλήγμα, αυτή τη φορά πολύ νοτιότερα, στην περιοχή του Κρασνοντάρ Κράι.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό κανάλι Supernova Plus, στόχος έγινε διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ίλσκι, όπου επίσης ξέσπασε πυρκαγιά μετά την επίθεση.

Εικόνες που φέρονται να καταγράφουν τις συνέπειες του πλήγματος στο Ίλσκι κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, το Kyiv Independent σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις αναφορές για τις δύο επιθέσεις.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας

Η Ουκρανία πραγματοποιεί συστηματικά επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και άλλων στρατηγικής σημασίας υποδομών βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, επιχειρώντας να περιορίσει τις δυνατότητες της Μόσχας να συνεχίζει τον πόλεμο.

Τα ρωσικά διυλιστήρια και γενικότερα οι ενεργειακές εγκαταστάσεις αποτελούν επανειλημμένα στόχους ουκρανικών επιθέσεων, καθώς συνδέονται με τον εφοδιασμό και τα έσοδα που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Τα νέα πλήγματα έρχονται μάλιστα μετά από σειρά επιθέσεων σε εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες.

💥Ilsky oil refinery, Krasnodar Krai. Second refinery set on fire today. pic.twitter.com/mftTSDsZzX — ꑭOstap Vyshnya 🇺🇦 (@VyshnyaOstap) August 8, 2026

Διαδοχικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία

Στις 7 Αυγούστου, ουκρανικές δυνάμεις φέρεται να έπληξαν κέντρο logistics του ρωσικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ, σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Astra.

Η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται βαθιά στη ρωσική επικράτεια, σε μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, τη νύχτα της 5ης Αυγούστου, ουκρανικά drones είχαν επίσης στοχεύσει άλλη αποθήκη της Wildberries στην περιφέρεια Τούλα.

Τα αναφερόμενα πλήγματα στα διυλιστήρια του Σιζράν και του Ίλσκι έρχονται έτσι να προστεθούν σε μια σειρά επιθέσεων που δείχνουν ότι το Κίεβο συνεχίζει να μεταφέρει την πίεση βαθύτερα στο εσωτερικό της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές με οικονομική και στρατηγική σημασία.