Θρίλερ του Μυστρά: «Τα κίνητρό του δεν ήταν οικονομικό» λέει ο δικηγόρος του 55χρονου που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

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Την άποψή του ότι συνεκτιμήθηκαν οι ψυχολογικοί λόγοι που επικαλέστηκε η πλευρά του κατηγορουμένου, εξέφρασε ο δικηγόρος του 55χρονου από τον Μυστρά, ο οποίος έκρυβε τη σορό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη, σε ξενοδοχείο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο 55χρονος καταδικάστηκε σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή για την κατηγορία της ψευδούς δήλωσης/κατάθεσης που είχε δώσει στις αρχές.

Η χθεσινή δίκη δεν αφορούσε την υπόθεση της απόκρυψης της σορού του ηλικιωμένου στον καταψύκτη, διευκρίνισε ο δικηγόρος Άγις Κοκκορός στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

«Δεν εκδικάστηκε ακριβώς επειδή είχε προβεί σε αυτή την πράξη. Βέβαια αυτό είναι το υπόβαθρο», ανέφερε αρχικά ο κ. Κοκκορός, εξηγώντας ότι ο εντολέας του δικάστηκε επειδή δήλωσε στις αρχές ότι ο πατέρας του βρισκόταν εν ζωή.

Όπως σημείωσε, το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε προβλέπει ποινή έως τρία έτη και χαρακτήρισε την αντιμετώπιση του 55χρονου από το δικαστήριο «επιεική», δεδομένου του ύψους της ποινής που τελικά επιβλήθηκε.

«Θεωρώ ότι έπαιξαν ρόλο όλοι αυτοί οι ψυχολογικοί λόγοι τους οποίους επικαλέστηκα», είπε, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν οδήγησαν στην απαλλαγή του, αξιολογήθηκαν όμως από το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 55χρονος έχει διαγνωστεί στο παρελθόν με κατάθλιψη, ενώ η υπερασπιστική γραμμή βασίζεται στην ύπαρξη ενός σημαντικού ψυχολογικού υποβάθρου.

Η αρχική αναφορά για τη σύνταξη

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αρχική εκδοχή που φέρεται να έδωσε ο 55χρονος στις αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με την οποία έκρυβε τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Ο Άγις Κοκκορός υποστήριξε ότι ο εντολέας του αμφισβήτησε ότι είχε κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση και απέδωσε μέρος της αρχικής του στάσης στο σοκ της σύλληψης και της κατάστασης που αντιμετώπισε.

«Είθισται γι’ αυτό να συνιστάται στον οποιονδήποτε αντιμετωπίζει μια υπόθεση να καλεί τον συνήγορό του», ανέφερε, κάνοντας λόγο για δηλώσεις που μπορεί να γίνουν επιπόλαια κατά το αρχικό στάδιο μιας υπόθεσης.

Πριν από 2,5 χρόνια ο θάνατος του πατέρα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο συνήγορος, ο 55χρονος έχει υποστηρίξει ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια και ότι έκτοτε παρέμενε στον καταψύκτη.

Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να μην είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια τον μήνα και την ημέρα του θανάτου, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται.

«Αυτό έχει δηλώσει και στους αστυνομικούς. Ωστόσο, είναι τέτοια η διανοητική του κατάσταση, που ακριβώς ποιο μήνα και ημέρα δεν μπορεί να το προσδιορίσει», είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

«Τα κίνητρά του δεν ήταν οικονομικά»

Ο δικηγόρος του 55χρονου επέμεινε ιδιαίτερα στο επιχείρημα ότι δεν ήταν οικονομικό το κίνητρο του 55χρονου.

«Τα κίνητρά του δεν ήταν οικονομικά», υποστήριξε, αναφερόμενος και στην επιχείρηση που διατηρεί ο εντολέας του στον Μυστρά.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ξενοδοχείο που είναι ανακαινισμένο και βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Μυστρά, υποστηρίζοντας ότι ο 55χρονος θα μπορούσε να αποκομίζει πολύ μεγαλύτερα έσοδα από τη λειτουργία του.

«Μπορούσε πολλαπλάσια χρήματα να αποκομίζει από τη λειτουργία του. Αυτή είναι η βασική μας γραμμή», σημείωσε.

Τα κιγκλιδώματα και οι εξηγήσεις για τον χώρο

Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε επίσης το ζήτημα των αυστηρών μέτρων προστασίας που υπήρχαν στον χώρο, καθώς και των κιγκλιδωμάτων που είχαν προκαλέσει εντύπωση.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η περιοχή αντιμετωπίζει προβλήματα παραβατικότητας και ότι είχαν υπάρξει απόπειρες διάρρηξης στον συγκεκριμένο ξενώνα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα κιγκλιδώματα είχαν τοποθετηθεί, μεταξύ άλλων, για να αποτρέπεται η στάθμευση στον χώρο, καθώς δίπλα βρίσκεται δημοτικό πάρκινγκ.

Συνεχίζεται η έρευνα για την υπόθεση

Στην εκπομπή επισημάνθηκε, πάντως, ότι η χθεσινή δικαστική απόφαση δεν έκρινε την ουσία της υπόθεσης σχετικά με τον θάνατο του ηλικιωμένου.

Όπως σχολιάστηκε, κρίσιμα στοιχεία παραμένουν να διερευνηθούν, μεταξύ άλλων ο χρόνος, ο τρόπος και τα αίτια θανάτου, μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης και της περαιτέρω ανάκρισης.

Παράλληλα, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι ο πατέρας του 55χρονου είχε πράγματι πεθάνει πριν από περίπου 2,5 χρόνια, αναμένεται να εξεταστεί και το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, δηλαδή τυχόν ποσά που καταβλήθηκαν μετά τον θάνατο και η ενδεχόμενη επιστροφή τους στο Δημόσιο.