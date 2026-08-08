Ταϊλάνδη: Νέο βίντεο από το μακελειό στο σχολείο – Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλλουν για να σώσουν τους μαθητές

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Νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει τις δραματικές στιγμές της αστυνομικής επιχείρησης στο σχολείο Debsirin στην Ταϊλάνδη, όπου 14χρονος μαθητής εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση, αφήνοντας πίσω του οκτώ νεκρούς. Στα πλάνα φαίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να εισβάλλουν στο σχολικό συγκρότημα, ενώ η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη και να διασώσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το βίντεο αποτυπώνει την κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στο Debsirin School στη Nonthaburi, στα περίχωρα της Μπανγκόκ, καθώς αστυνομικοί εισέρχονται στο κτίριο για να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους μαθητές.

Η αστυνομία είχε αναπτυχθεί στο σημείο ενώ οι πυροβολισμοί βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη. Οι δυνάμεις που μπήκαν στο σχολείο εντόπισαν αργότερα τον 14χρονο, ο οποίος είχε αυτοπυροβοληθεί.

Είχε σκοτώσει πρώτα τους παππούδες του

Η αιματηρή διαδρομή του 14χρονου είχε αρχίσει νωρίτερα το ίδιο πρωί στο σπίτι όπου ζούσε με τους παππούδες του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο έφηβος πυροβόλησε και σκότωσε τον 73χρονο παππού και την 74χρονη γιαγιά του και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε σχολικό λεωφορείο έχοντας μαζί του το όπλο και δεκάδες σφαίρες.

Το όπλο ανήκε στον παππού του και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν νομίμως καταχωρισμένο και διέθετε άδεια.

Ο 14χρονος έφτασε κανονικά στο σχολείο και παρακολούθησε τα πρώτα μαθήματα της ημέρας. Περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη του δεύτερου μαθήματος, έβγαλε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί.

Αρχικά επιτέθηκε σε εκπαιδευτικούς στον έκτο όροφο, σκοτώνοντας τρεις. Στη συνέχεια κατέβηκε τις σκάλες, όπου συνάντησε τον υποδιευθυντή του σχολείου και τη γραμματέα του διευθυντή, οι οποίοι ανέβαιναν για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε. Τους πυροβόλησε και τους σκότωσε στο κλιμακοστάσιο.

Ο συνολικός απολογισμός της επίθεσης έφτασε τους οκτώ νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Ήταν καλά προετοιμασμένη επίθεση»

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «καλά προετοιμασμένη», με «σαφή βήματα και σαφείς στόχους».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την έρευνα στις ηλεκτρονικές συσκευές του 14χρονου εντοπίστηκαν βίντεο σχετικά με επιθέσεις σε σχολεία στις ΗΠΑ.

Συγγενείς του τον περιέγραψαν ως ήσυχο και με καλή συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάποια ένδειξη ότι σχεδίαζε την επίθεση.

Μετά το μακελειό, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία, δηλώνοντας ότι σχεδιάζει νομοθεσία που θα περιορίζει δραστικά την οπλοφορία σε δημόσιους χώρους και θα επιτρέπει την οπλοφορία εκεί μόνο σε κρατικούς αξιωματούχους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.