Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Οικογενειακές διακοπές στους Αγίους Αποστόλους Ευβοίας – «Αυτή είναι η πραγματική μου πολυτέλεια»

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Στιγμές από τις οικογενειακές διακοπές της στους Αγίους Αποστόλους Ευβοίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η αθλητικογράφος επέλεξε την περιοχή για τις διακοπές της μαζί με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τον γιο τους, περνώντας οικογενειακές στιγμές κοντά στη θάλασσα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δημοσίευσε φωτογραφίες από την παραλία. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα βρίσκεται μία φωτογραφία του ζευγαριού, καθώς και μία ακόμη στην οποία ποζάρουν μαζί με τον γιο τους.

Συνοδεύοντας την ανάρτησή της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έγραψε: «Αυτή είναι η πραγματική (μου) πολυτέλεια».