Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Πώς σώθηκαν ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και μικρά παιδιά με την συνδρομή των Πυροσβεστών – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η ευγνωμοσύνη προς τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος δεν εξαντλείται στην επιχείρηση κατάσβεσης, αλλά και στην επιχείρηση διάσωσης κατά την διάρκεια εκκένωσης, που πρέπει να γίνει με ταχύτητα και με ασφάλεια. Οι πυροσβέστες μας, λοιπόν, και σε αυτή την μάχη με τις φλόγες στην τελευταία πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και αυτό αποτυπώνεται σε σειρά φωτογραφιών κατά τις επιχειρήσεις εκκένωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη επιχείρηση ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών έγινε στην περιοχή Καλαμάκι – Άγιος Βασίλειος Κιθαιρώνα Βοιωτίας την 31 Ιουλίου 2026 λίγη ώρα αφότου ξέσπασε η επικίνδυνη πυρκαγιά.

Για την προστασία της ανθρώπινης ζωής

Την ίδια μέρα (31/7) και ώρα 09:04 εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε δασική περιοχή του Καλαμακίου – Αγίου Βασιλείου Κιθαιρώνα Βοιωτίας και στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από το 112. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες, εναέριες και πλωτές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποστολή τόσο την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς όσο και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Απομάκρυνση με σκάφη

Πρώτο κατέπλευσε στον Άγιο Βασίλειο το πυροσβεστικό ταχύπλοο RAFNAR 22, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και το Πυροσβεστικό Πλοίο «ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ». Με την άφιξή τους τα δύο πυροσβεστικά σκάφη ξεκίνησαν άμεσα την απομάκρυνση πολιτών από την προβλήτα του οικισμού. Στην περιοχή βρίσκονταν ήδη πέντε ιδιωτικά σκάφη, τα οποία αρχικά παρέμεναν σε επιφυλακή και στη συνέχεια συνέδραμαν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, μεταφέροντας πολίτες από την προβλήτα σε ασφαλές σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης σκάφος του Λιμενικού Σώματος καθώς και δύο ρυμουλκά.

Η επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τη μάχη της κατάσβεσης μέσα στον οικισμό. Παρότι είχε προηγηθεί η έκδοση μηνύματος από το 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, αρκετοί παρέμειναν στην παραλία και αποχώρησαν σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο.

Πως σώθηκαν ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και μικρά παιδιά

Η ταχεία εξέλιξη της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η οδική πρόσβαση προς τον οικισμό, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή αποχώρηση από ξηράς. Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για να ανακόψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις κατοικίες, πυροσβέστες διενεργούσαν παράλληλα ελέγχους στον οικισμό και προσέγγισαν κατοικίες μία προς μία προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν παρέμενε κανείς σε κίνδυνο. Μετέφεραν με ασφάλεια ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με μικρά παιδιά, καθώς και κατοικίδια ζώα, υπό ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Συνολικά απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από την προβλήτα του Αγίου Βασιλείου 254 πολίτες, εκ των οποίων 238 μεταφέρθηκαν στην παραλία Λιβαδόστρατα και 16 στον λιμένα Αντικύρων.

Με την συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης στον Άγιο Βασίλειο βρισκόταν και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, μαζί με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνδράμοντας τις επιχειρησιακές δυνάμεις.

Πόρτο Γερμενό: Σώθηκαν από τις φλόγες

Αντίστοιχη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ και στο Πόρτο Γερμενό. Παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα του 112, όταν η πυρκαγιά εισήλθε στον οικισμό, πυροσβέστες που επέβαιναν στο Πυροσβεστικό Ταχύπλοο Πλοίο RAFNAR 22 προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνση μία τετραμελούς οικογένειας και μίας ηλικιωμένης από την παραλιακή περιοχή.

Η επιχείρηση στην Αττικοβοιωτία ανέδειξε τον διττό ρόλο του Πυροσβεστικού Σώματος στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Την ίδια στιγμή που οι πυροσβέστες έδιναν τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχειρούσαν παράλληλα για τη διάσωση και την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.