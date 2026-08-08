Νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο: Πλοίο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν

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Ένα ακόμη πλοίο δέχθηκε νωρίτερα σήμερα επίθεση από άγνωστης, μέχρι στιγμής, προέλευσης πυρομαχικό ανατολικά του Ομάν. Αυτό ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας (UKMTO).

Συγκεκριμένα, το πλοίο δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν. Η φωτιά κατασβέστηκε, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της UKMTO.

Σύμφωνα με την UKMTO «το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι ασφαλείς, χωρίς να έχει αναφερθεί και κάποια επίπτωση στο περιβάλλον από το περιστατικό αυτό».



Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα δεξαμενόπλοιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δέχθηκε πυραυλική επίθεση ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ. Η δε κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατήγγειλε το Ιράν για την επίθεση.