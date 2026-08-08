Νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο: Πλοίο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν

Ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση από άγνωστης προέλευσης πυρομαχικό ανατολικά του Ομάν, με τη φωτιά να κατασβένεται και το πλήρωμα να είναι ασφαλές. Το περιστατικό έρχεται έπειτα από προηγούμενη πυραυλική επίθεση σε δεξαμενόπλοιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Στενά του Ορμούζ, για την οποία η κυβέρνηση των ΗΑΕ κατήγγειλε το Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από τη χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, στις 16 Ιουνίου 2026. (REUTERS/Stringer)
Πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από τη χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, στις 16 Ιουνίου 2026. (REUTERS/Stringer)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ακόμη πλοίο δέχθηκε νωρίτερα σήμερα επίθεση από άγνωστης, μέχρι στιγμής, προέλευσης πυρομαχικό ανατολικά του Ομάν.
  • Η επίθεση σημειώθηκε 18 ναυτικά μίλια ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν, με τη φωτιά που προκλήθηκε να έχει κατασβεστεί. Σύμφωνα με την UKMTO, «το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι ασφαλείς».
  • Το περιστατικό έρχεται μετά την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε νωρίτερα σήμερα δεξαμενόπλοιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Στενά του Ορμούζ, για την οποία η κυβέρνηση των ΗΑΕ κατήγγειλε το Ιράν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα ακόμη πλοίο δέχθηκε νωρίτερα σήμερα επίθεση από άγνωστης, μέχρι στιγμής, προέλευσης πυρομαχικό ανατολικά του Ομάν. Αυτό ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας (UKMTO).

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Συγκεκριμένα, το πλοίο δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 18 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Χάσαμπ στο Ομάν. Η φωτιά κατασβέστηκε, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της UKMTO.

Σύμφωνα με την UKMTO «το πλοίο και το πλήρωμα έχει αναφερθεί ότι είναι ασφαλείς, χωρίς να έχει αναφερθεί και κάποια επίπτωση στο περιβάλλον από το περιστατικό αυτό».

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Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα δεξαμενόπλοιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δέχθηκε πυραυλική επίθεση ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ. Η δε κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατήγγειλε το Ιράν για την επίθεση.

 

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