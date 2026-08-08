«Αγνώριστος» ο Τζον Γκούντμαν: Έχασε 90 κιλά και «τρέλανε» τους θαυμαστές του με νέα φωτογραφία

Ο ηθοποιός Τζον Γκούντμαν εμφανίστηκε «αγνώριστος» σε μια νέα αυθόρμητη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, έχοντας χάσει πάνω από 90 κιλά τα τελευταία χρόνια. Η εντυπωσιακή του μεταμόρφωση, αποτέλεσμα μιας πολυετούς προσπάθειας που ξεκίνησε το 2007, έχει προκαλέσει κύμα θαυμασμού στους θαυμαστές του στα social media.

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Τζον Γκούντμαν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια νέα αυθόρμητη φωτογραφία του Τζον Γκούντμαν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αφήνοντας τους θαυμαστές του άναυδους με την εντυπωσιακή του μεταμόρφωση, καθώς έχει χάσει πάνω από 90 κιλά.
  • Ο αγαπημένος ηθοποιός χαρακτηρίστηκε «αγνώριστος» σε μια selfie που δημοσίευσε στο Instagram ο Ντέιβιντ ΝτεΛουίζ, προκαλώντας κύμα λατρείας στα social media.
  • Η πολυετής μάχη του με τα κιλά ξεκίνησε το 2007, κόβοντας το αλκοόλ και τη ζάχαρη, και υιοθετώντας ένα μεσογειακό μοντέλο διατροφής.

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Μια νέα αυθόρμητη φωτογραφία του ηθοποιού Τζον Γκούντμαν κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, αφήνοντας τους θαυμαστές του άναυδους με την εντυπωσιακή του μεταμόρφωση.

Ο αγαπημένος 74χρονος σταρ του Χόλιγουντ, που έχει χάσει πάνω από 90 κιλά τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκε πιο αδυνατισμένος και ευδιάθετος από ποτέ, προκαλώντας κύμα λατρείας και νοσταλγίας στα social media.

Η selfie στο σούπερ μάρκετ που έγινε viral

Ο πρωταγωνιστής της θρυλικής σειράς «Roseanne» χαρακτηρίστηκε «αγνώριστος» από τους ακολούθους του έπειτα από μια φωτογραφία που δημοσίευσε την Πέμπτη στο Instagram ο αστέρας της σειράς «Wizards of Waverly Place», Ντέιβιντ ΝτεΛουίζ.


«Ήταν τα παιδικά μου χρόνια! Θρύλος! Λατρεύω το ότι μπορώ να το λέω αυτό σε κάποιον – όποιος ξέρει, ξέρει», έγραψε στη λεζάντα ο ΝτεΛουίζ κάτω από τη selfie που έβγαλαν σε διάδρομο σούπερ μάρκετ.

 

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Οι φανς του ενθουσιάστηκαν εξίσου βλέποντας τον Γκούντμαν σε εξαιρετική κατάσταση και εξέφρασαν τον θαυμασμό τους στα σχόλια, με έναν εξ αυτών να αποκαλεί τον εμβληματικό ηθοποιό «έναν από τους αγαπημένους μου τηλεοπτικούς μπαμπάδες των ’80s/’90s».

«Τον λάτρευα στο Roseanne/The Conners. Τον λάτρευα επίσης ως Φρεντ Φλίντστοουν στην ταινία Flintstones», συνέχισε ο ίδιος χρήστης.

Ένας άλλος πρόσθεσε ότι «θα τον θυμάται πάντα ως τον τύπο από το Raising Arizona».

Ένας τρίτος χαρακτήρισε τον Γκούντμαν «θρύλο», σημειώνοντας: «Δεν υπήρχε τίποτα πιο σουρεαλιστικό από το να μεγαλώνεις συνδέοντάς τον με το Monsters Inc. και μετά να βλέπεις το The Big Lebowski ως ενήλικας».

Η πολυετής μάχη με τα κιλά και η αλλαγή ζωής

Η αδυνατισμένη εμφανιση του Γκούντμαν είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2007, όταν αποφάσισε να κόψει το αλκοόλ, να προσλάβει προσωπικό γυμναστή, να αφαιρέσει τη ζάχαρη από τη διατροφή του και να υιοθετήσει ένα μεσογειακό μοντέλο διατροφής, ξεκινώντας έτσι ένα πολυετές ταξίδι απώλειας βάρους.


Στην πιο επιβαρυμένη περίοδο της υγείας του, ο πρωταγωνιστής του «10 Cloverfield Lane» ζύγιζε περίπου 180 κιλά.

«Ήθελα να ζήσω τη ζωή μου καλύτερα», είχε δηλώσει στο περιοδικό People το 2010.


Σε συνέντευξή του το 2016 στο ABC, ο Γκούντμαν είχε αναλογιστεί τις «παλιές μέρες» με τις αυξομειώσεις στο βάρος του, περιγράφοντας πώς «έπαιρνε τρεις μήνες off, έχανε 25 με 30 κιλά και μετά επιβράβευε [τον εαυτό του] με μια εξάδα μπύρες ή οτιδήποτε άλλο, επιστρέφοντας απλώς στις παλιές του συνήθειες».

Πηγή: Page Six

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