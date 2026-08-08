«Αγνώριστος» ο Τζον Γκούντμαν: Έχασε 90 κιλά και «τρέλανε» τους θαυμαστές του με νέα φωτογραφία

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Μια νέα αυθόρμητη φωτογραφία του ηθοποιού Τζον Γκούντμαν κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, αφήνοντας τους θαυμαστές του άναυδους με την εντυπωσιακή του μεταμόρφωση.

Ο αγαπημένος 74χρονος σταρ του Χόλιγουντ, που έχει χάσει πάνω από 90 κιλά τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκε πιο αδυνατισμένος και ευδιάθετος από ποτέ, προκαλώντας κύμα λατρείας και νοσταλγίας στα social media.

Η selfie στο σούπερ μάρκετ που έγινε viral

Ο πρωταγωνιστής της θρυλικής σειράς «Roseanne» χαρακτηρίστηκε «αγνώριστος» από τους ακολούθους του έπειτα από μια φωτογραφία που δημοσίευσε την Πέμπτη στο Instagram ο αστέρας της σειράς «Wizards of Waverly Place», Ντέιβιντ ΝτεΛουίζ.

Fans Deem Hollywood Legend John Goodman ‘Unrecognizable’ in Selfie With Starstruck Fellow Actor: Former Disney star David DeLuise was so thrilled to run into “legend” John Goodman, he snapped a selfie & fans can’t believe their eyes. The post Fans Deem… https://t.co/EEJoM1TynZ pic.twitter.com/ehKOaqs53d — EntertainmentNow (@EntertnmentNow) August 7, 2026



«Ήταν τα παιδικά μου χρόνια! Θρύλος! Λατρεύω το ότι μπορώ να το λέω αυτό σε κάποιον – όποιος ξέρει, ξέρει», έγραψε στη λεζάντα ο ΝτεΛουίζ κάτω από τη selfie που έβγαλαν σε διάδρομο σούπερ μάρκετ.

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Οι φανς του ενθουσιάστηκαν εξίσου βλέποντας τον Γκούντμαν σε εξαιρετική κατάσταση και εξέφρασαν τον θαυμασμό τους στα σχόλια, με έναν εξ αυτών να αποκαλεί τον εμβληματικό ηθοποιό «έναν από τους αγαπημένους μου τηλεοπτικούς μπαμπάδες των ’80s/’90s».

«Τον λάτρευα στο Roseanne/The Conners. Τον λάτρευα επίσης ως Φρεντ Φλίντστοουν στην ταινία Flintstones», συνέχισε ο ίδιος χρήστης.

Ένας άλλος πρόσθεσε ότι «θα τον θυμάται πάντα ως τον τύπο από το Raising Arizona».

Ένας τρίτος χαρακτήρισε τον Γκούντμαν «θρύλο», σημειώνοντας: «Δεν υπήρχε τίποτα πιο σουρεαλιστικό από το να μεγαλώνεις συνδέοντάς τον με το Monsters Inc. και μετά να βλέπεις το The Big Lebowski ως ενήλικας».

Η πολυετής μάχη με τα κιλά και η αλλαγή ζωής

Η αδυνατισμένη εμφανιση του Γκούντμαν είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2007, όταν αποφάσισε να κόψει το αλκοόλ, να προσλάβει προσωπικό γυμναστή, να αφαιρέσει τη ζάχαρη από τη διατροφή του και να υιοθετήσει ένα μεσογειακό μοντέλο διατροφής, ξεκινώντας έτσι ένα πολυετές ταξίδι απώλειας βάρους.

John Goodman was nearly unrecognizable in a new picture with “Wizards of Waverly Place” actor David DeLuise due to the 200-pound weight loss transformation he’s undergone since the aughts. https://t.co/bV5gknoag7 pic.twitter.com/8h469woUuh — E! News (@enews) August 8, 2026



Στην πιο επιβαρυμένη περίοδο της υγείας του, ο πρωταγωνιστής του «10 Cloverfield Lane» ζύγιζε περίπου 180 κιλά.

«Ήθελα να ζήσω τη ζωή μου καλύτερα», είχε δηλώσει στο περιοδικό People το 2010.

John Goodman is checking out a fresh new look after a major lifestyle transformation. https://t.co/UcUwtBEWSj pic.twitter.com/vsmcsvOtAu — E! News (@enews) August 8, 2026



Σε συνέντευξή του το 2016 στο ABC, ο Γκούντμαν είχε αναλογιστεί τις «παλιές μέρες» με τις αυξομειώσεις στο βάρος του, περιγράφοντας πώς «έπαιρνε τρεις μήνες off, έχανε 25 με 30 κιλά και μετά επιβράβευε [τον εαυτό του] με μια εξάδα μπύρες ή οτιδήποτε άλλο, επιστρέφοντας απλώς στις παλιές του συνήθειες».

Πηγή: Page Six