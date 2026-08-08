Σκέρτσος προς ΠΑΣΟΚ για την έκθεση του ΟΟΣΑ: Να αποφεύγετε τις «αναλύσεις της παραλίας»

«Αξίζουμε όλοι καλύτερη αντιπολίτευση», είναι η απάντηση μεταξύ άλλων του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου προς το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την διχογνωμία για την ερμηνεία της τελευταίας έκθεσης του ΟΟΣΑ για τον βαθμό αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος και της συσχέτισής του με τις τρέχουσες τιμές, που αφορούν τις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Ο Άκης Σκέρτσος επανέρχεται, λοιπόν, στο ζήτημα και απευθυνόμενος στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει: «Κύριοι και κυρίες του ΠΑΣΟΚ, παρότι επιλέξατε για άλλη μια φορά την ανούσια προσωπική επίθεση χωρίς να απαντήσετε με κάποιο ουσιαστικό επιχείρημα, εγώ θα επιμείνω σε μια και μόνο ερώτηση: Τι λέει η αντίστοιχη τριμηνιαία έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2026; Λέει ότι η Ελλάδα και η Πολωνία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις (κατά 3,3% και 2,5%) στο πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ για το τελευταίο τρίμηνο του 2025».

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος συνεχίζει τον συλλογισμό του και απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει: «Όσο ακούσατε ή είδατε εσείς την αντιπολίτευση να αναδεικνύει τότε το συγκεκριμένο δελτίο του ΟΟΣΑ, άλλο τόσο το είδα κι εγώ. Και ξέρετε γιατί; Επειδή μια σοβαρή οικονομική ανάλυση δεν μπορεί να μετατρέπει κάθε τριμηνιαία μεταβολή σε πολιτικό πρωτοσέλιδο».

Επισημαίνοντας ότι «το τέταρτο τρίμηνο του 2025 δεν ήταν κάποιο μακρινό παρελθόν», ο Άκης Σκέρτσος σημειώνει: «Ήταν μόλις τρεις μήνες πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2026. Άρα, αν η λογική του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ένα τρίμηνο αρκεί για να αποδείξει ‘κατάρρευση’, τότε με την ίδια λογική το προηγούμενο τρίμηνο θα έπρεπε να αποδεικνύει μια θεαματική απογείωση».

«Η στατιστική δεν είναι κοπτοραπτική», λέει σε υψηλότερο τόνο ο Άκης Σκέρτσος για να προσθέσει: «Δεν παίρνεις το τρίμηνο που σε βολεύει και πετάς τα υπόλοιπα για να το μετατρέψεις σε πολιτικό συμπέρασμα περί ‘αποτυχίας’». «Και υπάρχει κάτι ακόμη που μάλλον διέφυγε από την ‘ανάλυση της παραλίας’», συνεχίζει σε δηκτικό τόνο ο Άκης Σκέρτσος επανερχόμενος στην αρχική του τοποθέτηση για να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση δεν είπε ποτέ ότι η ακρίβεια δεν υπάρχει. Το αντίθετο: Έχουμε αναγνωρίσει επανειλημμένα ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος πρέπει να είναι ταχύτερη από την αύξηση των τιμών», τόνισε ο Άκης Σκέρτσος. «Γι’ αυτό ακριβώς συνεχίζουμε με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση», διευκρίνισε.

Ο ίδιος, πάντως, επισημαίνει ότι «υπάρχει μια κρίσιμη λεπτομέρεια που αξίζει να υπογραμμίσουμε: Από την 1η Απριλίου 2026 αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός κατά 4,55%. Από την 1η Ιανουαρίου εφαρμόζονται οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις». «Τα στοιχεία του Β’ τριμήνου 2026 θα αποτυπώσουν την επίδραση αυτών των παρεμβάσεων στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα», εξηγεί ο Άκης Σκέρτσος.

«Οπότε ας περιμένουμε. Και τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει να βλέπει το δέντρο αντί για το δάσος», τονίζει ο Άκης Σκέρτσος. «Μέχρι τότε σας εύχομαι από την Αθήνα καλό καλοκαίρι και όσο μπορείτε να αποφεύγετε τις ‘αναλύσεις της παραλίας’». «Αξίζουμε όλοι καλύτερη αντιπολίτευση», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.