Άκης Σκέρτσος για ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ: «Αναλύσεις της παραλίας – Υποκαθιστούν την οικονομική ανάλυση με πολιτική προπαγάνδα»

Απάντηση στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ. για την έκθεση του ΟΟΣΑ, δίνει, με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

«Για ακόμη μία φορά, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ -μάλλον από κάποια παραλία καθώς δεν δικαιολογείται τέτοια επιπολαιότητα- επιλέγουν τον εύκολο δρόμο της αντιπολίτευσης που υποκαθιστά την οικονομική ανάλυση με την πολιτική προπαγάνδα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό για κόμματα που διεκδικούν να κυβερνήσουν τη χώρα να παρουσιάζουν ως δήθεν “κατάρρευση” της οικονομίας μια σύγκριση του πρώτου τριμήνου με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. » αναφέρει αρχικά ο κ. Σκέρτσος στην ανάρτηση με τίτλο: «Αναλύσεις της παραλίας».

Και συνεχίζει: «Πρόκειται για σύγκριση που κάθε πρωτοετής φοιτητής οικονομικών γνωρίζει ότι δεν προσφέρεται για ασφαλή οικονομικά και πολιτικά συμπεράσματα σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα, καθώς το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους περιλαμβάνει δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα, αυξημένα εποχικά εισοδήματα από τον τουρισμό και άλλους παράγοντες που δημιουργούν ισχυρή εποχικότητα σε σχέση με το αμέσως επόμενο πρώτο τρίμηνο του έτους. Γι’ αυτό και όλες οι σοβαρές οικονομικές αναλύσεις αξιολογούν τα εισοδήματα σε ετήσια βάση, συγκρίνοντας κάθε τρίμηνο με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους».

«Τι δείχνουν λοιπόν τα πραγματικά στοιχεία της Eurostat αλλά και του ΟΟΣΑ; Το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 3,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε στα 39,13 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο για πρώτο τρίμηνο από το 2010. Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα διαχρονικά στοιχεία της Eurostat.

Σε πραγματικούς όρους, το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών έχει αυξηθεί κατά 17,1% από το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 7,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 5,5% στην Ευρωζώνη. Καταγραφεί, δηλαδή, πολύ υψηλότερο ρυθμό αύξησης από την υπόλοιπη Ευρωζώνη» προσθέτει ο υπουργός Επικρατείας.

«Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα. Όλα τα υπόλοιπα είναι επιλεκτική κοπτοραπτική στατιστικών στοιχείων για να εξυπηρετηθεί ένα προαποφασισμένο πολιτικό αφήγημα. Το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ βρίσκονται μπροστά σε δύο εξηγήσεις: είτε δεν γνωρίζουν πώς διαβάζονται οι οικονομικοί δείκτες, είτε το γνωρίζουν και επιλέγουν συνειδητά να παραπλανήσουν τους πολίτες. Καμία από τις δύο εκδοχές δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει. Γνωρίζει ότι η μάχη για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος συνεχίζεται καθημερινά κι ότι ο πληθωρισμός ροκανίζει σημαντικό μέρος των αυξήσεων. Γι’ αυτό αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις, μειώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, στηρίζουμε την απασχόληση και εφαρμόζουμε από την 1η Ιανουαρίου 2026 μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα εργαζομένων, νέων και οικογενειών με παιδιά από μισό έως 4 καθαρούς μισθούς» επισημαίνει.

«Οι πολίτες έχουν ανάγκη από σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι από πρόχειρες αναγνώσεις στατιστικών. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ισχυρή από την προπαγάνδα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος.

Τσουκαλάς: Έκθεση-κόλαφος του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

«Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης που παρουσιάζει μια Ελλάδα της ευημερίας», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ανέφερε ότι «τα στοιχεία της έκθεσης- κόλαφος του ΟΟΣΑ κατατάσσουν τη χώρα μας στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς καταγράφουν υποχώρηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατά 3,6% για το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Πρόσθετε ότι «η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διαφορά της χώρας μας με τη συνολική εικόνα των χωρών του Οργανισμού, όπου καταγράφεται οριακή αύξηση εισοδημάτων». Αναφέρει ειδικότερα ότι «από τις 21 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία, στις 13 καταγράφεται αύξηση και στις 8 μείωση» και «η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «η κάμψη του διαθέσιμου εισοδήματος αποδίδεται κυρίως στη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών, στις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια σε βασικά αγαθά και καύσιμα που διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών». Σημειώνει ότι «το αφήγημα περί διεθνούς προβλήματος ακρίβειας, καταρρέει από τη θετική πορεία στα αντίστοιχα μεγέθη που καταγράφουν άλλες οικονομίες».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά «αυτό που λείπει από τη χώρα, είναι μια κυβέρνηση που έχει τη βούληση να συγκρουστεί με κατεστημένες ολιγοπωλιακές δομές και πιστεύει σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος». Υποστηρίζει ότι «οι νεοφιλελεύθερες εμμονές και οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν την κοινωνία στην συνεχή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος» και τονίζει ότι «η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ, είναι ο μόνος δρόμος για την κοινωνική ανόρθωση».

ΕΛ.Α.Σ.: «Οι “άριστοι” τελευταίοι των τελευταίων»

«Η Νέα Δημοκρατία δίνει μέρα με τη μέρα ένα νέο νόημα στην αριστεία» ανέφερε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) για την έκθεση του ΟΟΣΑ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Νέα Δημοκρατία δίνει μέρα με τη μέρα ένα νέο νόημα στην αριστεία. Αφού τη συνέδεσε με τη διαφθορά, την αύξηση στη φτώχεια, τις διαδοχικές αποτυχίες στην εξωτερική πολιτική της χώρας και την πτώση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών, κατάφερε να εγκλωβίσει τη χώρα σε μία από τις τελευταίες θέσεις του ΟΟΣΑ ως προς το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ συνολικά, το πραγματικό εισόδημα αυξάνεται αλλά όχι στην Ελλάδα, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ούτε την πρόθεση αλλά ούτε και την ικανότητα να ανταποκριθεί. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των 21 χωρών για τις οποίες ήταν διαθέσιμα στοιχεία.

Συγχρόνως, ο εθνικός δείκτης για τον πληθωρισμό τον Ιούλιο, διαμορφώθηκε στο 3,4%, δείχνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι ισχυρές στους τομείς της στέγασης, της ενέργειας, των μεταφορών και της εστίασης.

Έτσι, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία “κατάφερε” να φέρει τη χώρα στις τελευταίες θέσεις, μεταξύ άλλων:

Στην αγοραστική δύναμη

στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς

στην ενεργειακή φτώχεια

στη στεγαστική επιβάρυνση

στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας.

Συγχαρητήρια στους άριστους της Νέας Δημοκρατίας. Θα βρίσκονται πάντα στις πρώτες θέσεις των χειρότερων κυβερνήσεων της Ευρώπης. Κάτι είναι κι αυτό…»