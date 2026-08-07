Τσουκαλάς: Αποτυχία της κυβέρνησης να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του, στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm, άσκησε συνολική κριτική στις κυβερνητικές επιλογές, εστιάζοντας στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε επαρκώς τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για κρίσιμες ενεργειακές επενδύσεις και ότι παρουσιάζει ως λύσεις, μέτρα που τελικά επιβαρύνουν τους Έλληνες φορολογούμενους.

Παράλληλα, επεσήμανε, «πως η πρόληψη και η επιχειρησιακή ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές, παραμένουν ανεπαρκείς, τονίζοντας την ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό και ουσιαστική αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών».

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, εξέφρασε την εκτίμηση, ότι το πολιτικό σκηνικό θα μεταβληθεί μέσα στους επόμενους μήνες, προβάλλοντας το ΠΑΣΟΚ ως τη βασική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Διαρκής αποτυχία η πολιτική της κυβέρνησης για την ενέργεια

«Φοβάμαι πολύ ότι αυτό το οποίο παρουσίασε χθες η κυβέρνηση μετά βαΐων και κλάδων για να δείξει ότι κάτι κάνει για την ενέργεια, κυρίως είναι να δικαιολογήσει μια αποτυχία μέσα από εθνικούς πόρους, δηλαδή να πληρώσουν οι φορολογούμενοι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί από την Ευρώπη στην κατεύθυνση της ενεργειακής ανθεκτικότητας», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με το αίτημα της κυβέρνησης προς την Κομισιόν, για τη ρήτρα διαφυγής.

Ο κ. Τσουκαλάς, είπε «ότι η χώρα μας έχει μείνει πίσω και σε ζητήματα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ και σε εξοικονόμηση ενέργειας και σε ενεργειακή αναβάθμιση και σε έργα υποδομών, ενώ υπήρχαν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Συνοχής για τέτοια έργα και περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν».

Σχετικά με τη διαχείριση των πυρκαγιών αλλά και το ζήτημα της πρόληψης από την κυβέρνηση, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως «το αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, τα στρέμματα τα οποία κάηκαν ολοσχερώς- είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν επιβεβαιώνει τη γραμμή της κυβέρνησης ότι «έχει γίνει η πιο μεγάλη επένδυση στην πολιτική προστασία και πήγαν όλα καλά».

Σχολίασε πως «δεν μπορεί να λέμε ότι αιφνιδιαστήκαμε. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να ανακαλύπτουν την κλιματική κρίση και τις ακραίες καιρικές συνθήκες», για να επισημάνει πως «το ζήτημα είναι πώς τρέχει ο μηχανισμός και σε επίπεδο προετοιμασίας και σε επίπεδο επιχειρησιακό, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές τις νέες συνθήκες που πια είναι η νέα κανονικότητα».

Υπογράμμισε «ότι η χώρα θα πρέπει να δίνει πιο μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, να φροντίζει ο μηχανισμός που υπάρχει να μπορεί να συντηρείται για να μπορούν να είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι».

«Οι φωτιές δεν σβήνονται τον Αύγουστο. Σβήνονται, δυστυχώς, τον χειμώνα, όταν προετοιμάζεσαι», ανέφερε προσθέτοντας ότι «δεν είχαμε την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες πτήσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου του δυναμικού».

Όσον αφορά τις αποζημιώσεις των κατοίκων των πυρόπληκτων περιοχών, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε, «πως το ένα ζήτημα είναι το βραχυπρόθεσμο, που είναι οι γρήγορες αποζημιώσεις, και το άλλο κεντρικό ζήτημα είναι και το μακροπρόθεσμο, δηλαδή η διαμόρφωση στόχων ώστε το φυσικό περιβάλλον να επανέλθει».

Κληθείς να σχολιάσει το πολιτικό σκηνικό, με βάση την τωρινή εικόνα των δημοσκοπήσεων, εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή θα αλλάξει από Σεπτέμβρη, «γιατί ακριβώς η πολιτική σύγκρουση είναι μεταξύ εκείνων που έχουν την πραγματική πολιτική διαφορά. Και το κόμμα το οποίο έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ΠΑΣΟΚ».

Υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο επιλογές κυβερνητικές, δύο προτάσεις εξουσίας:

«Αυτή της Νέας Δημοκρατίας, όποιος θέλει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, ο λαός είναι κυρίαρχος, μπορεί να το επιλέξει. Αν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία, θα υπάρξει μια κυβέρνηση δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία κορμό και κάποιο άλλο δεξιό ή ακροδεξιό κόμμα να την συνεπικουρεί. Όποιος επιλέξει την πρόταση εξουσίας του ΠΑΣΟΚ, θα υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.