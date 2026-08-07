Η πρώτη δήλωση του Δημάρχου Στυλίδας μετά την προφυλάκισή του για τη φωτιά στη Βοιωτία

Ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος προφυλακίστηκε μαζί με τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη εταιρείας ενέργειας, εξέφρασε γραπτώς την πεποίθηση ότι δεν φέρει «καμία απολύτως ευθύνη» για την τραγική καταστροφή από την πυρκαγιά στη Βοιωτία. Δήλωσε ότι σέβεται απόλυτα τους θεσμούς της Ελληνικής Δικαιοσύνης και διαβεβαίωσε ότι η διοικούσα παράταξη θα συνεχίσει κανονικά το έργο της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ INTIME NEWS /ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ INTIME NEWS /ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν φέρει «καμία απολύτως ευθύνη» για την τραγική καταστροφή, παρά την προφυλάκισή του.
  • Ο δήμαρχος κρίθηκε προφυλακιστέος μαζί με τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη εταιρείας ενέργειας, μετά την αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου στη Βοιωτία, από όπου ξεκίνησε η φωτιά.
  • Ο Γιάννης Αποστόλου δήλωσε πως σέβεται τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, εξέφρασε τη θλίψη του για τα θύματα και διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος Στυλίδας συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την πεποίθηση ότι δεν φέρει «καμία απολύτως ευθύνη» για την τραγική καταστροφή εξέφρασε σε γραπτή δήλωσή του ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μαζί με τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη εταιρείας ενέργειας.

Αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου στη Βοιωτία για τη μεγάλη φωτιά – Και οι 4 εναέριες γραμμές κατασκευάστηκαν από την τεχνική εταιρεία του Δημάρχου Στυλίδας

Ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου στην πρώτη του δήλωση μετά την προφυλάκισή του, αφού δήλωσε ότι σέβεται απόλυτα τους θεσμούς και τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, επέμεινε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την τραγωδία. «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν φέρω καμία απολύτως ευθύνη για την τραγική αυτή καταστροφή», τόνισε ο Γιάννης Αποστόλου. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η διοικούσα παράταξη θα συνεχίσει κανονικά το έργο της.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες, Πέμπτη, οι Αρχές προχώρησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιολικού πάρκου στην Βοιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η φωτιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική, έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών και ενώ έχουν προφυλακιστεί οι τρεις υπεύθυνοι, ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Στυλίδας.

Φωτιά στη Βοιωτία: Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας και άλλοι δύο κατηγορούμενοι – Μαραθώνιες απολογίες

Η δήλωση του δημάρχου Στυλίδας, Γιάννη Αποστόλου

«Ως Δήμαρχος Στυλίδας, αλλά πάνω από όλα ως άνθρωπος και συμπολίτης σας, επικοινωνώ μαζί σας με απόλυτη ειλικρίνεια σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία.

Σέβομαι βαθύτατα τους θεσμούς και τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Φωτιά στη Βοιωτία: Στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας

Παράλληλα, δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν φέρω καμία απολύτως ευθύνη για την τραγική αυτή καταστροφή.

Η καρδιά και η σκέψη μου βρίσκονται στους συγγενείς των θυμάτων. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη μου.

Η συμπαράστασή μου προς όλους τους συμπολίτες μας που έχασαν τις περιουσίες τους είναι δεδομένη και αυτονόητη.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ μέσα από την καρδιά μου στους αμέτρητους φίλους και υποστηρικτές.

Η συγκλονιστική παρουσία σας τόσο έξω από το δικαστικό μέγαρο όσο και σε κάθε γωνιά του Δήμου μας όλες αυτές τις ώρες μού δίνει απίστευτη δύναμη.

Θέλω να διαβεβαιώσω κάθε δημότη ότι ο Δήμος Στυλίδας συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Η δημοτική μας αρχή παραμένει όρθια και προσηλωμένη στο καθημερινό της καθήκον.

Το πλούσιο έργο μας για τον τόπο συνεχίζεται χωρίς ούτε ένα λεπτό καθυστέρησης.

Οι θεσμοθετημένες διαδικασίες και τα στελέχη μας εγγυώνται την εύρυθμη καθημερινότητα και την ανάπτυξη της επόμενης ημέρας.

Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί σύντομα.

Εις το επανιδείν».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ