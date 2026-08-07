Η πρώτη δήλωση του Δημάρχου Στυλίδας μετά την προφυλάκισή του για τη φωτιά στη Βοιωτία

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Την πεποίθηση ότι δεν φέρει «καμία απολύτως ευθύνη» για την τραγική καταστροφή εξέφρασε σε γραπτή δήλωσή του ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μαζί με τον εργολάβο και τον ιδιοκτήτη εταιρείας ενέργειας.

Ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου στην πρώτη του δήλωση μετά την προφυλάκισή του, αφού δήλωσε ότι σέβεται απόλυτα τους θεσμούς και τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, επέμεινε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την τραγωδία. «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν φέρω καμία απολύτως ευθύνη για την τραγική αυτή καταστροφή», τόνισε ο Γιάννης Αποστόλου. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η διοικούσα παράταξη θα συνεχίσει κανονικά το έργο της.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες, Πέμπτη, οι Αρχές προχώρησαν στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιολικού πάρκου στην Βοιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η φωτιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική, έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών και ενώ έχουν προφυλακιστεί οι τρεις υπεύθυνοι, ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος Στυλίδας.

Η δήλωση του δημάρχου Στυλίδας, Γιάννη Αποστόλου

«Ως Δήμαρχος Στυλίδας, αλλά πάνω από όλα ως άνθρωπος και συμπολίτης σας, επικοινωνώ μαζί σας με απόλυτη ειλικρίνεια σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία.

Σέβομαι βαθύτατα τους θεσμούς και τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν φέρω καμία απολύτως ευθύνη για την τραγική αυτή καταστροφή.

Η καρδιά και η σκέψη μου βρίσκονται στους συγγενείς των θυμάτων. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη μου.

Η συμπαράστασή μου προς όλους τους συμπολίτες μας που έχασαν τις περιουσίες τους είναι δεδομένη και αυτονόητη.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ μέσα από την καρδιά μου στους αμέτρητους φίλους και υποστηρικτές.

Η συγκλονιστική παρουσία σας τόσο έξω από το δικαστικό μέγαρο όσο και σε κάθε γωνιά του Δήμου μας όλες αυτές τις ώρες μού δίνει απίστευτη δύναμη.

Θέλω να διαβεβαιώσω κάθε δημότη ότι ο Δήμος Στυλίδας συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Η δημοτική μας αρχή παραμένει όρθια και προσηλωμένη στο καθημερινό της καθήκον.

Το πλούσιο έργο μας για τον τόπο συνεχίζεται χωρίς ούτε ένα λεπτό καθυστέρησης.

Οι θεσμοθετημένες διαδικασίες και τα στελέχη μας εγγυώνται την εύρυθμη καθημερινότητα και την ανάπτυξη της επόμενης ημέρας.

Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί σύντομα.

Εις το επανιδείν».