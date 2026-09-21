Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ αύριο στη Νέα Υόρκη – Στο τραπέζι η αποκλιμάκωση και τα ρωσικά πετρέλαια

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) επικαλούμενο μια καλά πληροφορημένη πηγή.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για «το απόγευμα της Τρίτης», τοπική ώρα, διευκρίνισε η πηγή που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της.

Ο Ζελένσκι είπε την Κυριακή ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ νωρίτερα την ίδια ημέρα συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, χωρίς να διευκρινίσει το πότε.

Σε αυτήν την επικοινωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος πρότεινε να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

«Δεν ήταν απαίτηση. Απλώς το ανέφερε. Το θέμα τέθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα μέτρα αποκλιμάκωσης» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, είπε η πηγή την οποία επικαλείται το AFP.

Σε ανάρτησή του σήμερα στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εκτίμησε ότι η Ρωσία «έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ, λόγω του πολέμου με την Ουκρανία» και ότι «πολλά διυλιστήρια ντίζελ καταστράφηκαν και είναι, τουλάχιστον προσωρινά, εκτός λειτουργίας».

«Αυτός ο γελοίος πόλεμος δίχως τέλος με την Ουκρανία πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ