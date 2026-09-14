Ο Ζελένσκι δεν επιβεβαιώνει τη συμφωνία Τραμπ για παύση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους: «Περιμένουμε συγκεκριμένες εγγυήσεις»

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Η Ουκρανία δηλώνει έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα κατά της Ρωσίας, αλλά μόνο εφόσον υπάρξουν εγγυήσεις ότι η Μόσχα θα σταματήσει αντίστοιχα τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές και οδούς τροφοδοσίας τροφίμων, δήλωσε τη Δευτέρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η τοποθέτησή του δεν επιβεβαιώνει την προηγούμενη ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι Ρωσία και Ουκρανία έχουν ήδη συμφωνήσει να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου στο Telegram φαίνεται να αποτελούν ουσιαστικά διάψευση ότι το Κίεβο έχει ήδη εγκρίνει επισήμως τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπεισμένη ότι η Ρωσία θα τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία.

«Η Ουκρανία δεν είναι βέβαιη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία», έγραψε.

Ζελένσκι: «Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τα πλήγματα σε ενέργεια, λιμάνια και τρόφιμα – Περιμένουμε συγκεκριμένες εγγυήσεις»

Στην πλήρη ανάρτησή του στο Telegram, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήγησε αναλυτικά τις προϋποθέσεις που θέτει το Κίεβο για να σταματήσει τα πλήγματα κατά της Ρωσίας, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι, σε αντίθεση με όσα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η ουκρανική πλευρά δεν θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη οριστικοποιημένη συμφωνία.

«Η Ουκρανία πρότεινε στους εταίρους της να διασφαλίσουν μια συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία θα σταματήσει την καταστροφή κρίσιμων υποδομών. Τα τρόφιμα, η ενέργεια και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη βασική διασφάλιση της ζωής πρέπει να προστατεύονται, και τα ρωσικά πλήγματα στρέφονται πρωτίστως εναντίον αυτών», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, καθημερινά γίνονται στόχοι ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, λιμενικές υποδομές, δίκτυα εφοδιαστικής, ακόμη και αποθήκες τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων.

«Η Ουκρανία δεν είναι βέβαιη ότι η Ρωσία έχει την πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία», τόνισε.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τα δικά του πλήγματα εφόσον οι εταίροι της Ουκρανίας μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα πράξει το ίδιο.

«Εάν οι εταίροι είναι έτοιμοι να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία πράγματι δεν θα πλήττει το ηλεκτρικό μας δίκτυο, άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές και τις οδούς μεταφοράς τροφίμων, τότε εμείς, φυσικά, είμαστε έτοιμοι να διασφαλίσουμε την αντίστοιχη αποχή από δικά μας πλήγματα», έγραψε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να είναι «αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη και να έχει πραγματικό αποτέλεσμα για τη ζωή των ανθρώπων», και όχι να καταρρεύσει μόλις η Ρωσία εξασφαλίσει μια προσωρινή ανάσα από την πίεση στην αγορά καυσίμων.

«Δεν πρέπει να καταρρεύσει αφού οι Ρώσοι πραγματοποιήσουν τις “εκλογές” τους και έχουν εξασφαλίσει, μόνο για αυτό το διάστημα, μια αποκλιμάκωση της πίεσης όσον αφορά τη βενζίνη και το ντίζελ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι μια συμφωνία για τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Και ένα βήμα αποκλιμάκωσης όσον αφορά τις κρίσιμες υποδομές μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη. Περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις από τους εταίρους μας», κατέληξε.

Τι είχε ανακοινώσει ο Τραμπ

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παρουσιάσει το ζήτημα ως ήδη συμφωνημένο. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!»

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η παγκόσμια άνοδος της τιμής του ντίζελ οφείλεται κυρίως στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν.

Η ανακοίνωσή του είχε έρθει μετά τις δημόσιες πιέσεις που άσκησε στον Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις κατά ρωσικών εγκαταστάσεων παραγωγής καυσίμων.

Από το «συμφώνησαν» του Τραμπ στο «θέλουμε εγγυήσεις» του Ζελένσκι

Οι δύο τοποθετήσεις παρουσιάζουν πλέον σαφή απόσταση ως προς το αν υπάρχει ολοκληρωμένη συμφωνία. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι και οι δύο πλευρές έχουν ήδη δεσμευτεί να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους.

Ο Ζελένσκι, αντίθετα, δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να το πράξει, αλλά ζητεί πρώτα συγκεκριμένες, αξιόπιστες εγγυήσεις για τη συμπεριφορά της Ρωσίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για πιθανό μηχανισμό εφαρμογής ή επιτήρησης μιας τέτοιας συμφωνίας, ούτε για το ποιοι ακριβώς στόχοι θα καλύπτονταν.