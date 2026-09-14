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Σικελία: Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της Αίτνας – Αιτήματα για οριστικό κλείσιμό του

Το αεροδρόμιο της Κατάνιας, στη Σικελία, έκλεισε προσωρινά λόγω της έντονης δραστηριότητας της Αίτνας, η οποία εκτοξεύει στάχτες και καπνούς. Η αναστολή των αφίξεων και αναχωρήσεων είναι αποτέλεσμα ανακοίνωσης της διοίκησης του αεροδρομίου, το οποίο είχε κλείσει και τον Αύγουστο.

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ΑΙΤΝΑ
Φωτογραφία Αρχείου: LBCI, Αύγουστος 2026
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινά έκλεισε σήμερα το αεροδρόμιο της Κατάνιας, στη Σικελία, εξαιτίας της έντονης δραστηριότητας της Αίτνας, η οποία εκτοξεύει στάχτες και καπνούς. Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις ανεστάλησαν.
  • Η σημερινή αναστολή της λειτουργίας του δεν είναι η πρώτη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς το αεροδρόμιο είχε παραμείνει κλειστό για μία εβδομάδα και τον Αύγουστο.
  • Το αεροδρόμιο της Κατάνιας εξυπηρετεί περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, ενώ στην Ιταλία έχουν διατυπωθεί ακόμη και αιτήματα για οριστικό κλείσιμο του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προσωρινά έκλεισε σήμερα το αεροδρόμιο της Κατάνιας, στη Σικελία, εξαιτίας της έντονης δραστηριότητας της Αίτνας, η οποία εκτοξεύει στάχτες και καπνούς. Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις ανεστάλησαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του αεροδρομίου.

«Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνιας ανεστάλησαν», ανέφερε η διεύθυνση του αεροδρομίου σε ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του.

Το αεροδρόμιο της Κατάνιας εξυπηρετεί περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Σικελίας, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Είχε κλείσει για μία εβδομάδα και τον Αύγουστο

Η σημερινή αναστολή της λειτουργίας του δεν είναι η πρώτη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το αεροδρόμιο είχε παραμείνει κλειστό για μία εβδομάδα τον Αύγουστο, στην καρδιά της θερινής τουριστικής περιόδου, λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας.

Στην Ιταλία έχουν διατυπωθεί ακόμη και αιτήματα για οριστικό κλείσιμο του συγκεκριμένου αεροδρομίου και ενίσχυση άλλων αεροδρομίων της Σικελίας.

Η Αίτνα προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες

Η αυξημένη δραστηριότητα του ηφαιστείου τον Αύγουστο είχε προσελκύσει πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας.

Η Αίτνα, με ύψος 3.324 μέτρων, είναι το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.

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