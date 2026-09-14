Μαλαισία: Ανήλικος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 16χρονη συμμαθήτριά του – Αθωώθηκε λόγω σχιζοφρένειας

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Απαλλάχθηκε από την κατηγορία της δολοφονίας ένας έφηβος στη Μαλαισία, ο οποίος είχε μαχαιρώσει θανάσιμα τη 16χρονη συμμαθήτριά του μέσα στις τουαλέτες του σχολείου τους. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ανήλικος δεν είχε σώας τας φρένας τη στιγμή της επίθεσης, ωστόσο διέταξε τον εγκλεισμό και τη θεραπεία του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Η υπόθεση της Γιαπ Σινγκ Σουέν, η οποία βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε σχολείο στα περίχωρα της Κουάλα Λουμπούρ, είχε συγκλονίσει τη Μαλαισία και πυροδοτήσει ευρεία συζήτηση για την ψυχική υγεία των ανηλίκων και την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν 14 ετών όταν σημειώθηκε η επίθεση, δεν μπορεί να κατονομαστεί βάσει της μαλαισιανής νομοθεσίας, καθώς εξακολουθεί να είναι ανήλικος.

Είχε δηλώσει αθώος στην κατηγορία της δολοφονίας, σύμφωνα με το BBC.

Η υπεράσπιση δεν αμφισβήτησε ότι σκότωσε τη 16χρονη

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν αρνήθηκαν ότι ο ανήλικος ήταν εκείνος που σκότωσε τη μαθήτρια.

Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας επί χρόνια και ζήτησαν την απαλλαγή του λόγω ψυχικής νόσου.

Ψυχίατρος που κατέθεσε ως ειδικός μάρτυρας ανέφερε ότι ο έφηβος πάσχει από σχιζοφρένεια και ότι παρουσίαζε ψυχικές διαταραχές και παραληρητικές ιδέες ήδη από την ηλικία των εννέα ετών.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά την επιστροφή του στο σχολείο.

Οι δικηγόροι του ανέφεραν ότι θα χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή για το υπόλοιπο της ζωής του, προκειμένου να ελέγχονται τα συμπτώματα.

Θα παραμείνει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο

Τη Δευτέρα, ο δικαστής αποφάσισε την απαλλαγή του από την κατηγορία λόγω της ψυχικής του κατάστασης κατά τον χρόνο του εγκλήματος.

Παράλληλα, όμως, διέταξε να κρατηθεί σε ψυχιατρικό νοσοκομείο και να υποβληθεί σε θεραπεία. Θα παραμείνει εκεί μέχρι να κριθεί ότι είναι σε κατάσταση που του επιτρέπει να επιστρέψει με ασφάλεια στην κοινωνία, ενώ εκτιμάται ότι θα υποβάλλεται σε τακτικές, πιθανότατα ετήσιες, αξιολογήσεις.

Ένας από τους δικηγόρους του δήλωσε ότι ο έφηβος άκουσε την απόφαση χωρίς εμφανή συναισθηματική αντίδραση.

«Ήταν ουδέτερος συναισθηματικά, αλλά καταλαβαίνει τι συμβαίνει και ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα», ανέφερε.

Η δίκη και η ανακοίνωση της απόφασης πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς πρόσβαση του κοινού και των μέσων ενημέρωσης.

Η υπόθεση που άνοιξε μεγάλη συζήτηση για τα social media

Η δολοφονία είχε προκαλέσει σοκ στη Μαλαισία και εξελίχθηκε σε αφορμή για εθνική συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τα παιδιά.

Η αστυνομία είχε αναφέρει ότι εξέταζε το ενδεχόμενο ο έφηβος να είχε επηρεαστεί από περιεχόμενο στα social media. Μεγάλο μέρος της συζήτησης προκλήθηκε από το περιεχόμενο ενός σημειώματος που είχε βρεθεί πάνω του κατά τη σύλληψή του και το οποίο αργότερα διέρρευσε στο διαδίκτυο.

Ορισμένοι στη Μαλαισία είχαν μάλιστα συγκρίνει την υπόθεση με τη σειρά του Netflix «Adolescence», η οποία πραγματεύεται την ιστορία ενός αγοριού που σκοτώνει μία συμμαθήτριά του και εξετάζει, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της διαδικτυακής ριζοσπαστικοποίησης.

Η Μαλαισία απαγόρευσε τα social media στους κάτω των 16 ετών

Μετά τη δολοφονία αλλά και άλλα περιστατικά βίας σε σχολεία, ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ είχε δηλώσει πέρυσι ότι «σχεδόν όλα αυτά τα ζητήματα πηγάζουν από τη χρήση κινητών τηλεφώνων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης» και είχε προαναγγείλει αυστηρότερα μέτρα.

Οι αρχές θέσπισαν έκτοτε νέους κανόνες, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν, έχουν στόχο να προστατεύσουν τα παιδιά από επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο.

Από τον περασμένο Ιούνιο, η Μαλαισία έχει απαγορεύσει σε παιδιά κάτω των 16 ετών να διατηρούν λογαριασμούς στις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.