Ιαπωνία: Οι «απερίσκεπτοι» ορειβάτες στο Φούτζι θα… πληρώνουν τη διάσωση με ελικόπτερο – Χρεώσεις με το λεπτό

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Τέλος στις δωρεάν επιχειρήσεις διάσωσης με ελικόπτερο στο όρος Φούτζι κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο βάζουν οι τοπικές αρχές του νομού Γιαμανάσι, στην Ιαπωνία.

Το μέτρο ανακοινώθηκε επίσημα με στόχο να περιοριστούν τα περιστατικά απρόσεκτων και ελλιπώς προετοιμασμένων πεζοπόρων που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Η περιφερειακή κυβέρνηση ετοιμάζει «πακέτο μέτρων κατά των απερίσκεπτων αναβάσεων στη διάρκεια της περιόδου που είναι ‘κλειστό’ το όρο Φούτζι», που περιλαμβάνουν χρέωση των πεζοπόρων για τις διασώσεις με ελικόπτερο.

Αύξηση των επικίνδυνων αναβάσεων

Το ηφαίστειο των 3.776 μέτρων προσελκύει κάθε χρόνο περισσότερους από 200.000 πεζοπόρους στη διάρκεια της επίσημης περιόδου κατά την οποία είναι ανοικτό, από τον Ιούλιο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο κάποιοι επιλέγουν να ανέβουν στο βουνό εκτός αυτής της περιόδου, για να βιώσουν τις ακραίες συνθήκες του.

Οι τοπικές αρχές έχουν διαπιστώσει αύξηση στον αριθμό των αναβάσεων που γίνονται με πρόχειρη προετοιμασία κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo News.

Η τάση αυτή έχει αναγκάσει τις ομάδες διάσωσης της αστυνομίας να ανεβαίνουν στο βουνό σε επικίνδυνες χειμερινές συνθήκες για να βοηθήσουν δωρεάν αποκλεισμένους αλπινιστές, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια κατοίκων και αξιωματούχων.

Πώς θα υπολογίζονται οι χρεώσεις

Οι λεπτομέρειες μένουν να καθοριστούν, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο νομός Γιαμανάσι θέλει να χρεώνει 10 δολάρια περίπου το λεπτό που χρησιμοποιείται ελικόπτερο, στην περίπτωση επιχείρησης διάσωσης κατά την περίοδο που είναι «κλειστό» το βουνό.

Τα τέλη που προβλέπονται θα ακυρώνονται για τους αλπινιστές που είναι επαρκώς εξοπλισμένοι και οι οποίοι θα έχουν υποβάλει στις αρμόδιες αρχές το σχέδιο ανάβασής τους πριν ξεκινήσουν να ανεβαίνουν στο βουνό.

Η κυβέρνηση του Γιαμανάσι ευελπιστεί να ξεκινήσει να επιβάλει τα τέλη αυτά από τον Σεπτέμβριο του 2027, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Fuji TV.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ