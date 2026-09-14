Άντι Μπέρναμ: Πένθος για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας – Πέθανε ο πατέρας του που έπασχε από Αλτσχάιμερ

Ο Μπέρναμ είχε αναφερθεί επανειλημμένα στην ασθένεια του πατέρα του, συνδέοντάς την με την υπόσχεσή του για μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας και εκφράζοντας τη λύπη του που ο πατέρας του δεν θα συνειδητοποιούσε την πρωθυπουργία του.

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Διεθνή Νέα

Μπέρναμ
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του για σήμερα και αύριο, λόγω του θανάτου του πατέρα του, ο οποίος έπασχε από Αλτσχάιμερ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.
  • Ο Μπέρναμ είχε μιλήσει πολλές φορές για την ασθένεια του πατέρα του, του Ρόι, υποσχόμενος ότι θα βοηθήσει «τον πατέρα του και τα εκατομμύρια των ανθρώπων όπως εκείνος».
  • Λίγο πριν διαδεχτεί τον Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, εξέφρασε τη λύπη του επειδή η ασθένεια του Αλτσχάιμερ εμπόδιζε τον 80χρονο πατέρα του να συνειδητοποιήσει ότι ο γιος του θα αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ακύρωσε όλες τις υποχρεώσεις του για σήμερα και αύριο, λόγω του θανάτου του πατέρα του, ο οποίος έπασχε από Αλτσχάιμερ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Μπέρναμ είχε μιλήσει πολλές φορές για την ασθένεια του πατέρα του, του Ρόι, κυρίως σε μια ομιλία του για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας στα τέλη Ιουλίου, όταν υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει «τον πατέρα του και τα εκατομμύρια των ανθρώπων όπως εκείνος» που είναι θύματα ενός «ελαττωματικού μηχανισμού».

Λίγο πριν διαδεχτεί τον Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ, στις 20 Ιουλίου, εξέφρασε τη λύπη του επειδή η ασθένεια του Αλτσχάιμερ εμποδίζει τον 80χρονο πατέρα του να συνειδητοποιήσει ότι ο γιος του θα αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

«Είναι θλιβερό, επειδή θα ήταν υπερήφανος» είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Times, λέγοντας ότι η επιτυχία του οφείλεται και στον πατέρα του.

Ο Μπέρναμ επρόκειτο σήμερα να προεδρεύσει σε μια στρογγυλή τράπεζα με επικεφαλής επιχειρήσεων και τοπικούς αξιωματούχους ενώ αύριο θα συνεδρίαζε το υπουργικό συμβούλιο.

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