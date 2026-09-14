Ουκρανία: Ο Γενικός Εισαγγελέας ερευνάται για διαφθορά και άνοιξε πόλεμο με τις αρχές – Ο Ζελένσκι ζητεί την αποπομπή του

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Νέα πολιτική και θεσμική σύγκρουση ξεσπά στην Ουκρανία, καθώς ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο, ο οποίος έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε κατηγορίες σε βάρος του επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), την ώρα που ο ίδιος βρίσκεται στο μικροσκόπιο έρευνας της υπηρεσίας. Ο Κραβτσένκο εγκατέλειψε παράλληλα τη χώρα, δηλώνοντας ότι ταξιδεύει στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε το κοινοβούλιο να επικυρώσει την απομάκρυνσή του.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ο Κραβτσένκο ανακοίνωσε στις 14 Σεπτεμβρίου ότι είχε εγκρίνει κατηγορίες κατά του διευθυντή του NABU, Σεμέν Κριβόνος, κατηγορώντας τον για πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων με σκοπό την απόκτηση παράνομου οφέλους ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Ο παραιτηθείς γενικός εισαγγελέας υποστήριξε επίσης ότι είχε εγκρίνει κατηγορίες σε βάρος προσώπου που βρίσκεται κοντά στον επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SAPO), Ολεξάντρ Κλιμένκο, χωρίς να κατονομάσει το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Οι δύο υποθέσεις που επικαλείται ο Κραβτσένκο

Σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιοποίησε ο ίδιος, η υπόθεση κατά του Κριβόνος περιλαμβάνει δύο διαφορετικά επεισόδια και συνολικά τέσσερις κατηγορίες.

Το πρώτο αφορά φερόμενη πλαστογράφηση εγγράφων πατρότητας, τα οποία, κατά τον Κραβτσένκο, χρησιμοποιήθηκαν από τον Κριβόνος ενώπιον δικαστηρίου προκειμένου να αποφύγει την τιμωρία σε άλλη υπόθεση που συνδεόταν με γεγονότα πριν από σχεδόν 20 χρόνια.

Το δεύτερο σκέλος αφορά καταγγελλόμενο σχέδιο με ακίνητο το 2014.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Κριβόνος φέρεται να συμφώνησε να βοηθήσει στη μεταβίβαση οικοπέδου αξίας περίπου 72.000 δολαρίων σε επιχειρηματία και ενδέχεται να συνέβαλε στη μείωση της επίσημης αποτίμησής του από περίπου 345.000 χρίβνια σε 150.000, ώστε να διευκολυνθεί η συναλλαγή.

Κατά την εισαγγελία, το σχέδιο εντοπίστηκε πριν ολοκληρωθεί.

NABU: Δεν έχει απαγγελθεί επίσημα κατηγορία

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, NABU, απάντησε ότι, μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, δεν είχε απαγγελθεί επισήμως κατηγορία στον Κριβόνος, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις του Κραβτσένκο παραμένουν, προς το παρόν, σε επίπεδο δημόσιων τοποθετήσεων και όχι επίσημης ποινικής διαδικασίας.

Το γραφείο κατά της διαφθοράς και η SAPO χαρακτήρισαν τις κινήσεις αυτές «συνέχιση της συστηματικής επίθεσης στην ανεξαρτησία των αρχών κατά της διαφθοράς».

Η σύγκρουση αποκτά ιδιαίτερο βάρος επειδή το NABU διερευνά παράλληλα υπόθεση η οποία έχει δημιουργήσει ερωτήματα και για πιθανές σχέσεις του ίδιου του Κραβτσένκο με φερόμενη εγκληματική ομάδα.

Η υπόθεση με τα τηλεφωνικά κέντρα απάτης

Ο Κραβτσένκο υπέβαλε την παραίτησή του στις 7 Σεπτεμβρίου, έπειτα από συνάντηση με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η παραίτηση ήρθε ενώ το NABU ερευνούσε φερόμενο εγκληματικό δίκτυο που προστάτευε τηλεφωνικά κέντρα απάτης, μέσω των οποίων φέρονται να ξεπλένονταν εκατομμύρια χρίβνια.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται υψηλόβαθμο στέλεχος της Γενικής Εισαγγελίας, ο Σερχίι Κρόπιβα. Ο Κραβτσένκο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Kyiv Independent, σε ηχογραφήσεις του NABU γίνεται αναφορά σε έναν «αρχηγό» που φέρεται να προστάτευε την ομάδα. Το πατρώνυμο «Αντρίιοβιτς» και προηγούμενη θέση του προσώπου ως επικεφαλής της Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας φέρονται να αντιστοιχούν στον Κραβτσένκο.

Παλαιότερη ανάρτηση της ίδιας της Γενικής Εισαγγελίας επιβεβαίωνε ότι οι ερευνητές θεωρούσαν πως η λέξη «αρχηγός» παρέπεμπε στον Κραβτσένκο.

Επισκευές στο σπίτι του και ο στενός συνεργάτης

Κατά τη διάρκεια δικαστικών ακροάσεων, εισαγγελέας κατά της διαφθοράς είχε επίσης χαρακτηρίσει τον Κρόπιβα έμπιστο συνεργάτη του Κραβτσένκο.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του NABU, ο Κρόπιβα φέρεται να είχε οργανώσει εργασίες επισκευής στο σπίτι του γενικού εισαγγελέα στο Κόζιν, μία από τις εύπορες οικιστικές περιοχές νότια του Κιέβου.

Ο Κραβτσένκο είχε δηλώσει ότι επέλεξε το συγκεκριμένο σπίτι τον περασμένο χειμώνα και κατοικούσε εκεί από τον Μάιο.

Έφυγε από την Ουκρανία στις 2:30 τα ξημερώματα

Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε η αναχώρηση του Κραβτσένκο από την Ουκρανία.

Η Ukrainska Pravda, επικαλούμενη πηγές, ανέφερε ότι ο παραιτηθείς γενικός εισαγγελέας έφυγε από τη χώρα με κυβερνητικό αυτοκίνητο στις 2:30 τα ξημερώματα της 14ης Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος υποστήριξε αργότερα ότι ταξίδευε στο εξωτερικό στο πλαίσιο υπηρεσιακής αποστολής, προκειμένου να ενημερώσει διεθνείς εταίρους για, όπως είπε, «την πραγματική κατάσταση» στο ουκρανικό σύστημα καταπολέμησης της διαφθοράς και για «ενδείξεις ανεξέλεγκτης επιρροής» στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγή από το προεδρικό γραφείο δήλωσε ότι ο Κραβτσένκο υπέγραψε ο ίδιος την εντολή για το ταξίδι του.

Προορισμός το Παρίσι

Έγγραφο με ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου, το οποίο επικαλείται το Kyiv Independent, αναφέρει ότι ο Κραβτσένκο επρόκειτο να ταξιδέψει στο Παρίσι για ακρόαση κοινοβουλευτικού δικτύου του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα παιδιά της Ουκρανίας και τη διεθνή ευθύνη.

Η αποστολή προβλεπόταν να διαρκέσει πέντε ημέρες.

Η Γενική Εισαγγελία αρχικά δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το ταξίδι, αλλά αργότερα επιβεβαίωσε ότι ο Κραβτσένκο επρόκειτο να μεταβεί στο Παρίσι.

Ο Κραβτσένκο κατηγορεί τις αρχές κατά της διαφθοράς

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η πρόσφατη επιχείρηση των υπηρεσιών κατά της διαφθοράς είχε ως στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση σε υλικό που αφορά τους επικεφαλής και τους εργαζομένους τους, να απομακρύνουν τον γενικό εισαγγελέα και να σταματήσουν τις σχετικές έρευνες.

Παράλληλα, κάλεσε τόσο τον Κριβόνος όσο και τον Κλιμένκο να παραιτηθούν. Ο Κραβτσένκο υποστήριξε ακόμη ότι ο Ζελένσκι είχε προσπαθήσει προηγουμένως να τον εμποδίσει να εγκρίνει τις κατηγορίες κατά του επικεφαλής του NABU.

Ζελένσκι: «Έχει μόνο έναν δρόμο, την απομάκρυνση»

Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου ήταν άμεση. Ο Ζελένσκι κάλεσε το κοινοβούλιο να εγκρίνει την απομάκρυνση του Κραβτσένκο από τη θέση του γενικού εισαγγελέα.

«Αυτός ο γενικός εισαγγελέας έχει μόνο έναν δρόμο: την απομάκρυνση από τη θέση του. Αυτό ακριβώς του είπα», ανέφερε ο Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία έχει δει όλους τους λόγους. Αν θεωρεί ότι πρόκειται για πολιτική πίεση, ας το αποκαλεί έτσι», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στο κοινοβούλιο για την αποπομπή του, με την ψηφοφορία να έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου.