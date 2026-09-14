Χέιντεν Πανετιέρ: Ένα μόνο χάπι με φαιντανύλη ήταν μοιραίο για τον θάνατό της – Στο στόχαστρο των αρχών ο ντίλερ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στοιχεία που προκαλούν σοκ σχετικά με τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς οι έρευνες των αστυνομικών αρχών εστιάζουν πλέον στον εντοπισμό του διακινητή που της προμήθευσε το μοιραίο σκεύασμα.

Το άλλοτε κορίτσι-θαύμα του Χόλιγουντ άφησε την τελευταία της πνοή στις 16 Αυγούστου, λίγο πριν συμπληρώσει τα 37 της χρόνια, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για υπερβολική δόση από ένα και μόνο χάπι οξυκωδόνης, το οποίο ήταν νοθευμένο με τη θανατηφόρα ουσία φαιντανύλη.

Σύμφωνα με πλήθος πηγών από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου τις οποίες επικαλείται το TMZ, η Πανετιέρ φαίνεται πως συνάντησε τον «επί χρόνια ντίλερ ναρκωτικών» της στο Λος Άντζελες, πριν ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Νότια Καρολίνα, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η μητέρα ενός παιδιού πήρε ένα μόλις χάπι την ημέρα που πέθανε, αλλά αυτό αποδείχθηκε μοιραίο επειδή ήταν νοθευμένο με φαιντανύλη — ένα οπιοειδές 50 φορές ισχυρότερο από την ηρωίνη.

Αν και ο θάνατος της Πανετιέρ αποδίδεται σε πιθανή υπερβολική δόση, οι αρχές δεν έχουν εκδώσει ακόμη την επίσημη ανακοίνωση για τα ακριβή αίτια, προειδοποιώντας ότι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να καθυστερήσουν έως και 12 εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, οι αρχές ασφαλείας «στενεύουν τον κλοιό γύρω από πιθανό διακινητή ναρκωτικών» που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Τις έρευνες έχουν αναλάβει από κοινού τα κλιμάκια της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) στο Λος Άντζελες και τη Νότια Καρολίνα.

Η κατάθεση του πρώην συντρόφου και τα 9 διαφορετικά φάρμακα

Στο πλαίσιο των ερευνών, στελέχη της DEA έχουν ήδη πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Μπράιαν Χίκερσον, τον πρώην σύντροφο της ηθοποιού με τον οποίο διατηρούσε μια ταραχώδη και κακοποιητική σχέση.

Ο Χίκερσον συνταξίδευε με την Πανετιέρ στην πτήση και βρισκόταν μαζί της στο διαμέρισμα της Νότιας Καρολίνας όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Παρότι δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς κατέθεσε στους αστυνομικούς, ο Χίκερσον είχε δηλώσει νωρίτερα στις αρχές ότι η Πανετιέρ είχε μαζί της μια «τσάντα με φάρμακα».

Στη σχετική αναφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης Γκρίζνβιλ, τα ονόματα των φαρμάκων που φερόταν να λαμβάνει η ηθοποιός έχουν διαγραφεί για λόγους προστασίας δεδομένων, ωστόσο σημειώνεται ότι επρόκειτο για εννέα διαφορετικά είδη σκευασμάτων.

Οι εθισμοί, τα «χάπια της χαράς» και η επιλόχεια κατάθλιψη

Η Πανετιέρ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στις επιτυχημένες σειρές «Heroes» και «Nashville», είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της με τους εθισμούς στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «This is Me: A Reckoning», η οποία κυκλοφόρησε μόλις τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της.

Στο βιβλίο της περιέγραφε χωρίς ταμπού τον αγώνα της απέναντι στο αλκοόλ, τα οπιοειδή και την επιλόχεια κατάθλιψη.

Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, ήταν μόλις 15 ετών όταν κάποιο μέλος της ομάδας της της προσέφερε αυτό που περιέγραψε ως «χάπια της χαράς» πριν βγει στο κόκκινο χαλί.

«Ήταν για να με κάνουν ζωηρή και κεφάτη κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων», είχε δηλώσει στο περιοδικό People το 2022. «Δεν είχα ιδέα ότι αυτό δεν ήταν κάτι σωστό ή ενδεδειγμένο, ούτε τι πόρτα θα άνοιγε για μένα όσον αφορά τον εθισμό μου».

Ο αγώνας της με τις καταχρήσεις ξέφυγε από κάθε έλεγχο αφότου άρχισε να πρωταγωνιστεί στη σειρά «Heroes», σε ηλικία 16 ετών.

«Όμως τα πράγματα συνέχιζαν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο [εκτός γυρισμάτων]», είχε ομολογήσει η ίδια. «Και όσο μεγάλωνα, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ έγιναν κάτι χωρίς το οποίο σχεδόν δεν μπορούσα να ζήσω».

Η εξάρτησή της από το αλκοόλ επιδεινώθηκε ραγδαία όταν ήρθε αντιμέτωπη με την επιλόχεια κατάθλιψη, μετά τη γέννηση της κόρης της, Κάγια, το 2014, την οποία απέκτησε με τον πρώην πρωταθλητή βαρέων βαρών της πυγμαχίας, Βλαντίμιρ Κλίτσκο.

Η χρήση αλκοόλ προκάλεσε σοβαρότατο πρόβλημα στην υγεία της, εμφανίζοντας ίκτερο — μια πάθηση κατά την οποία το δέρμα και το λευκό των ματιών κιτρινίζουν λόγω κακής ηπατικής λειτουργίας.

«Οι γιατροί μου είπαν ότι το συκώτι μου ήταν έτοιμο να καταρρεύσει», είχε δηλώσει η ηθοποιός.

«Ένας γιατρός μου είπε ότι αν δεν σταματούσα να πίνω, θα ήμουν νεκρή μέσα σε πέντε χρόνια», είχε αποκαλύψει η ίδια στο βιβλίο της.

Πηγή: New York Post