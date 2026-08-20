Χέιντεν Πανετιέρ: Οι εφιάλτες της εξάρτησης και το άγνωστο επεισόδιο λίγους μήνες πριν – Νέες αποκαλύψεις

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Στο φως της δημοσιότητας έρχονται αποκαλύψεις για τις δραματικές στιγμές που ζούσε η 36χρονη ηθοποιός, και άλλοτε παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ, Χέιντεν Πανετιέρ, λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, καθώς φέρεται να πάλευε ακόμη με τους δαίμονες του εθισμού.

Η ηθοποιός, που βρέθηκε νεκρή από πιθανή υπερβολική δόση φαρμάκων σε κατάλυμα στο Γκρίνβιλ των ΗΠΑ, φαινόταν να προσπαθεί απεγνωσμένα να επαναφέρει τη ζωή της σε μια ισορροπία, ενώ την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου της.

Το επεισόδιο στο ξενοδοχείο

Μόλις τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της, τον Μάιο, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Nashville» επισκέφθηκε την ομώνυμη πόλη για να προωθήσει τα απομνημονεύματά της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning».

Πηγές ανέφεραν στο Page Six ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, η ηθοποιός επιχείρησε να παραγγείλει αλκοόλ και φιάλες υποξειδίου του αζώτου στο δωμάτιό της.

Η ασφάλεια του ξενοδοχείου στο κέντρο του Νάσβιλ φέρεται να σταμάτησε την παράδοση.

«Η ασφάλεια σταμάτησε μια παραγγελία [υπηρεσίας delivery] στο δωμάτιό της, η οποία περιείχε αρκετά βιομηχανικά κουτιά υποξειδίου του αζώτου που σχεδίαζε να εισπνεύσει», είπε μια πηγή στο Page Six.

Μια δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε το συμβάν, εξηγώντας: «Είχε παραγγείλει αλκοόλ και whippets. Δεν τα έστειλαν στο δωμάτιό της».

Τα «whippets» είναι μικρά μεταλλικά φιαλίδια γεμάτα με υποξείδιο του αζώτου.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Πανετιέρ έμεινε εκεί «μόνο για μία ημέρα» και «δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη» με την άρνηση των υπευθύνων του ξενοδοχείου.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος και φίλη της, Κέισι Κίτσεν, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το περιστατικό, δήλωσε: «Ήταν στο Νάσβιλ για μικρό χρονικό διάστημα και κοιμήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του. Είχε επίσης μαζί της ιδιωτική ασφάλεια».

«Αν δεν σταματήσεις, πας για μεταμόσχευση ήπατος»

Στις 20 Μαΐου, η Πανετιέρ και η Κίτσεν εμφανίστηκαν σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στην εκπομπή «Tamron Hall Show».

Hayden Panettiere was ‘focused on resetting her life’ when she appeared on ‘Tamron Hall Show’ before her death https://t.co/1KIrvIbl28 pic.twitter.com/qz72CQUrXc — Page Six (@PageSix) August 17, 2026



Πηγές ανέφεραν ότι η ηθοποιός ήταν αφοσιωμένη στο να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της, έχοντας δίπλα της την Κίτσεν, την οποία θεωρούσε άνθρωπο εμπιστοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Πανετιέρ μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με τις καταχρήσεις, αποκαλύπτοντας πως ένας ενήλικας της έδωσε για πρώτη φορά «χάπια ευτυχίας» όταν ήταν μόλις 16 ετών, λίγα λεπτά πριν περπατήσει στο κόκκινο χαλί.

Παράλληλα, εξήγησε τι την οδήγησε να εισαχθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης το 2020.

«Όταν έφτασα στο σημείο να κοιτάζω τον καθρέφτη και να βλέπω ότι τα μάτια μου είχαν κιτρινίσει, ότι δεν αναγνώριζα πια το σώμα μου και πήγα στο ιατρείο και έκανα εξετάσεις αίματος, ο γιατρός μου είπε: “Αν δεν σταματήσεις, πας για μεταμόσχευση ήπατος“».

Η παρουσιάστρια Τάμρον Χολ σχολίασε: «Δηλαδή είσαι 30 ετών και ο γιατρός σου λέει “Είσαι 30 ετών Χέιντεν. Δεν θα ζήσεις για να δεις τα 35“».

«Ναι, [ο γιατρός είπε] “Αν δεν σταματήσεις αμέσως”. Κι εγώ είπα “Δεν μπορώ να το κάνω αυτό σε μένα“, κι αν δεν μπορώ να το κάνω για μένα, θα το κάνω για το παιδί μου», απάντησε η Πανετιέρ.

Η τραγική κατάληξη και οι έρευνες

Η Χέιντεν Πανετιέρ πέθανε τελικά την Κυριακή (τοπική ώρα), όταν βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή σε κατάλυμα Airbnb στο Γκρίνβιλ, της Νότιας Καρολίνας.

Την ώρα του θανάτου της, η ηθοποιός ήταν μαζί με τον κατά καιρούς σύντροφό της, Μπράιαν Χίκερσον, και τον αδελφό του, Ζακ.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Ζακ ήταν εκείνος που τη βρήκε αναίσθητη σε μια πολυθρόνα, ενώ ο Μπράιαν κοιμόταν σε άλλο δωμάτιο.

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του θανάτου της σταρ του «Remember the Titans», παρά το γεγονός ότι η αστυνομία δήλωσε αρχικά πως η προκαταρκτική εξέταση δεν έδειξε «ίχνη εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτες συνθήκες».