Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη και η 25χρονη την οποία μαχαίρωσε ο 31χρονος – Τι ερευνά η ΕΛΑΣ

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Στη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα ο οποίος μαχαίρωσε μια 25χρονη γυναίκα, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα, στην περιοχή 40 Εκκλησιές, στη Θεσσαλονίκη.

Συνελήφθη και η 25χρονη

Παρά τον τραυματισμό της, η 25χρονη συνελήφθη επίσης από τις Αρχές, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν συνολικά τις συνθήκες του περιστατικού και τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί.

Η διπλή σύλληψη, δείχνει ότι η έρευνα δεν περιορίζεται στην πράξη του τραυματισμού, αλλά επεκτείνεται και στα γεγονότα που προηγήθηκαν του τραυματισμού της νεαρής γυναίκας.

Τι συνέβη στο διαμέρισμα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε διαμέρισμα όπου φέρεται να φιλοξενούνταν η 25χρονη.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, που εκτυλίχθηκε υπό συνθήκες οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ο 31χρονος τραυμάτισε την 25χρονη με μαχαίρι.

Τι ερευνά η ΕΛΑΣ

Οι δύο δεν φέρονται να διατηρούσαν ερωτική σχέση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τη μεταξύ τους σχέση, αλλά και το τι συνέβη τις στιγμές πριν από την επίθεση.

Ο ισχυρισμός του 31χρονου

Κατά την πρώτη επαφή του με τους αστυνομικούς, ο 31χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η 25χρονη, επιχείρησε να τον ληστέψει.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός εξετάζεται ενδελεχώς από τις Αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ανταποκρίνεται στα πραγματικά περιστατικά.

Παράλληλα, διερευνάται τι ακριβώς προκάλεσε την ένταση μεταξύ των δύο και εάν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση ή άλλο περιστατικό μέσα στο διαμέρισμα.

Άμεση επέμβαση της Αστυνομίας

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Αστυνομικοί της Ομάδας Ζ, έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν την 25χρονη τραυματισμένη.

Οι αστυνομικοί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, επιχειρώντας να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Λίγο αργότερα, η τραυματισμένη γυναίκα παραλήφθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε στην απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Επίσης, οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις καταθέσεις των δύο εμπλεκομένων, τα ευρήματα από το διαμέρισμα και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να σχηματιστεί σαφής εικόνα για το τι συνέβη τα ξημερώματα.