LIVE UPDATE
Έβρος: Φωτιά σε δασική έκταση της Ρούσας Σουφλίου – Πέρασε σε ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Θεσσαλονίκη: Σοβάδες έπεσαν από μπαλκόνι στη Λεωφόρο Νίκης – Αποκλείστηκε τμήμα του δρόμου

Σοβάδες αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Νίκης, προκαλώντας αναστάτωση. Τροχονόμοι απέκλεισαν το σημείο και μικρό τμήμα της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τμήματα σοβά αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας στη Λεωφόρο Νίκης, προκαλώντας αναστάτωση σε έναν από τους πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης στην παραλιακή λεωφόρο, με πολλούς πεζούς και οχήματα να διέρχονται από το σημείο.
  • Η αστυνομία απέκλεισε με κορδέλα το σημείο και τμήμα της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, από την Αγίας Σοφίας έως τη Βογατσικού, για την ασφάλεια των πολιτών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήματα σοβά αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας και έπεσαν σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης στην παραλιακή λεωφόρο, όπου βρίσκονταν πολλοί πεζοί, ενώ από το σημείο διέρχονταν δεκάδες οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τροχονόμοι έφτασαν στην περιοχή και απέκλεισαν με κορδέλα το σημείο, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση.

Παράλληλα, αποκλείστηκε μικρό τμήμα της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, από το ύψος της οδού Αγίας Σοφίας έως το ύψος της οδού Βογατσικού.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ