Θεσσαλονίκη: Σοβάδες έπεσαν από μπαλκόνι στη Λεωφόρο Νίκης – Αποκλείστηκε τμήμα του δρόμου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στη Λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήματα σοβά αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πολυκατοικίας και έπεσαν σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αυξημένης κίνησης στην παραλιακή λεωφόρο, όπου βρίσκονταν πολλοί πεζοί, ενώ από το σημείο διέρχονταν δεκάδες οχήματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τροχονόμοι έφτασαν στην περιοχή και απέκλεισαν με κορδέλα το σημείο, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση.

Παράλληλα, αποκλείστηκε μικρό τμήμα της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, από το ύψος της οδού Αγίας Σοφίας έως το ύψος της οδού Βογατσικού.