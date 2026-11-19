Τον Δεκέμβριο του 2026 και όχι τον Ιανουάριο του 2027 θα τεθεί σε λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), όπως ξεκαθαρίζει ο Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr

Της Κατερίνας Φεσσά

Ο στόχος είναι να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο πληροφορίες για κάθε ακίνητο, τα δικαιώματα επ΄αυτού και η χρήση του.

Με αφορμή όμως τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο ΜΙΔΑ, ο κ. Τσάπαλος εξηγεί πως γίνονται τροποποιήσεις στη λειτουργία του για τη διευκόλυνση των πολιτών. «Αλλαγές γίνονται στην κατεύθυνση του να γίνει πιο λειτουργικό το Μητρώο και να μην ταλαιπωρεί τον κόσμο. Θα είναι μια εύκολη πλατφόρμα στη χρήση της .Διασυνδέονται όλα τα συστήματα. Θα κληθούν κάποια στιγμή οι πολίτες να ελέγξουν τα τετραγωνικά που είναι δηλωμένα να τα διορθώσουν εάν υπάρχει απόκλιση .Και με αυτόν τον τρόπο να συναινέσουν στην ακριβή αποτύπωση των τετραγωνικών του κάθε ακινήτου τους» υπογραμμίζει.

«Οτιδήποτε αφορά στην κατάσταση ενός ακινήτου θα αποτυπώνεται στο Μητρώο» συμπληρώνει και επισημαίνει πως το ΜΙΔΑ θα φιλοξενηθεί στο gov.gr και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή εφαρμογή για το Μητρώο στο κινητό τηλέφωνο των πολιτών.

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