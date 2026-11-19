Περισσότεροι από 1.000 νεαροί ποδοσφαιριστές και 48 εθνικές ομάδες απ’ όλο τον πλανήτη θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 του Κατάρ που αρχίζει (19/11) στη Ντόχα. Συνολικά 104 αγώνες μακριά από το πολυπόθητο τρόπαιο που θα απονεμηθεί στις 13 Δεκεμβρίου στον τελικό του «Ahmad bin Ali Stadium». Ανάμεσά τους, για πρώτη φορά, και η εθνική ομάδα Παίδων (κάτω των 17 ετών) της Ελλάδας, η οποία εξασφάλισε την συμμετοχή της μέσω των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον περασμένο Μάρτιο.

Πρόκειται για τη δεύτερη από τις πέντε συνεχόμενες διοργανώσεις που θα φιλοξενήσει το Κατάρ έως το 2029, με τη συμμετοχή 48 ομάδων – μια διευρυμένη μορφή που εισήχθη πέρυσι. Επτά ομάδες θα πραγματοποιήσουν το ιστορικό τους ντεμπούτο στη διοργάνωση: η Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, η Μοζαμβίκη, η Ρουμανία, η Σερβία, η Τανζανία και το Βιετνάμ.

Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο υπερσύγχρονο αθλητικό συγκρότημα Aspire Zone, στην περιοχή Αλ Ραγιάν της Ντόχα, μέχρι και τον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Στάδιο Αχμάντ μπιν Άλι, χωρητικότητας 45.000 θεατών, έδρα 7 αγώνων του Μουντιάλ 2022. Στην Aspire θα πραγματοποιούνται έως και οκτώ αγώνες ημερησίως κατά τη φάση των ομίλων και τη φάση των «32». Αυτή η συγκέντρωση όλων των αγώνων σε έναν χώρο, αποδείθηκε επιτυχημένη καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν ανερχόμενα ταλέντα από μία και μόνο τοποθεσία.

Στόχος της εθνικής μας είναι να συνεχιστεί το ταξίδι αυτό και μετά το τέλος της φάσης των ομίλων (27/11). Η παρουσία στους «32» θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη γι΄αυτήν την εξαιρειτική φουρνιά ποδοσφαιριστών γεννηθένων το 2019, που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας για πρώτη φορά στη διοργάνωση.

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συμμετοχή τους για λόγους ασφαλείας και τη θέση τους πήρε η Δομικινακή Δημοκρατία. Έτσι, οι 48 συμμετέχουσες και οι συνομοσπονδίες τους, είναι οι εξής:

AFC (Ασία): Αυστραλία, Κίνα, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ.

Αυστραλία, Κίνα, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ. CAF (Αφρική): Αλγερία, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος, Μάλι, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Σενεγάλη, Τανζανία, Ουγκάντα.

Αλγερία, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος, Μάλι, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Σενεγάλη, Τανζανία, Ουγκάντα. CONCACAF (Βόρεια και Κεντρική Αμερική και Καραϊβική): Κόστα Ρίκα, Κούβα, Αϊτή, Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό, Παναμάς, Δομινικανή Δημοκρατία.

Κόστα Ρίκα, Κούβα, Αϊτή, Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό, Παναμάς, Δομινικανή Δημοκρατία. CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Ισημερινός, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα.

Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Ισημερινός, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα. OFC (Ωκεανία): Φίτζι, Νέα Καληδονία, Νέα Ζηλανδία.

Φίτζι, Νέα Καληδονία, Νέα Ζηλανδία. UEFA (Ευρώπη): Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία.

Σύστημα διεξαγωγής τελικής φάσης

Οι 48 ομάδες κληρώθηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32» και στη συνέχεια το τουρνουά θα συνεχιστεί με νοκ-άουτ αγώνες.

Οι όμιλοι:

1ος όμιλος: Κατάρ, Παναμάς, Αίγυπτος, Ελλάδα

2ος όμιλος: Νότια Κορέα, Ουγκάντα, Νέα Καληδονία, Ισημερινός

3ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστραλία, Μοζαμβίκη, Δανία

4ος όμιλος: Γαλλία, Αϊτή, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη

5ος όμιλος: Ιταλία, Τζαμάικα, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν

6ος όμιλος: Σενεγάλη, Κροατία, Κούβα, Τατζικιστάν

7ος όμιλος: Μάλι, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Βιετνάμ

8ος όμιλος: Ισπανία, Κίνα, Φίτζι, Μαρόκο

9ος όμιλος: Βραζιλία, Ιρλανδία, Τανζανία, Κόστα Ρίκα

10ος όμιλος: ΗΠΑ, Μαυροβούνιο, Χιλή, Αλγερία

11ος όμιλος: Μεξικό, Ρουμανία, Καμερούν, Βενεζουέλα

12ος όμιλος: Ιαπωνία, Κολομβία, Σερβία, Ονδούρα

Πρεμιέρα με Αίγυπτο η Εθνική Παίδων

Η Εθνική ομάδα Παίδων (U17) κάνει πρεμιέρα εναντίον της Αιγύπτου (18:00, ERT Sports) στις εγκαταστάσεις Aspire της Ντόχα. Θεωρητικά ο πιο δύσκολος αγώνας από τους τρεις του 1ου ομίλου της διοργάνωσης, στην οποία μετέχουν 48 ομάδες. Ο Παναμάς και το Κατάρ, προσεχείς αντίπαλοι της εθνικής, θεωρούνται υποδεέστεροι, όμως στις ηλικίες αυτές οι αποστάσεις και οι διαφορές αλλάζουν διαρκώς. Μία ομάδα που φαίνεται ανίσχυρη, μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Η Ελλάδα του Βασίλη Παπαδάκη εξασφάλισε την πρόκριση μέσω Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Με παίκτες γεννηθέντες το 2009 και μόνο έναν (Νέτο Ντοριβάλ) του 2010, πρόκειται για μια από τις καλύτερες φουρνιές των τελευταίων ετών και έχει ως στόχο να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.

Ο,τιδήποτε άλλο εκτός από πρόκριση στους «16» δεν θα θεωρηθεί επιτυχία, πρωτίστως από τους ίδιους τους διεθνείς που έχουν πολύ μεγάλες βλέψεις σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόουτς Παπαδάκης έχουν να κάνουν με το επίπεδο ετοιμότητας των Κώστογλου, Παπασαραφιανό που προέρχονται από τραυματισμούς.

Αναμένεται να ξεκινήσει το ματς με τους Γείτονα (Παναθηναϊκός), Σιώζιο (Ολυμπιακός), Λάβδα (Παναθηναϊκός), Τσίγκα (Παναθηναϊκός), Φιλιππιάδη (ΑΕΚ), Χαλδέζο (ΠΑΟΚ), Μπινιάρη (Παναθηναϊκός), Ντοριβάλ (ΠΑΟΚ), Κώστογλου (ΠΑΟΚ), Νεμπή (Παναθηναϊκός), Αργυρίου (ΑΕΚ)

Όσο για την Αίγυπτο, απαρτίζεται κυρίως από παίκτες της Αλ Αχλί (8) και της Ζάμαλεκ (4) ενώ υπάρχουν και δύο που παίζουν στο εξωτερικό με τη Ναϊμέγκεν και τη Μόντσα.

Προπονητής είναι ο 60χρονος Χουσεϊν Αμπντελατίφ, παλαίμαχος της Ζάμαλεκ, ο οποίος οδήγησε την ομάδα στην 3η θέση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το Μάιο στο Μαρόκο. Σύμφωνα με τη FIFA, ο παίκτης που πρέπει να προσέξουμε είναι ο χαφ της Ζάμαλεκ και αρχηγός της ομάδας, Αχμάντ Σαφουάτ.

Στην αντίστοιχη αναφορά για την Ελλάδα, player to watch είναι ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, Γιώργος Σιώζιος.