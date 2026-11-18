Στην απογοήτευση που ένιωσε επειδή δεν αγωνίστηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2021, παρά το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, αναφέρθηκε ο Χρήστος Τζόλης, θυμούμενος την κατάκτηση του τίτλου με τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Άρσεναλ, ενόψει της επανέναρξης των πρωταθλημάτων μετά τη διακοπή του Νοεμβρίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Μεταξύ άλλων, μίλησε για τον τελικό της 22ας Μαΐου 2021, όταν ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, χάρη σε γκολ στο 90ό λεπτό.

Παρότι είχε αγωνιστεί σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της διοργάνωσης και είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ, ο Τζόλης δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στον τελικό. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή του προκάλεσε έντονη απογοήτευση, την οποία επιδίωξε στη συνέχεια να μετατρέψει σε κίνητρο για την εξέλιξη της καριέρας του.

Αναφερόμενος στην κατάκτηση του τροπαίου, δήλωσε:

«Ήταν με τον ΠΑΟΚ, στην πρώτη μου σεζόν σε επίπεδο ανδρών, όταν ήμουν 19 ετών. Ήταν υπέροχο, αλλά συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid, οπότε παίξαμε τον τελικό χωρίς φιλάθλους και πανηγυρίσαμε χωρίς κανέναν παρόντα. Μέσα στην ομάδα το συναίσθημα ήταν υπέροχο, αλλά μας έλειψε εκείνη η πραγματική αίσθηση της κατάκτησης ενός τίτλου μαζί με τους φιλάθλους.

Επίσης, δεν αγωνίστηκα σε εκείνον τον τελικό. Ήμουν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης εκείνη τη σεζόν και είχα παίξει σε όλα τα παιχνίδια, αλλά στον τελικό δεν αγωνίστηκα ούτε λεπτό, κάτι που με εξόργισε πραγματικά. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι δεν έπαιξα καθόλου. Ένιωσα μεγάλη απογοήτευση, αλλά θέλησα να το χρησιμοποιήσω ως κίνητρο για να πετύχω περισσότερα. Ήμουν νέος, ήμουν ο πρώτος σκόρερ και πήρα μετάλλιο, οπότε ένιωθα κομμάτι της επιτυχίας, αλλά φυσικά ήθελα πολύ να παίξω στον τελικό».