Έντονη ανησυχία επικρατεί τόσο στις τάξεις του Ολυμπιακού όσο και στην εθνική ομάδα της Κολομβίας για την κατάσταση του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια διεθνούς φιλικής αναμέτρησης.
Ο 22χρονος μέσος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 43ο λεπτό, με φορείο και εμφανώς καταβεβλημένος, έπειτα από άτσαλη κίνηση στο αριστερό γόνατο, ενώ δεχόταν πίεση από αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Η φάση προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς το πόδι του φάνηκε να περιστρέφεται αφύσικα.
no tiene sentido lo que le acaban de hacer gustavo puerta, no puedes entrar asi nunca y menos en un partido amistoso.
parece ser una lesion bastante fuerte, el jugador se retiro del campo llorando https://t.co/MaqMzBKmSx
— Yaserismo (@Yaserismo) November 17, 2026
Preocupante panorama para Gustavo Puerta
El colombiano recibió una entrada de su rival y en la caída hizo un movimiento que encendió todas las alarmas.
La verdad, por los gestos de dolor y la imagen a la hora de doblarse su pierna, la preocupación es total. https://t.co/oKPHg2NeXJ
— Alejandro Cortes (@Alejandrocor23) November 18, 2026
Η εικόνα του τραυματισμού έχει προκαλέσει προβληματισμό και στην Κολομβία, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για φόβους σχετικά με τη σοβαρότητά του.
Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.