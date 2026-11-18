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Έντονη ανησυχία επικρατεί τόσο στις τάξεις του Ολυμπιακού όσο και στην εθνική ομάδα της Κολομβίας για την κατάσταση του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια διεθνούς φιλικής αναμέτρησης.

Ο 22χρονος μέσος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 43ο λεπτό, με φορείο και εμφανώς καταβεβλημένος, έπειτα από άτσαλη κίνηση στο αριστερό γόνατο, ενώ δεχόταν πίεση από αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Η φάση προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς το πόδι του φάνηκε να περιστρέφεται αφύσικα.

no tiene sentido lo que le acaban de hacer gustavo puerta, no puedes entrar asi nunca y menos en un partido amistoso. parece ser una lesion bastante fuerte, el jugador se retiro del campo llorando https://t.co/MaqMzBKmSx Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Μισθοί: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τις τριετίες – Τι αλλάζει από το 2027 — Yaserismo (@Yaserismo) November 17, 2026

Η εικόνα του τραυματισμού έχει προκαλέσει προβληματισμό και στην Κολομβία, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για φόβους σχετικά με τη σοβαρότητά του.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς.