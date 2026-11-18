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Η ολοκλήρωση της League Phase του Nations League 2026/27 ξεκαθάρισε το τοπίο ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης, με οκτώ εθνικές ομάδες να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά και τις υπόλοιπες να γνωρίζουν πλέον τη θέση τους στον νέο χάρτη των κατηγοριών, καθώς και τις προϋποθέσεις ανόδου ή παραμονής τους.

Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η τελευταία που διεξάγεται με τέσσερις κατηγορίες. Από τη σεζόν 2028/29, η UEFA προχωρά στην κατάργηση της League D και στη δημιουργία τριών κατηγοριών των 18 ομάδων, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής και των 54 εθνικών ομοσπονδιών. Ως εκ τούτου, το σύστημα προβιβασμού και υποβιβασμού για την περίοδο 2026/27 έχει προσαρμοστεί, προκειμένου να καθοριστεί η σύνθεση των νέων League A, B και C.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η Εθνική ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην τρίτη θέση του 2ου ομίλου της League A, συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς, όσους και η Γερμανία με την Ολλανδία. Η τριπλή ισοβαθμία την άφησε εκτός προημιτελικών, ωστόσο η συγκομιδή της ήταν αρκετή ώστε να αναδειχθεί στην καλύτερη τρίτη ομάδα της κορυφαίας κατηγορίας και να εξασφαλίσει την απευθείας παραμονή της στη League A για τη διοργάνωση του 2028/29.

Οι οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν στα προημιτελικά

Στα προημιτελικά προκρίθηκαν οι δύο πρώτες ομάδες από καθέναν από τους τέσσερις ομίλους της League A.

Οι νικήτριες των ομίλων:

Γαλλία

Γερμανία

Αγγλία

Πορτογαλία

Οι ομάδες που κατέλαβαν τη δεύτερη θέση:

Βέλγιο

Ολλανδία

Ισπανία

Νορβηγία

Η κλήρωση των προημιτελικών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00 (ώρα Ελλάδας), στα γραφεία της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι ομάδες που προέρχονται από τον ίδιο όμιλο δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους. Οι τέσσερις νικήτριες των ομίλων θα αντιμετωπίσουν τις τέσσερις δεύτερες, έχοντας το πλεονέκτημα να δώσουν τη ρεβάνς στην έδρα τους.

Πρώτοι αγώνες: 25-27 Μαρτίου 2027.

25-27 Μαρτίου 2027. Ρεβάνς: 28-30 Μαρτίου 2027.

Οι τέσσερις ομάδες που θα επικρατήσουν στα ζευγάρια θα προκριθούν στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Το Final Four έχει προγραμματιστεί για τις 9-13 Ιουνίου 2027. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 9 και 10 Ιουνίου, ενώ ο μικρός και ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένοι για τις 13 Ιουνίου. Η διοργανώτρια χώρα θα επιλεγεί κατά προτίμηση μεταξύ των τεσσάρων φιναλίστ.

Η Ελλάδα και η κατάταξη των τρίτων ομάδων

Η τρίτη θέση στους ομίλους της League A δεν οδηγούσε αυτομάτως στα playoffs. Οι τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη θέση συγκρίθηκαν βάσει της συνολικής τους συγκομιδής, προκειμένου να καθοριστεί ποιες θα εξασφάλιζαν απευθείας παραμονή.

Η τελική κατάταξη των τρίτων ομάδων:

Ελλάδα: 11 βαθμοί Ιταλία: 10 βαθμοί Δανία: 9 βαθμοί Κροατία: 6 βαθμοί

Η Ελλάδα και η Ιταλία αναδείχθηκαν οι δύο καλύτερες τρίτες ομάδες και εξασφάλισαν την απευθείας παρουσία τους στη League A του 2028/29.

Αντίθετα, η Δανία και η Κροατία θα συμμετάσχουν στα playoffs απέναντι στις δεύτερες ομάδες της League B, διεκδικώντας την παραμονή τους στην κορυφαία κατηγορία.

Για την Εθνική Ελλάδας, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς, παρά την απώλεια της πρόκρισης στα προημιτελικά, οι 11 βαθμοί τής εξασφάλισαν την παραμονή χωρίς να χρειαστεί να δώσει αγώνες μπαράζ.

Ποιες ομάδες υποβιβάζονται απευθείας από την League A

Από τις τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν στην τελευταία θέση των ομίλων της League A, οι δύο χειρότερες υποβιβάζονται απευθείας στη League B.

Πρόκειται για την Τουρκία και την Τσεχία.

Αντίθετα, η Ουαλία και η Σερβία θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω των playoffs απέναντι στις δεύτερες ομάδες της League B.

Στη διαδικασία των playoffs θα συμμετάσχουν, επομένως, τέσσερις ομάδες από τη League A:

Δανία: 3η θέση στον 4ο όμιλο.

3η θέση στον 4ο όμιλο. Κροατία: 3η θέση στον 3ο όμιλο.

3η θέση στον 3ο όμιλο. Ουαλία: 4η θέση στον 4ο όμιλο.

4η θέση στον 4ο όμιλο. Σερβία: 4η θέση στον 2ο όμιλο.

Τα playoffs ανόδου και υποβιβασμού μεταξύ League A και League B

Στα playoffs League A/B θα συμμετάσχουν συνολικά οκτώ ομάδες: οι τέσσερις που προαναφέρθηκαν από τη League A και οι τέσσερις δεύτερες των ομίλων της League B.

Οι δεύτερες ομάδες της League B είναι:

Σλοβενία: 2η θέση στον 1ο όμιλο.

2η θέση στον 1ο όμιλο. Ουγγαρία: 2η θέση στον 2ο όμιλο.

2η θέση στον 2ο όμιλο. Ιρλανδία: 2η θέση στον 3ο όμιλο.

2η θέση στον 3ο όμιλο. Βοσνία/Ερζεγοβίνη: 2η θέση στον 4ο όμιλο.

Οι τέσσερις ομάδες της League B θα διεκδικήσουν την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία, αντιμετωπίζοντας τις τέσσερις ομάδες της League A που δεν εξασφάλισαν την απευθείας παραμονή τους.

Η κλήρωση των ζευγαριών θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2026, μαζί με εκείνη των προημιτελικών. Οι αναμετρήσεις θα είναι διπλές, με τους πρώτους αγώνες να διεξάγονται στις 25-27 Μαρτίου 2027 και τις ρεβάνς στις 28-30 Μαρτίου.

Οι τέσσερις νικήτριες θα αγωνιστούν στη League A του 2028/29.

του 2028/29. Οι τέσσερις ηττημένες θα τοποθετηθούν στη League B.

League B: Οι τέσσερις απευθείας προβιβασμοί και οι ομάδες των playoffs

τη League B, οι τέσσερις ομάδες που κατέκτησαν την πρώτη θέση στους ομίλους τους εξασφάλισαν απευθείας την άνοδο στη League A του 2028/29.

Οι ομάδες που προβιβάζονται απευθείας:

Ελβετία: 1η θέση στον 1ο όμιλο.

1η θέση στον 1ο όμιλο. Βόρεια Ιρλανδία: 1η θέση στον 2ο όμιλο.

1η θέση στον 2ο όμιλο. Αυστρία: 1η θέση στον 3ο όμιλο.

1η θέση στον 3ο όμιλο. Σουηδία: 1η θέση στον 4ο όμιλο.

Οι τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη θέση των ομίλων της League B εξασφάλισαν επίσης την απευθείας παραμονή τους στην κατηγορία.

Πρόκειται για τις:

Σκωτία

Ουκρανία

Κόσοβο

Πολωνία

Αντίθετα, οι ομάδες που κατέλαβαν την τέταρτη θέση δεν υποβιβάζονται απευθείας, αλλά θα διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω των playoffs League B/C.

Οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της League B:

Βόρεια Μακεδονία: 4η θέση στον 1ο όμιλο.

4η θέση στον 1ο όμιλο. Γεωργία: 4η θέση στον 2ο όμιλο.

4η θέση στον 2ο όμιλο. Ισραήλ: 4η θέση στον 3ο όμιλο.

4η θέση στον 3ο όμιλο. Ρουμανία: 4η θέση στον 4ο όμιλο.

Τα playoffs μεταξύ League B και League C

Οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της League B θα αντιμετωπίσουν τις τέσσερις δεύτερες ομάδες της League C, σε διπλούς αγώνες με έπαθλο μία θέση στη League B της επόμενης διοργάνωσης.

Οι δεύτερες ομάδες της League C:

Λευκορωσία: 2η θέση στον 1ο όμιλο.

2η θέση στον 1ο όμιλο. Κύπρος: 2η θέση στον 2ο όμιλο.

2η θέση στον 2ο όμιλο. Νησιά Φερόε: 2η θέση στον 3ο όμιλο.

2η θέση στον 3ο όμιλο. Εσθονία: 2η θέση στον 4ο όμιλο.

Οι οκτώ ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs League B/C είναι:

Από τη League B:

Βόρεια Μακεδονία

Γεωργία

Ισραήλ

Ρουμανία

Από τη League C:

Λευκορωσία

Κύπρος

Νησιά Φερόε

Εσθονία

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί επίσης στις 20 Νοεμβρίου 2026. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 25-27 Μαρτίου 2027 και οι ρεβάνς στις 28-30 Μαρτίου.

Οι τέσσερις νικήτριες θα αγωνιστούν στη League B του 2028/29, ενώ οι τέσσερις ηττημένες θα τοποθετηθούν στη League C.

League C: Οι τέσσερις απευθείας άνοδοι

Οι τέσσερις νικήτριες των ομίλων της League C εξασφάλισαν απευθείας την άνοδο στη League B του 2028/29.

Οι ομάδες που προβιβάζονται:

Αλβανία: 1η θέση στον 1ο όμιλο.

1η θέση στον 1ο όμιλο. Μαυροβούνιο: 1η θέση στον 2ο όμιλο.

1η θέση στον 2ο όμιλο. Σλοβακία: 1η θέση στον 3ο όμιλο.

1η θέση στον 3ο όμιλο. Ισλανδία: 1η θέση στον 4ο όμιλο.

Οι δεύτερες ομάδες των ομίλων, δηλαδή η Λευκορωσία, η Κύπρος, τα Νησιά Φερόε και η Εσθονία, θα διεκδικήσουν επίσης την άνοδο μέσω των playoffs απέναντι στις τέταρτες ομάδες της League B.

Οι ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη και την τέταρτη θέση των ομίλων της League C παραμένουν στην κατηγορία τους, καθώς στο μεταβατικό σύστημα της UEFA δεν προβλέπεται υποβιβασμός από τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Επομένως, στη League C του 2028/29 θα συμμετάσχουν:

Οι οκτώ ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη και τέταρτη θέση των φετινών ομίλων.

Οι τέσσερις ηττημένες των playoffs League B/C.

Οι έξι ομάδες που προέρχονται από τη League D.

League D: Και οι έξι ομάδες ανεβαίνουν στη League C

Η League D είναι η κατηγορία που καταργείται από τη σεζόν 2028/29. Για τον λόγο αυτό, και οι έξι ομάδες που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση θα αγωνιστούν απευθείας στη νέα League C, ανεξάρτητα από την τελική τους θέση.

Οι έξι ομάδες είναι:

Μάλτα

Αζερμπαϊτζάν

Ανδόρα

Λιθουανία

Γιβραλτάρ

Λιχτενστάιν

Δεν προβλέπονται playoffs μεταξύ League C και League D για την έκδοση 2026/27.

Πώς θα διαμορφωθούν οι τρεις κατηγορίες του 2028/29

Από τη σεζόν 2028/29, το Nations League θα διεξάγεται με τρεις κατηγορίες, αντί για τέσσερις. Εφόσον συμμετάσχουν και οι 54 εθνικές ομάδες, κάθε κατηγορία θα αποτελείται από 18 ομάδες, χωρισμένες σε τρεις ομίλους των έξι.

Η σύνθεση των νέων κατηγοριών θα διαμορφωθεί ως εξής:

Νέα League A

Θα αποτελείται από:

Τις οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν στα προημιτελικά της League A του 2026/27.

Τις δύο καλύτερες τρίτες ομάδες της League A, δηλαδή την Ελλάδα και την Ιταλία.

Τις τέσσερις νικήτριες των ομίλων της League B.

Τις τέσσερις νικήτριες των playoffs League A/B.

Νέα League B

Θα περιλαμβάνει:

Τις δύο ομάδες που υποβιβάστηκαν απευθείας από τη League A.

Τις τέσσερις ηττημένες των playoffs League A/B.

Τις τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη θέση των ομίλων της League B.

Τις τέσσερις νικήτριες των ομίλων της League C.

Τις τέσσερις νικήτριες των playoffs League B/C.

Νέα League C

Θα αποτελείται από:

Τις τέσσερις ηττημένες των playoffs League B/C.

Τις οκτώ ομάδες που τερμάτισαν στην τρίτη και τέταρτη θέση των ομίλων της φετινής League C.

Τις έξι ομάδες της League D.

Το νέο format από το 2028/29

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην κατάργηση της League D, καθώς η UEFA προχωρά και σε αναδιάρθρωση της League Phase.

Οι τρεις νέες κατηγορίες θα αποτελούνται από τρεις ομίλους των έξι ομάδων, αντί για τους τέσσερις ομίλους των τεσσάρων που ισχύουν σήμερα.

Παρά την αύξηση των ομάδων ανά όμιλο, κάθε εθνική ομάδα θα εξακολουθήσει να δίνει έξι αγώνες στη League Phase. Συγκεκριμένα:

Θα αντιμετωπίζει πέντε διαφορετικούς αντιπάλους.

Με μία ομάδα από το ίδιο γκρουπ δυναμικότητας θα αγωνίζεται εντός και εκτός έδρας.

Με τις υπόλοιπες τέσσερις θα δίνει από έναν αγώνα.

Στη League A θα αλλάξει και ο τρόπος πρόκρισης στα προημιτελικά. Τα εισιτήρια θα μοιράζονται πλέον ως εξής:

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου.

Οι τρεις ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση.

Οι δύο καλύτερες τρίτες ομάδες της συνολικής κατάταξης.

Με αυτό το σύστημα, η τρίτη θέση θα μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην πρόκριση στα νοκ άουτ, ενώ θα διατηρηθούν τα προημιτελικά, το Final Four και τα playoffs προβιβασμού και υποβιβασμού.

Για την Εθνική Ελλάδας, η εξασφάλιση της παρουσίας στη League A του 2028/29 αποτελεί σημαντικό κέρδος από την πρώτη της παρουσία στην κορυφαία κατηγορία. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία των playoffs και θα βρίσκεται ανάμεσα στις 18 εθνικές ομάδες που θα συγκροτήσουν τη νέα League A.

Το χρονοδιάγραμμα της συνέχειας

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες για τη συνέχεια του Nations League 2026/27:

20 Νοεμβρίου 2026: Κλήρωση προημιτελικών και playoffs προβιβασμού/υποβιβασμού.

Κλήρωση προημιτελικών και playoffs προβιβασμού/υποβιβασμού. 25-27 Μαρτίου 2027: Πρώτοι αγώνες προημιτελικών και playoffs League A/B και League B/C.

Πρώτοι αγώνες προημιτελικών και playoffs League A/B και League B/C. 28-30 Μαρτίου 2027: Ρεβάνς προημιτελικών και playoffs προβιβασμού/υποβιβασμού.

Ρεβάνς προημιτελικών και playoffs προβιβασμού/υποβιβασμού. 9-10 Ιουνίου 2027: Ημιτελικοί Final Four.

Ημιτελικοί Final Four. 13 Ιουνίου 2027: Μικρός και μεγάλος τελικός του Nations League.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ