Την υποψηφιότητα του Φιλίπ Ντιαλό για την προεδρία της FIFA ενέκρινε ομόφωνα την Τρίτη (17/11) η Εκτελεστική Επιτροπή της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFF), με τον Γάλλο να δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει τη στήριξη αρκετών ομοσπονδιών εκτός Ευρώπης, ασκώντας παράλληλα κριτική στη «μονοκρατορία» του νυν προέδρου, Τζάνι Ινφαντίνο, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στις εκλογές της 18ης Μαρτίου στο Ραμπάτ.

«Πριν από λίγες μόλις ημέρες, οι συνάδελφοί μου στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, με πρώτο τον πρόεδρό της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μου ζήτησαν να εκπροσωπήσω ένα όραμα για τον κόσμο του ποδοσφαίρου, το οποίο να αντικατοπτρίζει το άθλημα που αγαπάμε και τις θεμελιώδεις αξίες του. Η επιμονή των Ευρωπαίων συναδέλφων μου, σε συνδυασμό με άλλα αιτήματα, με οδήγησαν να αποδεχθώ την πρόταση να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Η Εκτελεστική Επιτροπή της FFF ενέκρινε ομόφωνα αυτή την υποψηφιότητα», δήλωσε ο Ντιαλό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα κεντρικά γραφεία της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FFF), την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση αφότου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του τη Δευτέρα.

Ενώ ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος κατέχει τη θέση από το 2016, έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη των συνομοσπονδιών της Αφρικής (CAF), της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) και της Ασίας (AFC), ο επικεφαλής της FFF ισχυρίζεται ότι διαθέτει τη στήριξη αρκετών χωρών εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου. Για να κερδίσει τον Ιταλοελβετό παράγοντα, χρειάζονται 106 ψήφοι, δηλαδή απόλυτη πλειοψηφία.

«Με την ομόφωνη στήριξη της UEFA, διαθέτω ήδη μια σημαντική βάση ψήφων (55). Τώρα εναπόκειται σε εμένα και την ομάδα μου να κερδίσουμε υποστήριξη και σε άλλες ηπείρους. Μάλιστα, από χθες κιόλας, έχω λάβει αυθόρμητα ισχυρές και ξεκάθαρες εκφράσεις στήριξης από άλλες ηπείρους, οι οποίες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες», εξήγησε.

Όσον αφορά το περιεχόμενο του προγράμματός του, ο Ντιαλό δήλωσε ότι επιθυμεί να βάλει τέλος στη «μονοκρατορία» του νυν προέδρου, ένα στιλ διοίκησης που προκάλεσε παγκόσμιες αντιδράσεις με την πρότασή του (η οποία τελικά εγκαταλείφθηκε) για τη δημιουργία μιας εμπορικής οντότητας ανοιχτής σε ιδιωτικά κεφάλαια, υπό την ονομασία «FIFA Forward Enterprise» (FFE).

«Δεν μπορούμε πλέον να έχουμε μια μορφή μονομερούς διακυβέρνησης, όπου τα σημαντικά ζητήματα του ποδοσφαίρου αποφασίζονται πίσω από κλειστές πόρτες — χωρίς διαφάνεια, χωρίς διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και χωρίς τη συμμετοχή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα προωθήσω ένα όραμα ανοιχτής, συλλογικής διακυβέρνησης, στην οποία τα διοικητικά όργανα θα επιτελούν ουσιαστικά τους ρόλους για τους οποίους έχουν σχεδιαστεί», σημείωσε.

«Τους τελευταίους μήνες, έχουν ληφθεί διάφορες αποφάσεις εντός της FIFA — ας αναφέρουμε, για παράδειγμα, το “Βραβείο Ειρήνης” (που απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ), τη διανομή των εσόδων από το Παγκόσμιο Κύπελλο, το περιστατικό με την “κόκκινη κάρτα” που αφορούσε τον Μπαλογκούν, τη διάρκεια του ημιχρόνου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή την πρόταση για τη δημιουργία μιας εμπορικής οντότητας με ιδιώτες επενδυτές… Όλες αυτές οι αποφάσεις, που συχνά ελήφθησαν μονομερώς, έχουν προκαλέσει σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Η εμπιστοσύνη προς τον οργανισμό μας —και προς τον πρόεδρό του— έχει κλονιστεί», πρόσθεσε.

Ο Ντιαλό υπογράμμισε επίσης τον ιδιαίτερο ρόλο της Γαλλίας, της χώρας όπου ιδρύθηκε η FIFA το 1904 και η οποία συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στις κορυφαίες Εθνικές ομάδες παγκοσμίως.

Εκτός από τον Τζάνι Ινφαντίνο και τον Φιλίπ Ντιαλό, την πρόθεσή τους να θέσουν υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA έχουν ανακοινώσει επίσης ο Κόζο Τασίμα, επίτιμος πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιαπωνίας (JFA), και ο παλαίμαχος Ελβετός ποδοσφαιριστής Ραμόν Βέγκα. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Η ΕΠΟ απέστειλε επίσημη επιστολή υποστήριξης της υποψηφιότητας του Προέδρου της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, για την Προεδρία της FIFA στις εκλογές του Μαρτίου 2027.

Υπενθυμίζεται ότι η υποψηφιότητα του Ντιαλό έχει τη στήριξη της UEFA, καθώς οι εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και στο Συμβούλιο της FIFA εξέφρασαν ομόφωνα την υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του, όπως ανακοίνωσε ήδη η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία.