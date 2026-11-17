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Την ανυπομονησία του να φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας εξέφρασε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο διεθνής γκαρντ δημοσίευσε νέο story, λίγες ώρες μετά την αναδημοσίευση ενός βίντεο (reel) με προσωπικό μήνυμα, αυτή τη φορά αναφερόμενος στην επιστροφή του στην Εθνική ομάδα.

«Ευχαριστώ, Θεέ μου, που με ξύπνησες για ακόμη μία ημέρα. Πλησιάζει αυτή η εποχή ξανά», έγραψε ο Ντόρσεϊ, εκφράζοντας την επιθυμία του να αγωνιστεί και πάλι με το εθνόσημο.

Είχε προηγηθεί τη Δευτέρα (16/11) η αναδημοσίευση ενός βίντεο στο Instagram, το οποίο περιείχε το ακόλουθο μήνυμα: «Μείνε δυνατός. Πολλοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου φέρθηκαν. Έκαψαν τις γέφυρες, πιστεύοντας ότι εσύ τις χρειαζόσουν για να περάσεις, ενώ στην πραγματικότητα εκείνοι σε χρειάζονταν όλο αυτό το διάστημα».

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέλεξε να αναφερθεί στην Εθνική Ελλάδας, δείχνοντας ότι περιμένει την επόμενη ευκαιρία να φορέσει τη γαλανόλευκη φανέλα.