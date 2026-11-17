Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα μαζική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 78 να τραυματιστούν το τελευταίο 24ωρο, ενώ σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε ενεργειακές υποδομές και σε δύο μεγάλες γέφυρες του Κιέβου.

More footage from the Northern Bridge in Kyiv this morning. https://t.co/Q4NKxjnAnY — Military Summary (@MilitarySummary) November 17, 2026

Σύμφωνα με την Kyiv Independent, η οποία επικαλείται τις τοπικές Αρχές, οι ρωσικές επιθέσεις της 16ης και 17ης Νοεμβρίου προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετές ουκρανικές περιφέρειες, με εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να μένουν χωρίς ρεύμα.

Στο Κίεβο, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τη Βόρεια και τη Νότια Γέφυρα, οι οποίες έχουν κλείσει για την κυκλοφορία, καθώς συνεργεία έκτακτης ανάγκης και δημοτικές υπηρεσίες αξιολογούν τις ζημιές και επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές προκάλεσαν προβλήματα στην υδροδότηση και τη θέρμανση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε από ρωσική επίθεση στην περιοχή Ομπολόνσκι του Κιέβου.

People in Kyiv cross damaged bridge by feet, following Russian missiles strikes last night. Video source @KyivIndependent The other, earlier video is from Telegram of Kyiv mayor Vitaly Klitschko. Russian missiles damaged Southern and Northern bridges. https://t.co/SYI4tnQ6QR — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) November 17, 2026

Μαζική επίθεση με 306 drones και πυραύλους

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας της 17ης Νοεμβρίου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M, Zircon και πυραύλους του συστήματος S-400, πυραύλους cruise Iskander-K, καθώς και κατευθυνόμενους πυραύλους Kh-59 και Kh-69.

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν 306 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, εκ των οποίων τα 92 διέθεταν κινητήρες τζετ.

🚨 Seven ballistic missiles struck two bridges in Kyiv — Zelenskyy According to the Ukrainian president, Russian forces launched four ballistic missiles at the Southern Bridge and three at the Northern Bridge. Ukrainian media outlets have published footage showing the aftermath of the strike on the Southern Bridge, despite earlier requests from city authorities not to share such images. The footage shows large holes in the roadway and damage to an anchorage structure where the bridge’s stay cables are secured. Traffic across both bridges has been suspended. Engineers are assessing the extent of the damage. — NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026

Μεταξύ των drones που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν τύποι Gerbera, S8000 Banderol, Dan-T και Parodiya, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στις περιφέρειες Τσερκάσι, Τσερνίχιβ, Τσερνίβτσι, Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιβ, Οδησσού, Ρίβνε και Ζαπορίζια.

DASHCAM CAPTURES RUSSIAN CRUISE MISSILE STRIKES ON DNIPRO A car’s dashboard camera recorded the moment Russian cruise missiles struck the city on Tuesday morning, Nov. 17. https://t.co/HwrVSi3cDc — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) November 17, 2026

Βίνιτσα: Νεκρή οδηγός ταξί ανήμερα των γενεθλίων της

Στη Βίνιτσα, ρωσικό επιθετικό drone έπληξε χώρο στάθμευσης το πρωί της Τρίτης (17/11), με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια 51χρονη οδηγός ταξί, ανήμερα των γενεθλίων της. Η 23χρονη επιβάτιδά της τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε τέσσερα οχήματα, ενώ επλήγη και διοικητικό κτίριο. Σε βίντεο που δημοσίευσε το ουκρανικό μέσο ZMiST διακρίνεται ένα καμένο όχημα, το οποίο το μέσο συνδέει με το περιστατικό.

💔 A 51-year-old female taxi driver was killed in a Russian attack on Vinnytsia. Her 23-year-old passenger was injured and is currently in hospital. Several vehicles and an administrative building were damaged. Specialists are inspecting nearby residential buildings for possible damage. Another civilian life taken by Russia’s war against Ukraine. — ZMiST (@ZMiST_Ua) November 17, 2026

Ντνιπροπετρόφσκ: Δύο νεκροί και 20 τραυματίες – Χωρίς ρεύμα 700.000 νοικοκυριά

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου οι Αρχές κατέγραψαν σχεδόν 20 πλήγματα σε έξι διαφορετικές περιοχές.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν, ενώ εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με την DTEK, τη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, περίπου 700.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις πρωινές επιθέσεις.

Τρεις νεκροί στο Τσερνίχιβ – Πλήγματα σε κατοικίες και ενεργειακές εγκαταστάσεις

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, ρωσική επίθεση έπληξε κατοικία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.

Ο ίδιος ανέφερε ότι από τις επιθέσεις επλήγη επίσης ενεργειακή εγκατάσταση.

Στην περιφέρεια Τσερκάσι, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, καθώς και σε εκπαιδευτική εγκατάσταση. Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ίχορ Ταμπούρετς.

Στην περιφέρεια Τσερνίβτσι, ρωσικό drone έπληξε ενεργειακή εγκατάσταση, προκαλώντας έκτακτη διακοπή ηλεκτροδότησης, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Νεκροί στο Ντονέτσκ, στη Χερσώνα και στο Κιροβοχράντ

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 17 οικισμούς, τραυματίζοντας συνολικά 15 ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στη Χερσώνα, οι επιθέσεις έπληξαν την ομώνυμη πόλη και ακόμη 33 οικισμούς, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τρεις να τραυματιστούν.

Στην περιφέρεια Κιροβοχράντ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση παραγωγής τροφίμων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αντρίι Ραϊκόβιτς.

Μικολάιβ: Δύο νεκροί και 76 οικισμοί χωρίς ηλεκτροδότηση

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην πόλη Μικολάιβ, όπου οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν λιμενικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Στην ευρύτερη περιφέρεια, στο στόχαστρο βρέθηκαν ενεργειακές και αγροτικές υποδομές, με αποτέλεσμα 76 οικισμοί στην περιοχή Περβομάισκ να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Στην περιφέρεια Οδησσού, ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακή εγκατάσταση και αποθήκη στο νότιο τμήμα της περιφέρειας, τραυματίζοντας έναν άνθρωπο και αφήνοντας δύο πόλεις χωρίς ηλεκτροδότηση, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.

The moment a Russian Shahed drone crashed into parked cars in Rivne. Thankfully, its warhead did not detonate. https://t.co/mNSn3LGI9V — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

Παράλληλα, στην περιφέρεια Ρίβνε, ρωσικό πλήγμα προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης σε περισσότερους από 300 οικισμούς.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο καταγράφεται η στιγμή που ρωσικό drone τύπου Shahed προσκρούει σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή. Ευτυχώς, η εκρηκτική κεφαλή του δεν πυροδοτήθηκε, αποτρέποντας ενδεχομένως σοβαρότερες συνέπειες.

Στην περιφέρεια Σούμι, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 40 επιθέσεις εναντίον 15 οικισμών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

Ζαπορίζια: Δύο νεκροί και 18 τραυματίες από πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας νέες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των τοπικών Αρχών, πλήγματα καταγράφηκαν επίσης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 18 να τραυματιστούν.

The aftermath of the attack on the Motor Sich facility in Zaporozhye.. https://t.co/iGWJE9Hqwp — Geo_monitor (@colonelhomsi) November 17, 2026

Η νέα σειρά επιθέσεων επιβαρύνει περαιτέρω τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες ανάγκες ηλεκτροδότησης και θέρμανσης ενόψει του χειμώνα.