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Ξεκίνησε η πορεία του μπλοκ της ΠΑΣΠ με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου προς την αμερικανική πρεσβεία.

Το μπλοκ της ΠΑΣΠ, που μεταφέρει κάθε χρόνο την ιστορική σημαία, συγκεντρώθηκε στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Ακαδημίας και ξεκίνησε την πορεία με κατεύθυνση προς το Πολυτεχνείο.

Φτάνοντας στην πύλη του ιστορικού κτιρίου επί της Πατησίων, το μεσημέρι της Τρίτης (17/11), τα μέλη της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ άνοιξαν την αιματοβαμμένη σημαία και αφού απέτισαν φόρο τιμής στους νεκρούς, τέθηκαν επικεφαλής της πορείας.

Νωρίτερα, λίγο μετά τις 13:15, έκλεισαν οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος της οδού Πατησίων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων εντός του ιδρύματος.

Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται αργότερα το απόγευμα με τη μεγάλη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Δείτε εικόνες: