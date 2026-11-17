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Ορισμένοι από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων εκείνοι της Zoom, της HSBC, της Equifax, του CNN, της Salesforce και της IKEA, ‌υπέστησαν παραβίαση με σκοπό την κλοπή κρυπτονομισμάτων και τη μόλυνση iPhone.

Σύμφωνα με τον ερευνητή κυβερνοασφάλειας Scott Helme, κακόβουλος κώδικας JavaScript στράφηκε εναντίον των επισκεπτών των ιστότοπων 178 οργανισμών από διάφορους τομείς μέσω της Optimizely, μιας πλατφόρμας βελτιστοποίησης ιστότοπων.

Τα σενάρια κώδικα (scripts) επιχείρησαν να αντικαταστήσουν τις διευθύνσεις πληρωμών κρυπτονομισμάτων με το πορτοφόλι του εισβολέα, να υποκλέψουν αριθμούς καρτών καθώς οι χρήστες εισήγαγαν τα στοιχεία των πιστωτικών τους καρτών, να κλέψουν cookies και στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) και να εγκαταστήσουν κακόβουλο κώδικα εκμετάλλευσης ευπαθειών (exploit code) σε συσκευές iOS.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας HudsonRock ανέφερε επίσης ότι βρήκε στοιχεία πως οι ιστότοποι είχαν διοχετεύσει κακόβουλο κώδικα στους επισκέπτες τους. Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει αμέσως εάν ο κώδικας χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε κάθε περίπτωση ή ποια ήταν η έκταση τυχόν παραβιάσεων που προέκυψαν.

Το λένε οι εταιρείες

Η Salesforce δήλωσε ότι διερευνά μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στα scripts της Optimizely και ότι τα είχε απενεργοποιήσει προληπτικά. Η Equifax εξέτασε επίσης το ζήτημα, σταμάτησε να χρησιμοποιεί την Optimizely και δεν βρήκε στοιχεία ότι τα συστήματά της παραβιάστηκαν.

Η IKEA ανέφερε ότι προσπαθεί να διαπιστώσει εάν υπήρξε οποιοσδήποτε πιθανός αντίκτυπος στις ψηφιακές της υπηρεσίες και στους πελάτες της.

Οι εταιρείες Optimizely, Apple, Zoom, HSBC και CNN δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.