Στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας, ανοιχτά των σουηδικών ακτών, τα απομεινάρια ενός πλοίου του 17ου αιώνα κρύβουν μια σκοτεινή ιστορία προδοσίας, αίματος και αποικιοκρατίας. Έπειτα από 343 χρόνια, ενάλιοι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως απρόσμενα ευρήματα από το ναυάγιο του δανικού πλοίου «Havmanden», τα οποία ξαναζωντανεύουν ένα βίαιο ταξίδι που βάφτηκε με αίμα στη Μάγχη και συνδέεται άμεσα με το σκοτεινό παρελθόν του διατλαντικού δουλεμπορίου.

Ένα πολυτελές δερμάτινο παπούτσι, το οποίο ενδέχεται να ανήκε στον Δανό αποικιακό κυβερνήτη Γιόργκεν Ίβερσεν Ντίπελ (Jørgen Iversen Dyppel) —ο οποίος ρίχτηκε στη θάλασσα και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταρσίας στο πλοίο, στη Μάγχη, το 1683— ανακαλύφθηκε σε ένα ναυάγιο ηλικίας 343 ετών, ανοιχτά των ακτών της Σουηδίας.

Ενάλιοι αρχαιολόγοι ανέσυραν επίσης από το ίδιο ναυάγιο μεταλλικούς δακτυλίους που χρησιμοποιούνταν ως νόμισμα στο διατλαντικό δουλεμπόριο. Οι ανακαλύψεις αυτές ρίχνουν νέο φως σε ένα βίαιο ταξίδι που συνδέεται με τις αποικιακές δραστηριότητες της Δανίας στην Καραϊβική.

Τα ίχνη μιας αιματηρής ανταρσίας

Το Κέντρο Θαλάσσιας και Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς NJORD του Εθνικού Μουσείου της Δανίας και το Μουσείο Bohusläns της Σουηδίας εξέτασαν το ναυάγιο του «Havmanden», το οποίο εντοπίστηκε ανοιχτά των ακτών του Γκέτεμποργκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Μουσείου με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2026, εκτός από το παπούτσι και τους μεταλλικούς δακτυλίους, οι ερευνητές εντόπισαν και ένα κεντητό κουμπί που ενδέχεται να ανήκε σε επιβάτη υψηλής κοινωνικής θέσης.

Αιματηρή ανταρσία στη Μάγχη: Το τέλος του κυβερνήτη

Όταν το «Havmanden» απέπλευσε από την Κοπεγχάγη το 1683, μετέφερε κρατούμενους που προορίζονταν για τη δανική αποικία του Αγίου Θωμά (Saint Thomas) στην Καραϊβική.

Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν ο Γιόργκεν Ίβερσεν Ντίπελ (Jørgen Iversen Dyppel), ο πρώτος Δανός κυβερνήτης του νησιού, ο οποίος ετοιμαζόταν να διασχίσει τον Ατλαντικό για να αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του στην αποικία που είχε διοικήσει στο παρελθόν. Ωστόσο, μια ανταρσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού άλλαξε τη μοίρα του πλοίου.

Οι στασιαστές κατέλαβαν τον έλεγχο του «Havmanden» και σκότωσαν τον Ντίπελ ρίχνοντάς τον στη θάλασσα της Μάγχης. Στη συνέχεια, άλλαξαν πορεία προς τις Αζόρες, όπου αποβίβασαν ορισμένους από τους επιβαίνοντες. Αργότερα, το «Havmanden» συνέχισε την πορεία του προς τον βορρά, αλλά βυθίστηκε μόλις έφτασε στο σουηδικό αρχιπέλαγος, κοντά στο Γκέτεμποργκ.

Έτσι, η αλυσίδα των γεγονότων που ξεκίνησε με τον θάνατο του κυβερνήτη κατέληξε με το πλοίο να αναπαύεται στον βυθό. Σήμερα, οι αρχαιολόγοι εξετάζουν τα προσωπικά αντικείμενα που απέμειναν από αυτό το δραματικό ταξίδι.

Το πολυτελές παπούτσι που ίσως ανήκε στον δολοφονημένο κυβερνήτη

Μόνο το πίσω μισό της σόλας του δερμάτινου παπουτσιού που βρήκαν οι ερευνητές έχει διασωθεί μέχρι σήμερα. Παρά ταύτα, το τμήμα που διατηρήθηκε περιέχει αξιοσημείωτες λεπτομέρειες της υψηλής υποδηματοποιίας του 17ου αιώνα. Οι ειδικοί σημείωσαν ότι οι ομοιόμορφες οπές ραφής, οι οποίες έχουν ανοιχτεί σε εξαιρετικά μικρές αποστάσεις κατά μήκος της άκρης της σόλας, απαιτούσαν κορυφαία δεξιοτεχνία.

Η Βίβι Λένα Άντερσεν (Vivi Lena Andersen), διευθύντρια των Μουσείων Rudersdal και ειδικός στα ιστορικά υποδήματα, επεσήμανε την ποιότητα του δέρματος που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την ακρίβεια των οπών ραφής. Η δημιουργία τόσο λεπτών οπών απαιτούσε εξειδικευμένα εργαλεία και την ικανότητα ενός έμπειρου τεχνίτη. Η Άντερσεν εκτιμά ότι το παπούτσι ήταν ένα ακριβό προϊόν, προσιτό μόνο στα εύπορα στρώματα της κοινωνίας.

Αυτά τα χαρακτηριστικά οδήγησαν τους ερευνητές στον Ντίπελ, έναν από τους επιβάτες υψηλής κοινωνικής θέσης του πλοίου. Ως κυβερνήτης, ο Ντίπελ συγκαταλεγόταν στους ελάχιστους ανθρώπους πάνω στο «Havmanden» που διέθεταν την οικονομική και κοινωνική επιφάνεια για να αγοράσουν ένα τέτοιο παπούτσι. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο διακριτικό πάνω στο υπόδημα που να ταυτοποιεί τον κάτοχό του, η σύνδεση με τον Ντίπελ παραμένει μια υπόθεση.

Ο Αντρέας Καλμάιερ Μπλοχ (Andreas Kallmeyer Bloch), ενάλιος αρχαιολόγος από το Εθνικό Μουσείο της Δανίας, αναφέρει ότι, εάν το παπούτσι ανήκει πράγματι στον κυβερνήτη, το εύρημα θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την προσωπική ιστορία του Ντίπελ όσο και για την αποικιακή ιστορία της Δανίας στις Δυτικές Ινδίες.

Οι δακτύλιοι-πληρωμή του διατλαντικού δουλεμπορίου

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν επίσης στο ναυάγιο δύο μεταλλικά αντικείμενα σε σχήμα δακτυλίου, γνωστά ως «μανίλα» (manillas). Οι Ευρωπαίοι έμποροι χρησιμοποιούσαν αυτούς τους δακτυλίους ως μέσο πληρωμής για το εμπόριο σκλάβων στη Δυτική Αφρική. Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δείγματα «μανίλα» εντοπίζονται σπάνια σε αρχαιολογικούς χώρους της Σκανδιναβίας.

Τα δύο αυτά αντικείμενα καταδεικνύουν τη σύνδεση του «Havmanden» με το αποικιακό εμπορικό σύστημα που είχε εγκαθιδρύσει η Δανία μεταξύ της Δυτικής Αφρικής και της Καραϊβικής. Ωστόσο, η παρουσία των δακτυλίων από μόνη της δεν αποδεικνύει ότι το πλοίο μετέφερε σκλάβους από την Αφρική στο τελευταίο του ταξίδι.

Η ιστορική καταγραφή του μουσείου διευκρινίζει ότι το σκάφος απέπλευσε από την Κοπεγχάγη μεταφέροντας κρατούμενους με προορισμό τον Άγιο Θωμά. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνεται επίσης ένα προσεκτικά φιλοτεχνημένο κουμπί.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το κουμπί ενδέχεται να ανήκε σε κάποιο υψηλόβαθμο ή εύπορο πρόσωπο που επέβαινε στο πλοίο. Εξεταζόμενα συνδυαστικά, το παπούτσι και το κουμπί προσφέρουν ένα νέο σύνολο στοιχείων για τη διερεύνηση των κοινωνικών διαφορών μεταξύ των επιβατών του σκάφους.

Τι «μαρτυρά» το ξύλο για την ιστορία του ναυαγίου

Παράλληλα με τα προσωπικά αντικείμενα, οι Δανοί και Σουηδοί αρχαιολόγοι εστίασαν στη δομή του πλοίου. Εξετάζοντας δείγματα από την ξυλεία του κύτους με δενδροχρονολογικές μεθόδους, η ομάδα διαπίστωσε ότι τα δέντρα υλοτομήθηκαν γύρω στο 1664 ή λίγο αργότερα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ξύλο ενδέχεται να προέρχεται από τη Βόρεια Γερμανία ή την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Γιουτλάνδης. Οι ερευνητές έλαβαν επίσης μέτρα για τη διατήρηση του ναυαγίου. Προκειμένου να περιορίσουν τη διάβρωση που προκαλούν τα θαλάσσια ρεύματα, κάλυψαν τα υπολείμματα με γεωυφάσματα.

Η παρέμβαση αυτή συμβάλλει στην προστασία της ξύλινης κατασκευής του πλοίου, καθώς και των αρχαιολογικών ιχνών στον βυθό που δεν έχουν ακόμη εξεταστεί. Η έρευνα στο «Havmanden» συνενώνει δύο διαφορετικές ιστορικές πραγματικότητες σε ένα και μόνο πλοίο: Την ιστορία ενός αποικιακού κυβερνήτη που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ανταρσίας και τα μέσα πληρωμής που χρησιμοποιούνταν στο ευρωπαϊκό διατλαντικό δουλεμπόριο.

Αν και ο κάτοχος του παπουτσιού παραμένει άγνωστος, τα νέα αυτά ευρήματα προσφέρουν την ευκαιρία να εξεταστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι άνθρωποι, οι εμπορικές διασυνδέσεις και ο υλικός πολιτισμός αυτού του ταξιδιού που έληξε το 1683.