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Μία 15χρονη κοπέλα τραυματίσθηκε, καθώς δέχτηκε επίθεση από ανήλικους τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Κάστρου της Χίου. Δράστες ήταν μία 14χρονη και μία 12χρονη που επιτέθηκαν στην 15χρονη, ενώ ένας 13χρονος βιντεοσκοπούσε με κινητό τηλέφωνο την σκηνή.

Από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ συνελήφθησαν οι ανήλικοι δράστες, ενώ το τραυματισμένο κορίτσι διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Χίου για τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με το astraparis.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνει το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων (14χρονη και 12χρονη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (13χρονος).

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό απολογήθηκαν και θα παραπεμφθούν σε τακτική δικάσιμο.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το αστυνομικό τμήμα Χίου.