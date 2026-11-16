Αστυνομική επιχείρηση στήθηκε στα Ψακούδια της Χαλκιδικής, για να εντοπισθεί και να συλληφθεί ένας 36χρονος, ο οποίος για να αποφύγει τη σύλληψη όχι μόνο βούτηξε στη θάλασσα αλλά παρέμεινε στο νερό για τρεις ώρες.

Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε χθες, Κυριακή το απόγευμα μετά την καταγγελία που έφτασε στις αρχές. Δύο γυναίκες ηλικίας 31 και 29 ετών κατήγγειλαν τον άνδρα ότι το τελευταίο διάστημα παρακολουθούσε την 29χρονη, η οποία διατηρεί επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή. Σύμφωνα με τις δύο γυναίκες, ο δράστης μπήκε μάλιστα σε ένα από τα δωμάτια και διέμεινε εκεί χωρίς τη συγκατάθεση της 29χρονης σε μία περίοδο που η επιχείρηση δεν λειτουργεί.

Γύρω στις 19:00 χθες, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν τον 36χρονο ο οποίος στη θέα του περιπολικού τράπηκε σε φυγή και βούτηξε στο νερό σε παραλία ανοιχτά στα Ψακούδια, σύμφωνα με το Thestival.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης με τη συμμετοχή της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) Χαλκιδικής, του ΕΚΑΒ και εθελοντές, ενώ συνέδραμαν και πολίτες που έσπευσαν με ιδιωτικά σκάφη για να βοηθήσουν στις έρευνες.

Μετά από περίπου τρεις ώρες ο 36χρονος εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, λόγω της πολύωρης παραμονής του στο νερό.

Ο δράστης που συνελήφθη για τα αδικήματα της απειλής και της διατάραξης ψυχικής ειρήνης αφέθηκε ελεύθερος αργότερα.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση και η ΛΕΦΕΔ Χαλκιδικής. Όπως αναφέρει:

«Η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Ν. Χαλκιδικής, κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, κινητοποιήθηκε άμεσα και συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αγνοούμενου στη θαλάσσια περιοχή των Ψακουδίων Χαλκιδικής. Μετά από περίπου τρεις ώρες παραμονής στη θάλασσα, ο αγνοούμενος εντοπίστηκε και διασώθηκε από πιστοποιημένο διασώστη υγρού στοιχείου της Λέσχης μας, ο οποίος επέβαινε σε ιδιωτικό σκάφος που συμμετείχε στις έρευνες, σε συνεργασία με τον κυβερνήτη του.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αποστολής ανέδειξε τη σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της εκπαίδευσης, της πειθαρχίας και του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Η ΛΕΦΕΔ Ν. Χαλκιδικής συγχαίρει και ευχαριστεί τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, το ΕΚΑΒ, τους εθελοντές και τους πολίτες που συνέδραμαν στην επιχείρηση. Με υψηλό αίσθημα καθήκοντος και αποστολής, παραμένουμε σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπου και όποτε απαιτηθεί, με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».