Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα, «Το Πρωινό», έκανε ο Γιώργος Λιβάνης σε βραδινή έξοδό του. Ο ταλαντούχος ερμηνευτής αναφερόμενος στον γιο του, Γεράσιμο, μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια. Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής και η Ανδρομάχη έγιναν γονείς το 2024.

Σχετικά με το νέο του τραγούδι, ο Γιώργος Λιβάνης είπε στις δηλώσεις του: «Το νέο μου τραγούδι λέγεται “Τελειώσαμε λοιπόν”. Αυτό που χαίρομαι όμως είναι το να κάνουμε τραγούδια που βγαίνουν μέσα από την ψυχή μας και να τα αγαπάει ο κόσμος. Για εμένα αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα.

Το νέο τραγούδι δεν σημαίνει κάτι. Όλα τα τραγούδια που βγάζουν οι καλλιτέχνες, απλά βγαίνουν από την ψυχή τους».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι σε αυτή την φάση της ζωής του, ο τραγουδιστής απάντησε: «Είμαι πάρα πολύ καλά. Τα ξέρετε πώς είμαι. Ο Γεράσιμος είναι μεγάλη αδυναμία. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εγώ και η μαμά του για τον Γεράσιμο».