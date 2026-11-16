Ολυμπιακός: Στροφή στην ευρωπαϊκή αγορά μετά την αποχώρηση του Κόντσαρ

Ο Ολυμπιακός αναζητά ενίσχυση στην περιφερειακή του γραμμή μετά την αποχώρηση του Τζον Κόντσαρ, με την ευρωπαϊκή αγορά να αποτελεί την πρώτη επιλογή των «ερυθρόλευκων». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει έναν παίκτη που θα μπορεί να ενταχθεί άμεσα στο rotation και να ανταποκριθεί στις αγωνιστικές απαιτήσεις της ομάδας.

Η λύση της συνεργασίας με τον 30χρονο Αμερικανό, μόλις 25 ημέρες μετά την απόκτησή του, ανατρέπει τον μεταγραφικό σχεδιασμό των Πειραιωτών. Ο Κόντσαρ ζήτησε να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να επανεξετάζει τις επιλογές του για την ενίσχυση της περιφέρειας.

Βασικός στόχος είναι η απόκτηση ενός πόιντ γκαρντ, ο οποίος θα αναλάβει οργανωτικό ρόλο και θα προσφέρει λύσεις στη δημιουργία. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσθήκης ενός ακόμη περιφερειακού, με δυνατότητα να αγωνίζεται τόσο στη θέση «2» όσο και στη θέση «3», εφόσον το κρίνει απαραίτητο η τεχνική ηγεσία.

Προς το παρόν, πάντως, προτεραιότητα έχει η απόκτηση ενός αγωνιστικά έτοιμου παίκτη, που δεν θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα προσαρμογής. Το επιβαρυμένο πρόγραμμα και οι διαδοχικές υποχρεώσεις περιορίζουν τα χρονικά περιθώρια, καθώς ο Μπαρτζώκας χρειάζεται περισσότερες διαθέσιμες επιλογές στην περιφερειακή γραμμή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά, εξετάζοντας περιπτώσεις παικτών που μπορούν να αποκτηθούν άμεσα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πρωταθλητή Ευρώπης.

Η αναζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην Ευρώπη. Η αμερικανική αγορά παραμένει στις επιλογές των Πειραιωτών, χωρίς όμως να αποτελεί αυτή τη στιγμή την πρώτη τους προτεραιότητα.

Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να καλύψει το συντομότερο δυνατό το κενό στην περιφέρεια, προσθέτοντας έναν παίκτη που θα μπορεί να προσφέρει άμεσα στο rotation. Με αυτόν τον τρόπο, ο Μπαρτζώκας θα αποκτήσει περισσότερες λύσεις για τη διαχείριση του ρόστερ κατά τη διάρκεια της απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου.