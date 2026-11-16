Κορωπί: Επίθεση σε διασώστη του ΕΚΑΒ από Ρομά κατά τη διάρκεια μεταφοράς ασθενών – Τι είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο enikos.gr

Επίθεση από ομάδα Ρομά δέχθηκε διασώστης του ΕΚΑΒ το βράδυ του Σαββάτου, στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου, κατά τη διαδικασία παραλαβής ασθενούς που έπρεπε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Ο διασώστης τραυματίστηκε, ενώ οι δράστες συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στο αυτόφωρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το πλήρωμα του ασθενοφόρου κλήθηκε να παραλάβει μία γυναίκα που χρειαζόταν περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο. Λόγω έλλειψης διαθέσιμων ασθενοφόρων, είχε αποφασιστεί, έπειτα από συνεννόηση με τους γιατρούς και το Κέντρο Διαβιβάσεων του ΕΚΑΒ, να μεταφερθεί με το συγκεκριμένο όχημα και δεύτερος ασθενής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο διασώστης ενημέρωσε τον γιο της γυναίκας ότι δεν ήταν δυνατή η επιβίβασή του στο ασθενοφόρο ως συνοδού. Εκείνος αντέδρασε έντονα και τον έσπρωξε, ενώ στη συνέχεια παρενέβησαν και άλλα άτομα, τα οποία άρχισαν να προπηλακίζουν και να σπρώχνουν τον εργαζόμενο του ΕΚΑΒ.

Ο διασώστης, έχοντας υποστεί τραυματισμό και με τη στολή του σκισμένη, αναζήτησε καταφύγιο στο εσωτερικό του Κέντρου Υγείας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε συλλήψεις.

Η περιγραφή του διασώστη για την επίθεση

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια, όπου εκδικάζεται η υπόθεση, ο διασώστης περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

«Ήταν ήδη εκεί μια μεγάλη ομάδα Ρομά. Παρενοχλούσε και τους γιατρούς. Δηλαδή, μπήκαμε στο ασθενοφόρο για να τους παραλάβουμε και μπαινόβγαιναν πέντε-έξι μέσα και προσπαθούσαν να τους βγάλουν έξω. Όλοι φοβισμένοι, όλοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Ο κόσμος περίμενε έξω. Λυπήθηκα, μάλιστα, μια γιαγιά που περίμενε… με τα πόδια να αιμορραγούν.

Και, τέλος πάντων, παραλάβαμε το περιστατικό και, την ώρα που πάμε να φύγουμε, ήταν ήδη πέντε-έξι μέσα στο ασθενοφόρο και δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Ο συνάδελφος προσπαθούσε να βάλει ορούς, να δώσει πρώτες βοήθειες σε ένα δεύτερο περιστατικό και δεν μπορούσε. Και προσπαθώντας να τους κατεβάσουμε, επειδή ήταν όλοι μεθυσμένοι, τα πνεύματα οξύνθηκαν, με κατάληξη τον πετροβολισμό», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το σημείο όπου δέχθηκε τα χτυπήματα, απάντησε: «Στον ώμο. Και ένας, μάλιστα, μου τράβηξε τη στολή».

Όταν ρωτήθηκε εάν δέχθηκε και λεκτική επίθεση, δήλωσε: «Βέβαια. Μας έλεγαν ότι φερόμαστε ρατσιστικά. Εν τω μεταξύ, το δεύτερο περιστατικό ήταν… Δεν ήταν θέμα ρατσισμού εκεί».

Την επίθεση καταδίκασε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος δήλωσε στο enikos.gr: «Εμείς καταδικάζουμε τέτοια περιστατικά. Είναι αχρείαστα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρθηκε στις επιθέσεις που δέχονται οι διασώστες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ζητώντας μέτρα για την προστασία τους και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε προσωπικό και ασθενοφόρα.

«Τέτοιοι μαχητές της υγείας είναι οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Δέχονται λεκτικές επιθέσεις και απαξιωτικές συμπεριφορές ακόμη και από προέδρους πολιτικών κομμάτων. Δέχονται σωματικές επιθέσεις πολλές φορές από πολίτες, όπως στο Κορωπί, και παρά ταύτα με αυταπάρνηση κάνουν τη δουλειά τους.

Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να ληφθούν μέτρα προστασίας των διασωστών; Πηγαίνουν να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη και καταλήγουν οι ίδιοι να χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Η διοίκηση του ΕΚΑΒ και η Πολιτεία οφείλουν να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων. Δεν μπορεί όλα να στηρίζονται στο φιλότιμο των διασωστών», τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος.