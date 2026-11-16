Ουκρανία: Έξι νεκροί και 45 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Μπαράζ συναγερμών στο Κίεβο και διακοπές ρεύματος σε έξι περιφέρειες

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 45 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, ενώ η πρωτεύουσα βρέθηκε σε σχεδόν διαρκή συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νυχτερινή επίθεση με 158 επιθετικά drones, με την ουκρανική αεράμυνα να αναχαιτίζει τα 131. Παράλληλα, τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε έξι περιφέρειες, με σοβαρές ζημιές και θύματα σε Ντνίπρο, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια.

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Διεθνή Νέα

Περίπου μία ώρα αργότερα, νέο ρωσικό πλήγμα σημειώθηκε σε δρόμο της πόλης, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στόχος ρωσικής επίθεσης στο Ντνίπρο έγινε και μεγάλο εργοστάσιο φυτικών ελαίων, το οποίο συνδέεται με την παραγωγή του γνωστού ηλιελαίου «Oleina».
Περίπου μία ώρα αργότερα, νέο ρωσικό πλήγμα σημειώθηκε σε δρόμο της πόλης, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στόχος ρωσικής επίθεσης στο Ντνίπρο έγινε και μεγάλο εργοστάσιο φυτικών ελαίων, το οποίο συνδέεται με την παραγωγή του γνωστού ηλιελαίου «Oleina».
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 45 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, την ώρα που στο Κίεβο οι σειρήνες της αεράμυνας ηχούσαν σχεδόν αδιάκοπα.
  • Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα 158 επιθετικά drones, ενώ νέες επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε έξι ουκρανικές περιφέρειες.
  • Φονικά ρωσικά πλήγματα καταγράφηκαν επίσης στο Ντονέτσκ και στο Ντνίπρο, ενώ στη Ζαπορίζια εξαπολύθηκαν συνολικά 910 επιθέσεις εναντίον 44 οικισμών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 45 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, την ώρα που στο Κίεβο οι σειρήνες της αεράμυνας ηχούσαν σχεδόν αδιάκοπα, προειδοποιώντας τους κατοίκους για την απειλή νέων πυραυλικών επιθέσεων και επιδρομών με drones.

Σύμφωνα με την Kyiv Independent, η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε σε κατάσταση σχεδόν διαρκούς συναγερμού. Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου καταγράφηκαν 16 συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές, εκ των οποίων οι οκτώ λόγω απειλής πυραυλικής επίθεσης, ενώ άλλοι επτά είχαν σημάνει μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Παρά τους αλλεπάλληλους συναγερμούς, οι τοπικές Αρχές δεν ανέφεραν νεκρούς ή τραυματίες στο Κίεβο κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου.

Νυχτερινή επίθεση με 158 drones

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 158 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, εκ των οποίων τα 77 ήταν εξοπλισμένα με κινητήρες τζετ.

Μέχρι τις 8 το πρωί, η ουκρανική αεράμυνα είχε αναχαιτίσει 131 drones, μεταξύ των οποίων 55 με κινητήρες τζετ, ενώ απροσδιόριστος αριθμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών παρέμενε στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Πλήγματα από drones καταγράφηκαν σε 19 τοποθεσίες, ενώ σε άλλες 11 αναφέρθηκε πτώση συντριμμιών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν αναχαιτιστεί.

Παράλληλα, οι νέες ρωσικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε έξι ουκρανικές περιφέρειες, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της χώρας: στη Βίνιτσα, στο Ντνιπροπετρόφσκ, στο Κιροβοχράντ, στην Οδησσό, στο Τερνόπιλ και στο Τσερκάσι.

Διπλή ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο διαδοχικές επιθέσεις το πρωί της Δευτέρας στο Ντνίπρο, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ.

Το πρώτο πλήγμα, περίπου στις 7 το πρωί, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 44χρονης γυναίκας και την πρόκληση ζημιών σε αρκετές πολυκατοικίες.

Περίπου μία ώρα αργότερα, νέο ρωσικό πλήγμα σημειώθηκε σε δρόμο της πόλης, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στόχος ρωσικής επίθεσης στο Ντνίπρο έγινε και μεγάλο εργοστάσιο φυτικών ελαίων, το οποίο συνδέεται με την παραγωγή του γνωστού ηλιελαίου «Oleina»

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε επίσης ότι ένας 63χρονος τραυματίστηκε την Κυριακή σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Σινελνίκοβε, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Παβλοχράντ.

Τέσσερις νεκροί στο Ντονέτσκ – Ανάμεσα στους τραυματίες ένας 15χρονος στο Σούμι

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, οι ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην πόλη Ντρουζκίβκα και σε ακόμη έναν στο χωριό Λβίβκα. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες της περιφέρειας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια του Σούμι, επιθέσεις με ρωσικά drones είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ενός 15χρονου αγοριού, όπως ανακοίνωσε η τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 12 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πρωτεύουσας, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που είχαν στόχο συνολικά 44 οικισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Επιπλέον, στην περιφέρεια του Κιροβοχράντ, ρωσικό drone έπληξε κατοικία την Κυριακή, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών.

Περισσότερα από 900 ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια

Ιδιαίτερα σφοδρές ήταν οι ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνολικά 910 πλήγματα εναντίον 44 οικισμών της περιφέρειας, χρησιμοποιώντας πολεμικά αεροσκάφη, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών, drones και πυροβολικό.

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