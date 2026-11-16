Ουκρανία: Έξι νεκροί και 45 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Μπαράζ συναγερμών στο Κίεβο και διακοπές ρεύματος σε έξι περιφέρειες

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 45 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, την ώρα που στο Κίεβο οι σειρήνες της αεράμυνας ηχούσαν σχεδόν αδιάκοπα, προειδοποιώντας τους κατοίκους για την απειλή νέων πυραυλικών επιθέσεων και επιδρομών με drones.

Σύμφωνα με την Kyiv Independent, η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε σε κατάσταση σχεδόν διαρκούς συναγερμού. Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου καταγράφηκαν 16 συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές, εκ των οποίων οι οκτώ λόγω απειλής πυραυλικής επίθεσης, ενώ άλλοι επτά είχαν σημάνει μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Παρά τους αλλεπάλληλους συναγερμούς, οι τοπικές Αρχές δεν ανέφεραν νεκρούς ή τραυματίες στο Κίεβο κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου.

Νυχτερινή επίθεση με 158 drones

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 158 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, εκ των οποίων τα 77 ήταν εξοπλισμένα με κινητήρες τζετ.

Μέχρι τις 8 το πρωί, η ουκρανική αεράμυνα είχε αναχαιτίσει 131 drones, μεταξύ των οποίων 55 με κινητήρες τζετ, ενώ απροσδιόριστος αριθμός μη επανδρωμένων αεροσκαφών παρέμενε στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Πλήγματα από drones καταγράφηκαν σε 19 τοποθεσίες, ενώ σε άλλες 11 αναφέρθηκε πτώση συντριμμιών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν αναχαιτιστεί.

Παράλληλα, οι νέες ρωσικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε έξι ουκρανικές περιφέρειες, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της χώρας: στη Βίνιτσα, στο Ντνιπροπετρόφσκ, στο Κιροβοχράντ, στην Οδησσό, στο Τερνόπιλ και στο Τσερκάσι.

Footage of the damaged Oliyna plant in Dnipro after a russian strike https://t.co/LiwrcUojo6 — EMPR.media (@EuromaidanPR) November 16, 2026

Διπλή ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο διαδοχικές επιθέσεις το πρωί της Δευτέρας στο Ντνίπρο, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ.

Το πρώτο πλήγμα, περίπου στις 7 το πρωί, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 44χρονης γυναίκας και την πρόκληση ζημιών σε αρκετές πολυκατοικίες.

Περίπου μία ώρα αργότερα, νέο ρωσικό πλήγμα σημειώθηκε σε δρόμο της πόλης, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στόχος ρωσικής επίθεσης στο Ντνίπρο έγινε και μεγάλο εργοστάσιο φυτικών ελαίων, το οποίο συνδέεται με την παραγωγή του γνωστού ηλιελαίου «Oleina»

Russian troops struck a food industry facility in Dnipro – local Telegram channels report that the strike hit the “Oleyna” sunflower oil plant. The number of casualties in Dnipro as a result of the morning strikes has risen to 13, according to the head of the regional military administration, Ganzha. — catdorina 🇺🇦 (@catdorina2x) November 16, 2026

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε επίσης ότι ένας 63χρονος τραυματίστηκε την Κυριακή σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Σινελνίκοβε, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Παβλοχράντ.

In Dnipro, a major oil extraction facility linked to the production of “Oleina” oil was struck, according to local media reports https://t.co/hlF6idaUur — Z.O.V Military (@WarHunter2222) November 16, 2026

Τέσσερις νεκροί στο Ντονέτσκ – Ανάμεσα στους τραυματίες ένας 15χρονος στο Σούμι

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, οι ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην πόλη Ντρουζκίβκα και σε ακόμη έναν στο χωριό Λβίβκα. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες της περιφέρειας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια του Σούμι, επιθέσεις με ρωσικά drones είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ενός 15χρονου αγοριού, όπως ανακοίνωσε η τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 12 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ομώνυμης πρωτεύουσας, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που είχαν στόχο συνολικά 44 οικισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Επιπλέον, στην περιφέρεια του Κιροβοχράντ, ρωσικό drone έπληξε κατοικία την Κυριακή, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών.

Russia has once again struck Ukrainian cities. Russian terror is relentless. ▪️Zaporizhzhia region:

In the Khortytskyi district of Zaporizhzhia, a Russian drone struck an infrastructure facility, causing vehicles to catch fire. One woman was killed, and two people were injured. In the village of Bilenke, a Russian FPV drone attacked a civilian infrastructure facility, killing a 59-year-old man. ▪️Dnipro:

Several multi-storey residential buildings were damaged in a Russian attack – the blast wave blew out windows and damaged balconies. A 44-year-old woman was injured. Ten people were hospitalised. Two men, aged 26 and 47, are in serious condition.

There was also a direct strike on a roadway with cars in the city, casualties have been reported. ▪️Vinnytsia region:

As a result of the Russian attack, a critical industrial facility was hit. ▪️Cherkasy region:

In the Zvenyhorodskyi district, Russia attacked several energy facilities, leaving some consumers without electricity. A Russian drone also struck the territory of a non-operating enterprise. ▪️Sloviansk, Donetsk region:

The previous day, Russia carried out two airstrikes with FAB-500 bombs on the city center. Both bombs hit 14-storey buildings. No information on casualties has been reported so far. ▪️Kyiv region:

In the Vyshhorodskyi district, warehouses of an enterprise caught fire as a result of a Russian attack. Four private houses were damaged. According to preliminary data, there were no casualties. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 16, 2026

Περισσότερα από 900 ρωσικά πλήγματα στη Ζαπορίζια

Ιδιαίτερα σφοδρές ήταν οι ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνολικά 910 πλήγματα εναντίον 44 οικισμών της περιφέρειας, χρησιμοποιώντας πολεμικά αεροσκάφη, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών, drones και πυροβολικό.