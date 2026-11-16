Μαύρη Θάλασσα: Ναυάγιο φορτηγού πλοίου ανοιχτά της Βουλγαρίας – Διασώθηκαν 12 ναυτικοί, αναφορές για επίθεση με drones

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (16/11) στη Μαύρη Θάλασσα, όταν φορτηγό πλοίο υπό σημαία Σομαλίας εξέπεμψε σήμα κινδύνου στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας, προτού ανατραπεί. Και τα 12 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν έπειτα από μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή δυνάμεων της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με δύο μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας, το Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης της Βάρνας έλαβε στις 09:15 το πρωί σήμα κινδύνου από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου BETUL 8, το οποίο βρισκόταν εντός της βουλγαρικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του ακρωτηρίου Καλιάκρα.

Το πλήρωμα ενημέρωσε τις Αρχές ότι το πλοίο βυθιζόταν, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το φορτηγό πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Ρουμανία με προορισμό την Αίγυπτο, μεταφέροντας περίπου 3.000 τόνους σιταριού.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης – Με ελικόπτερα απομακρύνθηκαν οι ναυτικοί

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα πολεμικά πλοία της Ομάδας Αντιμετώπισης Ναρκών της Μαύρης Θάλασσας, εκ των οποίων δύο βουλγαρικά, ένα ρουμανικό και ένα τουρκικό, καθώς και εναέρια μέσα της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το Associated Press, το 12μελές πλήρωμα αποτελούνταν από οκτώ Τούρκους και τέσσερις Αζέρους υπηκόους.

Οι ναυτικοί εγκατέλειψαν το πλοίο και επιβιβάστηκαν σε σωστικές σχεδίες, από τις οποίες περισυνελέγησαν στη συνέχεια από βουλγαρικά στρατιωτικά ελικόπτερα.

Όπως μεταδίδει η δημόσια ραδιοφωνία της Βουλγαρίας, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην αεροπορική βάση Τσάικα, κοντά στη Βάρνα.

Ο υπαρχηγός του βουλγαρικού Πολεμικού Ναυτικού, Βάνιο Μουσίνσκι, ανέφερε ότι οι ναυτικοί παρουσίαζαν υποθερμία, ενώ ένας από αυτούς έφερε ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι. Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Μαρτυρία ναυτικού για επίθεση με δύο θαλάσσια drones

Την ίδια ώρα, ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τα αίτια του ναυαγίου.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο βουλγαρικό ναυτιλιακό μέσο Maritime.bg, το BETUL 8 φέρεται να επλήγη από δύο μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη πριν ανατραπεί.

Μέλη του πληρώματος παρέδωσαν, μάλιστα, στο συγκεκριμένο μέσο φωτογραφικό υλικό που, όπως υποστηρίζουν, απεικονίζει τα drones που επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο.

Την πληροφορία ότι ένας από τους διασωθέντες ναυτικούς έκανε λόγο για επίθεση με δύο θαλάσσια drones μετέδωσε και η δημόσια ραδιοφωνία της Βουλγαρίας, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη μαρτυρία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως και πρόκειται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, οι βουλγαρικές Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους και λαμβάνουν δείγματα θαλασσινού νερού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει προκληθεί θαλάσσια ρύπανση.

Αλλεπάλληλες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω σειράς επιθέσεων με drones εναντίον εμπορικών πλοίων στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας τις τελευταίες εβδομάδες, τις οποίες αναλυτές συνδέουν με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με το Associated Press, μόλις την περασμένη εβδομάδα τέσσερα ακόμη πλοία επλήγησαν από drones κοντά στο ρουμανικό λιμάνι της Σουλίνα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε δύο από αυτά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για τα αίτια του ναυαγίου του BETUL 8 ούτε για την ταυτότητα των υπευθύνων της καταγγελλόμενης επίθεσης.