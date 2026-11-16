Κυριάκος Μητσοτάκης σε δημάρχους: Δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από Δήμο σε Δήμο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, ξεκαθάρισε σε συνάντηση με δημάρχους ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από Δήμο σε Δήμο. Με βάση τη μελέτη που έχει τεθεί σε διαβούλευση, εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες να αποφασίσουν αν θα αξιοποιήσουν το πολεοδομικό εργαλείο ή αν θα προχωρήσουν σε δραστικές αλλαγές.

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Πολιτική

Μητσοτάκης- Δαίδαλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άμεση λύση στο θέμα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά από Δήμο σε Δήμο.
  • Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν ή αν θα κάνουν δραστικές αλλαγές, επισημαίνοντας ότι η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.
  • Το εν λόγω πολεοδομικό εργαλείο στοχεύει στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και στον σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων, έχοντας λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άμεση λύση στο θέμα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης δόθηκε από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Πρόκειται για ένα χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο ιδιαίτερα για τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων.
  • Η κυβέρνηση επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή από Δήμο σε Δήμο,
  • Με βάση το κείμενο της μελέτης το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν ή να κάνουν δραστικές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη των τοπικών κοινωνιών θα γίνει σεβαστή.

Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι ένα εργαλείο που συζητείται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και στην παρούσα φάση έχει λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό μίλησαν και οι επτά δήμαρχοι. Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη, υπήρξαν δήμαρχοι που δεν θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου, άλλοι που θέλουν να κάνουν στο 100%, και κάποιοι που θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές.

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