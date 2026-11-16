Οδυσσέας Δήμας: Στην Ευελπίδων για την απολογία του ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών – Στο πλευρό του ο αδελφός του, Πύρρος

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Τις απαντήσεις του για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει θα δώσει στον ανακριτή ο πρώην προπονητή άρσης βαρών, Οδυσσέας Δήμας, που συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Ο 58χρονος κατηγορούμενος καλείται να απολογηθεί για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και για το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Στα δικαστήρια βρίσκεται σε συμπαράσταση του κατηγορούμενου, ο αδελφός του, Πύρρος Δήμας.

Ο πρώην προπονητής συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Στην κατοχή του Οδυσσέα Δήμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία φαίνεται να μην είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά ενώ κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο 58χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε την ιδιότητα του προπονητή για να προμηθεύεται και να χορηγεί σε αθλητές απαγορευμένες ουσίες.

Κατά την κατηγορία, η παράνομη δραστηριότητα του κατηγορούμενου αφορά την τελευταία διετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο 58χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι τα σκευάσματα που βρέθηκαν δεν είναι αναβολικά και ήταν για δική του χρήση λόγω πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Όπως δήλωσε ο συνήγορος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος «οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτό θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες Αρχές». Η υπεράσπιση του πρώην προπονητή, αρνείται πλήρως ότι διακινούσε φάρμακα ή ουσίες και τονίζει ότι το επίμαχο διάστημα δεν ήταν καν προπονητής.