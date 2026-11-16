Οδυσσέας Δήμας: Κάτω από τη… μπάρα των αναβολικών

Η ατζέντα με τα ονόματα αθλητών και τα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοχή του αδελφού του Ελληνα ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, Οδυσσέα Δήμα.

Των Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΦΟΥΣΤΕΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η χορήγηση απαγορευμένης ουσίας σε 15χρονο αθλητή, τα 871 παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και τα 15.000 ευρώ που κατασχέθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης ντόπινγκ με κατηγορούμενο τον 58χρονο προπονητή άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα, αδελφό του ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το 2018, σχολιάζοντας υπόθεση θετικού δείγματος αθλήτριας, είχε δηλώσει πως «θα είμαστε πολύ αυστηροί με αυτό. Ολοι θα περνούν από έλεγχο».

Σήμερα, ο προπονητής βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, καθώς κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων. Παράλληλα, η «ατζέντα» με ονόματα αθλητών που διατηρούσε ο 58χρονος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς εκτιμάται ότι αποτελεί το στοιχείο που θα κρίνει αν όντως γινόταν εμπόριο σκευασμάτων.

Κεντρική θέση στην υπόθεση έχει η περίπτωση του 15χρονου γιου του, στον οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να χορηγήθηκε απαγορευμένη ουσία κατά τη διάρκεια επίσημου αγώνα. Στο δείγμα ούρων του ανηλίκου εντοπίστηκε οξανδρολόνη, ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού 12 ετών στον προπονητή και 10 μηνών στον αθλητή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 58χρονος φέρεται να αξιοποιούσε την ιδιότητά του για να προμηθεύεται και να χορηγεί απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024.

Ο Οδ. Δήμας συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου σε περιοχή της Αττικής, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Η έρευνα είχε ξεκινήσει στις 20 Δεκεμβρίου 2024, μετά τη διαβίβαση πληροφοριών του ΕΟΚΑΝ στην Εισαγγελία για ενδεχόμενη προμήθεια και διακίνηση απαγορευμένων ουσιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα σκευάσματα φέρεται να αποθηκεύονταν σε χώρο εντός του προπονητηρίου άρσης βαρών στο ΟΑΚΑ, στον οποίο ο προπονητής είχε αποκλειστική πρόσβαση.

Κατά τις έρευνες στην κατοικία του και σε αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αττική κατασχέθηκαν 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών, 17 δελτία αθλητών, ένα κινητό τηλέφωνο, ιδιόχειρες σημειώσεις και 15.000 ευρώ.

Ιδιόχειρες σημειώσεις

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε τρεις ιδιόχειρες σημειώσεις αγοραπωλησίας, στις οποίες αναγράφονταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ονόματα αθλητών, χρηματικά ποσά και οι ουσίες που φέρονται να προμηθεύονταν. Τα στοιχεία εξετάζονται προκειμένου να διερευνηθεί η έκταση της φερόμενης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα κατασχεθέντα σκευάσματα δεν διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, οι οποίες μπορούν να μεταβάλουν θετικά την αγωνιστική απόδοση ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους. Παράλληλα, του αποδίδεται το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Ανάδειξη ταλέντων

Η πορεία του Οδ. Δήμα στον αθλητισμό σαφέστατα δεν φέρει τη λάμψη αυτής του μικρότερου αδελφού του, του τετράκις ολυμπιονίκη Πύρρου, όμως για τους γνώστες του αθλήματος της άρσης βαρών είναι από τους πλέον γνωστούς προπονητές της, με πορεία και ενεργό συμμετοχή στην ανάδειξη ταλέντων.

Γεννήθηκε στη Χειμάρρα της Αλβανίας από Ελληνες γονείς, μέλη της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου. Ακολουθώντας την πορεία της οικογένειάς του εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή, ενώ ξεκίνησε να δραστηριοποιείται επαγγελματικά και προπονητικά, αποκτώντας πείρα στα αγαπημένα του βαρέα αθλήματα.

Τον Απρίλιο του 2018, εκτελώντας χρέη βοηθού του ομοσπονδιακού προπονητή Χρήστου Κωνσταντινίδη, το όνομά του αναφέρθηκε σε έγγραφο σχετικά με αθλήτρια που βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ, με τον ίδιο τότε να αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Επί σειρά ετών διετέλεσε ομοσπονδιακός και αναπτυξιακός προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία Αρσης Βαρών, επιβλέποντας την προετοιμασία αθλητών και αθλητριών στα κλιμάκια του Ολυμπιακού Σταδίου. Το 2019 υπέβαλε την παραίτησή του, με τις φήμες να κάνουν λόγο για ένταση που δημιουργήθηκε με αθλητές του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Παρά την απομάκρυνσή του από την ανδρική και γυναικεία εθνική ομάδα δεν έφυγε από την ομοσπονδία, συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως αναπτυξιακού προπονητή της σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, με σημαντικές μάλιστα επιτυχίες. Υπό την επίβλεψή του η Εβίτα Καραθανάση έφτασε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και του τίτλου της πρωταθλήτριας Ευρώπης στις νεάνιδες, ενώ ο γιος του κατέρριψε πανελλήνια ρεκόρ.

Η κριτική, η ρήξη και η Ουγκάντα

Στη διάρκεια της προπονητικής θητείας του δεν ήταν λίγοι οι αθλητές που του άσκησαν κριτική τόσο για τις επιδόσεις των εθνικών κλιμακίων όσο και για τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε. Μάλιστα, κάποιοι ήρθαν σε ανοιχτή ρήξη μαζί του, επιλέγοντας να συνεχίσουν την προετοιμασία τους με άλλους προπονητές.

Στο βιογραφικό του αναφέρεται επίσης πως έχει προσφέρει υπηρεσίες εκτός συνόρων, αναλαμβάνοντας καθήκοντα προπονητή στην εθνική ομάδα άρσης βαρών της Ουγκάντα. Μάλιστα, προετοίμασε τον νεαρό αθλητή Χαμντάν Σερβάντα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων του 2018 στην κατηγορία των 62 κιλών, οδηγώντας τον σε ατομικά ρεκόρ στο αρασέ, στο ζετέ και στο σύνολο.

«Εκανε ένα λάθος…»

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Σε συνέντευξη Τύπου, ο δικηγόρος του Οδ. Δήμα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, τόνισε ότι οι ουσίες που βρέθηκαν δεν ήταν όλες αναβολικά και πως κάποια από τα φάρμακα τα χρησιμοποιούσε ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της άρσης βαρών για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. «Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος και συγκινησιακά φορτισμένος με αυτή την υπόθεση. Γιατί με τον Πύρρο Δήμα είμαστε φίλοι και γνωριζόμαστε από το 2004 και μετά. Νομίζω ότι όλοι οι Ελληνες έχουμε συγκινηθεί, έχουμε δακρύσει με το άκουσμα του εθνικού ύμνου και με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος του Πύρρου. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους δημοσιογράφους, όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούν να σεβαστούν το όνομα Πύρρος Δήμας διότι το λάθος που έχει κάνει ο αδελφός του, Οδυσσέας, δεν είναι λάθος οικογενειακό, δεν είναι ευθύνη οικογενειακή», τόνισε ο Μ. Δημητρακόπουλος.

«Οσον αφορά την υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο Οδυσσέας Δήμας, η δίωξη η οποία ασκήθηκε αφορά τον αθλητικό νόμο και είναι σε βαθμό κακουργήματος γιατί φέρεται ότι είχε προμηθευτεί αναβολικά, όπως υπάρχει και ένα πλημμέλημα ότι είχε στην κατοχή του φάρμακα, τα οποία πιθανώς ήταν επιβλαβή για την υγεία», συνέχισε ο δικηγόρος του προπονητή.

«Η θέση του Οδυσσέα είναι ότι οι ουσίες αυτές δεν είναι αναβολικά και αυτό θα πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες Αρχές. Επίσης, χρησιμοποιούσε συμπληρώματα διατροφής και κάποια φάρμακα γιατί είχε τεράστιο πρόβλημα υγείας από την περίοδο που έκανε και αυτός αθλητισμό», υπογράμμισε ο Μ. Δημητρακόπουλος, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του δεν έκανε ποτέ διακίνηση φαρμάκων ή ουσιών αναβολικών.

«Ο Οδυσσέας Δήμας έκανε ένα λάθος, το οποίο μπορούμε, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, να το δούμε με ανθρώπινη συμπάθεια», κατέληξε ο δικηγόρος.