Υπόθεση-φρίκης 12χρονης στον Κολωνό: Στο Εφετείο ο Ηλίας Μίχος και οι συγκατηγορούμενοί του

Στο Εφετείο της Αθήνας ξεκινά τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό. Στο δικαστικό μέγαρο προσήλθαν οι κατηγορούμενοι, ανάμεσα στους οποίους και ο πρωτοδίκως καταδικασθείς Ηλίας Μίχος. Παράλληλα, έξω από το κτίριο της οδού Λουκάρεως έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύης με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης και την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Κολωνός, υπόθεση 12χρονης, Μίχος - Εφετείο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Εφετείο της Αθήνας έφτασαν το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, καθώς ξεκινά η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
  • Ανάμεσα στους κατηγορουμένους που προσήλθαν στο δικαστικό μέγαρο βρίσκεται και ο Ηλίας Μίχος, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της ανήλικης.
  • Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστήριο αναμένεται συγκέντρωση αλληλεγγύης για το θύμα, με βασικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης και την παραδειγματική τιμωρία όσων κριθούν ένοχοι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο Εφετείο της Αθήνας, στην οδό Λουκάρεως, έφτασαν λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση-φρίκης της 12χρονης από τον Κολωνό, καθώς σήμερα Δευτέρα (16/11) ξεκινά η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Υπόθεση Κολωνού: Αποφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους που προσήλθαν στο δικαστικό μέγαρο βρίσκεται και ο Ηλίας Μίχος, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της ανήλικης, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Κολωνός, υπόθεση 12χρονης, Μίχος - Εφετείο

Υπόθεση Κολωνού – Δικηγόρος κατηγορουμένων: «Οι εντολείς μου υποστηρίζουν ακόμη την αθωότητά τους – Θα αιτηθούν αναστολή της εκτέλεσης της ποινής»

Οι 20 κατηγορούμενοι και οι πρωτόδικες καταδίκες

Στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας βρίσκονται τα πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι που είχαν κριθεί ένοχοι για μαστροπεία, καθώς και η μητέρα της ανήλικης.

Κολωνός, υπόθεση 12χρονης, Μίχος - Εφετείο

Υπόθεση Κολωνού: Ισόβια συν 41 χρόνια στον Μίχο για τον βιασμό της 12χρονης – Οι ποινές που επιβλήθηκαν

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι της συγκεκριμένης δικογραφίας είχαν κριθεί ένοχοι ως «πελάτες», για τη συμμετοχή τους στα ραντεβού σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης είχε σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορούσε ακόμη 17 άνδρες που φέρονταν να εμπλέκονται στην εκμετάλλευση του παιδιού. Από αυτούς, οι 11 είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το Εφετείο

Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστικό μέγαρο της οδού Λουκάρεως αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης για το θύμα, το οποίο ήταν μόλις 12 ετών όταν διαπράχθηκαν οι αποδιδόμενες πράξεις.

Κινήσεις πολιτών, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις αναμένεται να δώσουν το «παρών», εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην ίδια και την οικογένειά της.

Βασικό αίτημα των συγκεντρωμένων είναι η απόδοση δικαιοσύνης και η παραδειγματική τιμωρία όσων κριθούν ένοχοι για την υπόθεση, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχε αναδείξει τη διάσταση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ