Υπόθεση-φρίκης 12χρονης στον Κολωνό: Στο Εφετείο ο Ηλίας Μίχος και οι συγκατηγορούμενοί του

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Στο Εφετείο της Αθήνας, στην οδό Λουκάρεως, έφτασαν λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση-φρίκης της 12χρονης από τον Κολωνό, καθώς σήμερα Δευτέρα (16/11) ξεκινά η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους που προσήλθαν στο δικαστικό μέγαρο βρίσκεται και ο Ηλίας Μίχος, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της ανήλικης, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Οι 20 κατηγορούμενοι και οι πρωτόδικες καταδίκες

Στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας βρίσκονται τα πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι που είχαν κριθεί ένοχοι για μαστροπεία, καθώς και η μητέρα της ανήλικης.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι της συγκεκριμένης δικογραφίας είχαν κριθεί ένοχοι ως «πελάτες», για τη συμμετοχή τους στα ραντεβού σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης είχε σχηματιστεί και δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορούσε ακόμη 17 άνδρες που φέρονταν να εμπλέκονται στην εκμετάλλευση του παιδιού. Από αυτούς, οι 11 είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το Εφετείο

Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστικό μέγαρο της οδού Λουκάρεως αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης για το θύμα, το οποίο ήταν μόλις 12 ετών όταν διαπράχθηκαν οι αποδιδόμενες πράξεις.

Κινήσεις πολιτών, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις αναμένεται να δώσουν το «παρών», εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στην ίδια και την οικογένειά της.

Βασικό αίτημα των συγκεντρωμένων είναι η απόδοση δικαιοσύνης και η παραδειγματική τιμωρία όσων κριθούν ένοχοι για την υπόθεση, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και είχε αναδείξει τη διάσταση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.