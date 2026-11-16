Όλγα Κεφαλογιάννη στη Realnews: Δεν θα επιστρέψουμε στα διλήμματα μιας άλλης εποχής

«Ο κύριος Τσίπρας έρχεται από το παρελθόν, έχει κυβερνήσει τη χώρα, έχει κριθεί και οι πολίτες θυμούνται ακόμα την πικρή γεύση αυτής της περιόδου»

Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΑΤΣΙΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Tις εκλογές θα τις κρίνει η απάντηση στο ερώτημα ποιος μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια τη χώρα στην επόμενη ημέρα», επισημαίνει στη συνέντευξή της στη Realnews η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη. Παράλληλα, σημειώνει πως τα πρώτα μηνύματα για το 2027 όσον αφορά τον τουρισμό είναι θετικά. «Μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί προγραμματίζουν ήδη μεγαλύτερη χωρητικότητα προς την Ελλάδα, ενώ οι πρώιμες κρατήσεις κινούνται θετικά. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Οχι όμως εφησυχασμένοι. Το ζητούμενο σήμερα είναι να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια σε αυτή την επιτυχία», τονίζει.

Θα ξεκινήσω από τα του χαρτοφυλακίου σας. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον τουρισμό όσον αφορά το 2026;

Το 2026 επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη μεγάλη ανθεκτικότητα και τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, σε ένα διεθνές περιβάλλον με αρκετές αβεβαιότητες. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος είναι σαφή. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 18,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,4%, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 10%. Για εμάς όμως το ζητούμενο δεν είναι απλώς να καταγράφουμε κάθε χρόνο περισσότερες αφίξεις. Είναι ο τουρισμός να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για τη χώρα, τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν. Πιστεύουμε σε έναν τουρισμό που ανταποδίδει, γιατί η επιτυχία του αποκτά πραγματική αξία όταν γίνεται καλύτερη η ζωή για τους πολίτες.

Τι να περιμένουμε το 2027; Υπάρχει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση και τις αυξήσεις που δημιουργούν μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

Τα πρώτα μηνύματα για το 2027 είναι θετικά. Στη World Travel Market στο Λονδίνο είχαμε σαφή εικόνα αυξημένης ζήτησης και ενίσχυσης των αεροπορικών θέσεων. Μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί προγραμματίζουν ήδη μεγαλύτερη χωρητικότητα προς την Ελλάδα, ενώ οι πρώιμες κρατήσεις κινούνται θετικά. Αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Οχι όμως εφησυχασμένοι. Το ζητούμενο σήμερα είναι να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια σε αυτή την επιτυχία. Να γίνει ο τουρισμός μια δύναμη προόδου που θα δημιουργεί αξία για ολόκληρη τη χώρα. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για έναν τουρισμό με αντίκρισμα.

Βασικός στόχος του υπουργείου είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Πώς θα επιτευχθεί και ποιες άλλες προτεραιότητες έχετε θέσει όχι μόνο στο επίπεδο των παραδοσιακών επιλογών, αλλά και στις εναλλακτικές μορφές;

Η επιμήκυνση δεν επιτυγχάνεται με ένα σύνθημα. Χρειάζεται να δημιουργήσεις λόγους για να έρθει κάποιος στην Ελλάδα και τον Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο ή τον Απρίλιο. Γι’ αυτό επενδύουμε στη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στον ορεινό και χειμερινό τουρισμό, στη γαστρονομία και στον οινοτουρισμό, στον αγροτουρισμό, στον θαλάσσιο και καταδυτικό τουρισμό, στην ευεξία και στις υπαίθριες δραστηριότητες. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν είναι μονοδιάστατος προορισμός και δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό μάς δίνει πλέον ένα σημαντικό εργαλείο για πιο οργανωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη. Παράλληλα, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς προορισμούς, ακόμη και με τη δυνατότητα δωδεκάμηνης λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων με συμπληρωματικές δραστηριότητες. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: περισσότεροι προορισμοί να συμμετέχουν στην τουριστική ανάπτυξη και για μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.

Ποιες ξένες αγορές έχετε θέσει στο μικροσκόπιό σας; Ποια μηνύματα έχετε από τον εσωτερικό τουρισμό;

Οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, παραμένουν εξαιρετικά σημαντικές. Παράλληλα όμως ανοίγουμε σε αγορές μεγαλύτερης απόστασης και υψηλότερης ταξιδιωτικής δαπάνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιδιαίτερη δυναμική. Η Ινδία αποτελεί στρατηγική αγορά. Κοιτάζουμε επίσης με προσοχή και την ανατολική Ασία. Σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αύξηση του κόστους ζωής πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Το αντίθετο θα σας έλεγα. Γι’ αυτό το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» έχει μεγαλύτερη διάρκεια, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και αυξημένη ενίσχυση για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Εχουμε μάλιστα κατευθύνει το 70% του προϋπολογισμού στη χαμηλή περίοδο, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Είναι σημαντική κοινωνική πολιτική, αλλά ταυτόχρονα και εργαλείο για να στηρίξουμε τον τουρισμό σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και πέρα από τους μήνες αιχμής.

Με ποια διλήμματα η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει μια τρίτη αυτοδύναμη τετραετία;

Πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές το πραγματικό δίλημμα θα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο. Η χώρα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια μέσα από διαδοχικές κρίσεις και βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο κατά την οποία χρειάζεται σταθερότητα, σοβαρότητα και καθαρή κατεύθυνση. Τώρα, οφείλουμε να πείσουμε ξανά τους πολίτες. Με το έργο μας, με τις απαντήσεις που δίνουμε στα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητάς τους και με ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει και την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, το ποιος μπορεί να εγγυηθεί σταθερή διακυβέρνηση και ισχυρή παρουσία της χώρας στην Ευρώπη είναι ένα ακόμα πραγματικό πολιτικό ερώτημα που προστίθεται.

Εάν δεν περάσετε το κατώφλι της αυτοδυναμίας, τι μέλλει γενέσθαι; Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας ή θα οδηγηθούμε σε δεύτερες κάλπες; Επίσης, κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας μπορούν ενδεχομένως να βρεθούν στα ραντάρ;

Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως ξεκάθαρος. Διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Και δεν θεωρώ χρήσιμο, πριν μιλήσουν οι πολίτες, να γράφουμε εμείς τα σενάρια της επόμενης ημέρας. Υπάρχει το Σύνταγμα, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και, πάνω από όλα, υπάρχει η ετυμηγορία του ελληνικού λαού, την οποία όλοι οφείλουμε να σεβαστούμε. Σε ένα θέμα, πάντως, η θέση του πρωθυπουργού είναι απολύτως σαφής και δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Μιλάμε για εκλογική μάχη μίας Κυριακής. Αρα η συζήτηση δεν πρέπει να γίνεται γύρω από υποθετικές αριθμητικές κυβερνητικών συνεργασιών. Πρέπει να γίνεται γύρω από το ποιος έχει ένα συνεκτικό και αξιόπιστο σχέδιο διακυβέρνησης για τη χώρα.

Η αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκη – Τσίπρα θεωρείτε ότι ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία;

Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα του 2027 χρειάζεται να επιστρέψει στα διλήμματα μιας άλλης εποχής. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται από το παρελθόν, έχει κυβερνήσει τη χώρα, έχει κριθεί και οι πολίτες θυμούνται ακόμα την πικρή γεύση αυτής της περιόδου. Σήμερα επανέρχεται στην πολιτική σκηνή με έναν λόγο αντιφατικό, αναζητώντας την ταυτότητά του σε διλήμματα του παρελθόντος. Γι’ αυτό και η Νέα Δημοκρατία δεν κοιτάζει πίσω. Μιλά για το 2027 και για την Ελλάδα των επόμενων χρόνων.

Ο τέως πρωθυπουργός είναι ο βασικός αντίπαλός σας;

Ο βασικός αντίπαλός μας είναι ό,τι δυσκολεύει την καθημερινότητα του πολίτη. Και η δική μας υποχρέωση είναι να αποδείξουμε ότι έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και κυρίως το σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Τις εκλογές δεν θα τις κρίνει η αναβίωση ενός παλαιού διπόλου. Θα τις κρίνει η απάντηση στο ερώτημα ποιος μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια τη χώρα στην επόμενη ημέρα.