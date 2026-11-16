Ανοιχτές οι πύλες του Πολυτεχνείου για 2η ημέρα: Τα μέτρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι καταλήψεις και το ιστορικό βίντεο-ντοκουμέντο του 1974

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων να υποδέχεται και σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, πολίτες που προσέρχονται για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές της 17ης Νοεμβρίου 1973.

Η δεύτερη ημέρα των εορτασμών πραγματοποιείται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στην αυριανή ημέρα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οπότε και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου άνοιξαν σήμερα στις 08:30 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 18:00, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Πρυτανείας. Η πρόσβαση για το κοινό πραγματοποιείται από τις πύλες της Πατησίων, της Στουρνάρη και της Τοσίτσα, ενώ οι εκδηλώσεις φιλοξενούνται στους εξωτερικούς χώρους του συγκροτήματος, καθώς τα κτίρια παραμένουν κλειστά.

Τι θα ισχύσει αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου – Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτές οι πύλες

Αλλαγές στο ωράριο πρόσβασης προβλέπονται για αύριο, ανήμερα της επετείου. Ειδικότερα, οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος θα ανοίξουν στις 09:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσέλευση των πολιτών πριν από την κορύφωση των εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Πρυτανείας, τα κτίρια του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν κλειστά, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο εσωτερικό τους. Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στους εξωτερικούς χώρους που έχουν διατεθεί για τον εορτασμό.

Η αυξημένη φύλαξη του συγκροτήματος θα συνεχιστεί έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί επί ποδός – Drones και ελικόπτερα στον σχεδιασμό

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή στο κέντρο της Αθήνας, με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. να προβλέπει την ανάπτυξη περισσότερων από 5.000 αστυνομικών για την ασφάλεια των εκδηλώσεων, στο πνεύμα των περυσινών μέτρων.

Στα μέτρα συμμετέχουν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της Άμεσης Δράσης και της Τροχαίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, αλλά και στη διαδρομή της αυριανής πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία.

Παράλληλα, η επιτήρηση θα πραγματοποιείται και από αέρος, με drones και ελικόπτερα να μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις πρυτανικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή προσέλευση και αποχώρηση των πολιτών.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τρίτης

Σε ισχύ βρίσκονται από χθες Κυριακή (15/11) έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Ήδη έχουν τεθεί περιορισμοί στην κυκλοφορία, καθώς και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο και την περιοχή των Εξαρχείων.

Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις αφορούν τις οδούς:

Πατησίων, στο τμήμα μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου.

Στουρνάρη, μεταξύ της πλατείας Εξαρχείων και της Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Τοσίτσα και Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας.

Τζωρτζ και Μπόταση.

Κάνιγγος και Σολωμού.

Καποδιστρίου και Χαλκοκονδύλη.

Αβέρωφ και Βερανζέρου.

Σπύρου Τρικούπη.

Σόλωνος, στο τμήμα μεταξύ Ιπποκράτους και Πατούσα.

Για αύριο, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 06:00 το πρωί θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιπλέον κεντρικούς δρόμους, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα ξεκινήσουν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες και την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Μεταξύ των βασικών οδικών αξόνων που επηρεάζονται είναι η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η Ακαδημίας, η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Βασιλίσσης Αμαλίας, η λεωφόρος Συγγρού, η Πειραιώς, η Αθηνάς και η Ερμού.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα υπάρξουν σε δρόμους γύρω από την αμερικανική πρεσβεία, όπως η λεωφόρος Κηφισίας, η λεωφόρος Μεσογείων, η Φειδιππίδου και η Μιχαλακοπούλου.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις με ΙΧ στο κέντρο της πρωτεύουσας και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Υπό κατάληψη το κτίριο Γκίνη

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάσταση στο εσωτερικό του ιστορικού συγκροτήματος, καθώς από την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων βρίσκεται υπό κατάληψη το κτίριο Γκίνη, στην πίσω πλευρά του Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, ομάδα ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο προχώρησε στην κατάληψη του κτιρίου από το πρωί της Κυριακής (15/11).

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό στις πρυτανικές αρχές, οι οποίες έχουν θέσει ως προτεραιότητα την προστασία των εγκαταστάσεων και την αποτροπή ενδεχόμενων επεισοδίων.

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων παραμένει αυξημένη, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αυριανή κορύφωση των εκδηλώσεων και στην καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Το ιστορικό βίντεο-ντοκουμέντο από την πρώτη επέτειο μνήμης του Πολυτεχνείου – Ξυλούρης, Φαραντούρη, Καλογιάννης τραγουδούν στην πύλη υπό το βλέμμα του Μάνου Κατράκη

Ένα ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου 1974) είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου στο YouTube. Πώς, όμως, έφτασε ένα τέτοιο υλικό στα χέρια της; Στο υπόγειο του κτιρίου Τοσίτσα της αρχιτεκτονικής σχολής εντοπίστηκαν μπομπίνες με κινηματογραφικά film, τις οποίες είχε τραβήξει ο τότε υπάλληλος στο φωτογραφικό εργαστήριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Γιάννης Σημηριώτης. Όπως αποκαλύφθηκε σε μία από αυτές υπήρχαν τα στοιχεία του ίδιου και όσων συνεργάστηκαν μαζί του, ενώ περιλάμβανε και σκηνές από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1974. Τα film συντηρήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν με την βοήθεια των εργαζομένων στο Αρχείο της ΕΡΤ, επεξεργάστηκαν στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης της αρχιτεκτονικής σχολής και έτσι δημιουργήθηκε το βίντεο.

Στο βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών απεικονίζεται πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου και να αφήνει λουλούδια, κεριά, λαμπάδες και γράμματα προς τιμήν των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα.

Στο βίντεο παρουσιάζονται μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων και σκηνές από την έκθεση που διοργανώθηκε στο κτίριο Αβέρωφ.

Φαίνεται, ακόμη, ο στρατιωτικός Σπύρος Μουστακλής. Όταν ένας δημοσιογράφος προσπαθεί να του πάρει συνέντευξη, μία γυναίκα του απαντάει πως δεν μπορεί να μιλήσει, ενώ ο Μουστακλής κάνει μία χαρακτηριστική χειρονομία, καθώς είχε μία μορφή παράλυσης. Μοιάζει να είναι σε άσχημη σωματική κατάσταση και βαδίζει υποβασταζόμενος.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή είναι η στιγμή που δεκάδες άνθρωποι κάθονται στα σκαλιά της πύλης και οι Αντώνης Καλογιάννης, Μαρία Φαραντούρη και Νίκος Ξυλούρης παίρνουν το μικρόφωνο και τραγουδούν το «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη.

Δείτε το ιστορικό βίντεο-ντοκουμέντο