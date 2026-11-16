Το παρασκήνιο της αποπομπής Τσαβδαρίδη

Η απομάκρυνση του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, και η είσοδος στο κυβερνητικό σχήμα τριών νέων μελών. Ποιες αλλαγές έρχονται στο πλαίσιο της μοριοδότησης στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μόλις λίγες ώρες χρειάστηκαν για να γραφτεί ο επίλογος της κυβερνητικής θητείας του Λάζαρου Τσαβδαρίδη μετά την αποκάλυψη ότι ζήτησε χρήση της ειδικής μοριοδότησης 10% λόγω αθλητικής διάκρισης για την εισαγωγή της κόρης του στο Πανεπιστήμιο. Το πρωί της Πέμπτης, λίγο πριν από την αναχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Δουβλίνο και τη Σύσκεψη Κορυφής, ένα τηλεφώνημα από το Μέγαρο Μαξίμου ήταν αρκετό για να δρομολογήσει την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ήταν αυτός που ανέλαβε να μεταφέρει στον Λ. Τσαβδαρίδη την απόφαση που είχε ληφθεί στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο.

Είχε προηγηθεί ένα ιδιαίτερα πυκνό εικοσιτετράωρο, στη διάρκεια του οποίου οι συνεργάτες του πρωθυπουργού αξιολογούσαν τις αποκαλύψεις για την ειδική μοριοδότηση της κόρης του Λ. Τσαβδαρίδη μέσω της συμμετοχής της σε ομάδα χάντμπολ. Ηδη από την πρωινή σύσκεψη της Τετάρτης είχαν διατυπωθεί εισηγήσεις για την απομάκρυνσή του, με το επιχείρημα ότι η υπόθεση δημιουργούσε σοβαρό ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Εκείνη τη στιγμή κρίθηκε σκόπιμο να μη ληφθεί κάποια βεβιασμένη απόφαση, ωστόσο τα βραδινά δελτία ειδήσεων της Τετάρτης και ο νέος κύκλος αποκαλύψεων δεν άφησαν περιθώρια στο Μαξίμου.

Ενοχλημένος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος και ζήτησε να ενημερωθεί αναλυτικά για την υπόθεση. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, του παρουσίασε το ισχύον καθεστώς εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης από τα οποία προέκυπτε ότι η «απολογία» Τσαβδαρίδη είχε κενά.

Εκείνο που φαίνεται ότι βάρυνε καθοριστικά στις κυβερνητικές εκτιμήσεις ήταν δύο συγκεκριμένες διαπιστώσεις. Η πρώτη αφορούσε την εγγραφή της κόρης του πρώην υφυπουργού σε ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας, η οποία συνδέθηκε με τη δυνατότητα εξασφάλισης της πρόσθετης μοριοδότησης. Η δεύτερη ήταν ότι είχε υποβληθεί αίτηση αξιοποίησης του ευεργετήματος του 10%, παρά τις αρχικές δημόσιες εξηγήσεις του Λ. Τσαβδαρίδη.

Ο πρώην υφυπουργός είχε υποστηρίξει ότι η κόρη του εισήχθη με τη βαθμολογία της στο Τμήμα Γεωπονίας στη Λάρισα, χωρίς να χρειαστεί την πρόσθετη μοριοδότηση. Ωστόσο, η ειδική διαδικασία είχε εξασφαλίσει και θέση στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, στην οποία τελικά δεν εγγράφηκε. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η συγκεκριμένη θέση δεν μπορούσε στη συνέχεια να δοθεί σε επιλαχόντα.

Παρότι από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προέκυπτε παρανομία, ενώ και η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης δεν διαπίστωσε αντικανονική συμμετοχή, οι εξηγήσεις του υφυπουργού δεν θεωρήθηκαν επαρκείς για την πολιτική διαχείριση της υπόθεσης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επικράτησε η εκτίμηση ότι η παραμονή του θα συντηρούσε επί ημέρες ένα δυσάρεστο θέμα στην επικαιρότητα, προσφέροντας στην αντιπολίτευση την ευκαιρία να κατηγορεί την κυβέρνηση για ανοχή σε πρακτικές προνομιακής μεταχείρισης. Το ΠΑΣΟΚ είχε ήδη ζητήσει την ανάληψη πολιτικών ευθυνών, ενώ το ζήτημα της αξιοκρατίας στις πανελλαδικές θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευαίσθητο. Η απόφαση οριστικοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης και υλοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση. Η αποπομπή συνοδεύτηκε από περιορισμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Βασίλης Σπανάκης μετακινήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών στο Ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας το εμπόριο, ενώ η αρμοδιότητα της βιομηχανίας πέρασε στον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο. Στο υπουργείο Εσωτερικών τοποθετήθηκε ο Βαγγέλης Λιάκος, ενώ ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επέστρεψε στην κυβέρνηση ως υφυπουργός Υγείας, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, αρχικά υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Φάνη Παππά, ο οποίος ενημερώθηκε ότι μπαίνει στην κυβέρνηση, πιθανότατα στη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών. Τα πράγματα, ωστόσο, άλλαξαν καθώς η επιστροφή στο σχήμα του Δ. Βαρτζόπουλου, ο οποίος εκλέγεται στην ίδια περιφέρεια, άφησε εκτός τον Φ. Παππά.

Νέο σχέδιο

Η αποκάλυψη της υπόθεσης Τσαβδαρίδη προκαλεί σαρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο της μοριοδότησης στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή στο υπουργείο Παιδείας και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να παρουσιάσουν άμεσα ένα νέο σχέδιο μοριοδότησης των αθλητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου πλαισίου αξιολόγησης των αθλητικών επιδόσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η μοριοδότηση δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από μία αγωνιστική διάκριση, αλλά θα συνυπολογίζει τη συνολική παρουσία του μαθητή σε βάθος τετραετίας, από την α’ γυμνασίου έως και τη γ’ λυκείου.

Στο τραπέζι βρίσκεται η καθιέρωση συντελεστών βαρύτητας ανάλογα με τη σημασία της διοργάνωσης και την τελική κατάταξη του αθλητή, ενώ προβλέπεται δυνατότητα εξαίρεσης μίας αγωνιστικής χρονιάς σε περίπτωση τραυματισμού. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση της μοριοδότησης για όσους επιλέγουν πανεπιστημιακά τμήματα συναφή με την αθλητική δραστηριότητά τους. Μέσα στα σενάρια που έχουν προταθεί βρίσκεται και το ενδεχόμενο τα επιπλέον μόρια για τους διακριθέντες αθλητές να αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον περιορισμό φαινομένων καταστρατήγησης του υφιστάμενου συστήματος, με αυστηρότερες προϋποθέσεις συμμετοχής και ελάχιστο αριθμό αθλητών στις διοργανώσεις.