Στο Μέγαρο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων που αντιδρούν στους νέους συντελεστές δόμησης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 13.00 στο Μέγαρο Μαξίμου του έξι δημάρχους του Βόρειου Τομέα Αθηνών, προκειμένου να ακούσει τις θέσεις τους σε σχέση με την μεταφορά του συντελεστή δόμησης στην περιοχή.

Η σύσκεψη πραγματοποιείτε σε συνέχεια της επιστολής των έξι δημάρχων, στην οποία διαμαρτύρονται για την υπό διαβούλευση Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος, που καθιστά τους Δήμους Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθέης – Ψυχικού, Χαλανδρίου και Κηφισιάς ζώνες υποδοχής του συντελεστή δόμησης από άλλες περιοχές.

Το ζήτημα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τους δήμαρχους τονίζουν ότι προτού αποφασίσει το υπουργείο Περιβάλλοντος αλλαγές στην χωροταξία και την δόμηση των πόλεων, πρέπει να ερωτά τους Δήμους και εν τέλει οι ίδιοι οι Δήμοι και τα δημοτικά συμβούλια να αποφασίζουν για την δόμηση. Υπενθύμισαν, μάλιστα, την δικαστική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί η αύξηση των ορόφων με βάση ειδικές προβλέψεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και το υπουργείο Περιβάλλοντος να νομοθετήσει με βάση την απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Προ ημερών, οι δήμαρχοι Λυκόβρυσης – Πεύκης, Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης, Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος, Φιλοθέης – Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος και Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ζητούν:

Την απόσυρση της συγκεκριμένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη διαδικασία διαβούλευσης.

από τη διαδικασία διαβούλευσης. Την επανεξέταση του σχεδιασμού από μηδενική βάση , με ουσιαστική συμμετοχή των οικείων Δήμων.

, με ουσιαστική συμμετοχή των οικείων Δήμων. Την εκπόνηση ολοκληρωμένης αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας και των σωρευτικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών επιπτώσεων ανά περιοχή.

και των σωρευτικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών επιπτώσεων ανά περιοχή. Τη θεσμοθέτηση ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω απόφαση.

Με την επισήμανση ότι «ο καθορισμός ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης έχει γίνει με τρόπο πρόχειρο και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση», οι έξι δήμαρχοι των Βορείων Προαστίων Αθηνών τονίζουν: «Δεν έχουμε ανάγκη περαιτέρω οικοδόμησης, δεν έχουμε ανάγκη πολυώροφα και ογκώδη κτίρια».

Να σημειωθεί ότι στο υπό διαβούλευση νομοθέτημα οι προτεινόμενες ζώνες υποδοχής συντελεστή (ΖΥΣ) προβλέπουν αυξήσεις συντελεστή από 0,10 έως 0,60, καθώς ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται «φιλέτα» και περιοχές αμιγούς ή αποκλειστικής κατοικίας.

«Έχουμε ανάγκη από σύγχρονους και λειτουργικούς κοινόχρηστους χώρους, νέα δίκτυα και υποδομές ώστε να ανταποκριθούμε στην κλιματική απειλή και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών», υπογραμμίζουν οι έξι δήμαρχοι στην επιστολή τους.

«Η προστασία του αστικού πρασίνου, των ελεύθερων χώρων και του οικιστικού περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση κάθε νέου πολεοδομικού σχεδιασμού, στοιχείο που φαίνεται να απουσιάζει από τη μελέτη που είναι σε διαβούλευση», τονίζουν οι έξι δήμαρχοι για να προσθέσουν: «Κάθε σχεδιασμός που δημιουργεί νέες δυνατότητες δόμησης οφείλει να συνοδεύεται από σαφείς προβλέψεις για τις αναγκαίες υποδομές και την προστασία του περιβάλλοντος».

Τι προτείνεται για τη μεταφορά συντελεστών δόμησης

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, οι έντεκα δημοτικές ενότητες Ψυχικού, Νέου Ψυχικού και Φιλοθέης, Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας, Χολαργού και Παπάγου, Χαλανδρίου, Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης προβλέπεται η μεταφορά συντελεστή.

Προβλέπεται ότι θα καλυφθεί το 6% της εκτιμώμενης προσφοράς τίτλων μεταφοράς συντελεστή, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν όταν ενεργοποιηθεί η δυνατότητα. Σύμφωνα με τη μελέτη, η επιπλέον δόμηση στις 11 περιοχές θα ανέλθει συνολικά σε 584.400 τ.μ. και η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού σε 9.500 άτομα.